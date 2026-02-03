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Asignatura Online de Taller de pintura y color

Presentación

El taller de pintura y color supone una primera aproximación a la práctica pictórica.
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Asignaturas libres

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El taller de pintura y color supone una primera aproximación a la práctica pictórica a partir de un conocimiento dialogado entre los fundamentos y la teoría del color, las técnicas pictóricas y la evolución histórica de estas. A partir de pequeños proyectos se pondrán en relación, de forma aplicada, todas estas dimensiones y se intentará que el estudiante pueda tener una experiencia inicial que le permita trabajar con diferentes materiales y, a la vez, reflexionar sobre conceptos inherentes a la práctica pictórica.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 801 €

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Asignatura de Taller de pintura y color

Contenidos

Contenidos

  • Teoría de la percepción del color: naturaleza, propiedades y modelos cromáticos.
  • Color y composición.
  • Cualidades expresivas y simbólicas del color.
  • Procedimientos, técnicas y materiales pictóricos.
  • Representación y abstracción pictórica.
  • Gesto, materia y expresividad pictórica.
  • Proyecto pictórico.
  • Pintura expandida: otras materialidades y aplicaciones.

Objetivos y Competencias

Objetivos

  • Comprender la naturaleza y los diferentes componentes y variables del color.
  • Experimentar con diferentes materiales, soportes y técnicas pictóricas.
  • Utilizar el color de una manera consciente y explícita en las composiciones.
  • Analizar de manera crítica y contextualizar históricamente la práctica pictórica.
  • Documentar el proceso de trabajo y presentar los procesos y resultados de forma argumentada.

 

Competencias

  • Conocer y desarrollar un marco de referencias histórico y teórico y articularlo de manera fundamentada con los contextos artísticos y con la propia práctica.
  • Experimentar, asumir riesgos, explorar caminos divergentes y desarrollar la creatividad.
  • Reconocer y reflexionar sobre cómo las dimensiones culturales, intelectuales y emocionales se materializan en el trabajo práctico.
  • Explorar formas de uso no convencional y transgredir el uso de los lenguajes, técnicas y herramientas, así como trabajar los diversos medios desde una perspectiva crítica de la tecnología integrando las perspectivas del software libre y el código abierto.

Objetivos y Competencias


Objetivos

  • Comprender la naturaleza y los diferentes componentes y variables del color.
  • Experimentar con diferentes materiales, soportes y técnicas pictóricas.
  • Utilizar el color de una manera consciente y explícita en las composiciones.
  • Analizar de manera crítica y contextualizar históricamente la práctica pictórica.
  • Documentar el proceso de trabajo y presentar los procesos y resultados de forma argumentada.

 

Competencias

  • Conocer y desarrollar un marco de referencias histórico y teórico y articularlo de manera fundamentada con los contextos artísticos y con la propia práctica.
  • Experimentar, asumir riesgos, explorar caminos divergentes y desarrollar la creatividad.
  • Reconocer y reflexionar sobre cómo las dimensiones culturales, intelectuales y emocionales se materializan en el trabajo práctico.
  • Explorar formas de uso no convencional y transgredir el uso de los lenguajes, técnicas y herramientas, así como trabajar los diversos medios desde una perspectiva crítica de la tecnología integrando las perspectivas del software libre y el código abierto.
  • Dominar una diversidad de medios, lenguajes, técnicas y herramientas para la formalización bidimensional.

Recursos para el aprendizaje

  • La percepción del color (audiovisual).
  • Arte Toolkit (Web).
  • Procedimientos, técnicas pictóricas y usos del color. Evolución y desarrollo (WordPress-web).
  • Videotutorial entelado de un bastidor (audiovisual).
  • Videotutorial imprimación vinílica (audiovisual).
  • Videotutorial imprimación a la media creta (audiovisual).
  • Videotutorial acrílico. Tintas planas (audiovisual).

También se cuenta con materiales básicos en diversos formatos que se articulan en torno a cada una de las actividades.

  • Más concretamente, para tratar los aspectos conceptuales del color hay dos piezas audiovisuales con el título: "La percepción del color".
  • Para tratar el desarrollo de las técnicas pictóricas y el color a lo largo de la historia, está el módulo en formato WordPress: "Procedimientos, técnicas pictóricas y usos del color".
  • Para consultar de una forma más exhaustiva las técnicas y procedimientos pictóricos, está el libro manual en papel Materiales, técnicas y procedimientos pictóricos.

Recursos para el aprendizaje


  • La percepción del color (audiovisual).
  • Arte Toolkit (Web).
  • Procedimientos, técnicas pictóricas y usos del color. Evolución y desarrollo (WordPress-web).
  • Videotutorial entelado de un bastidor (audiovisual).
  • Videotutorial imprimación vinílica (audiovisual).
  • Videotutorial imprimación a la media creta (audiovisual).
  • Videotutorial acrílico. Tintas planas (audiovisual).

También se cuenta con materiales básicos en diversos formatos que se articulan en torno a cada una de las actividades.

  • Más concretamente, para tratar los aspectos conceptuales del color hay dos piezas audiovisuales con el título: "La percepción del color".
  • Para tratar el desarrollo de las técnicas pictóricas y el color a lo largo de la historia, está el módulo en formato WordPress: "Procedimientos, técnicas pictóricas y usos del color".
  • Para consultar de una forma más exhaustiva las técnicas y procedimientos pictóricos, está el libro manual en papel Materiales, técnicas y procedimientos pictóricos.

Además, cada uno de los enunciados va acompañado de otros elementos:

  • De forma complementaria, se adjuntan capítulos de libro escaneados, donde se tratan, por ejemplo, las relaciones cromáticas
  • Vídeos producidos por la UOC que ejemplifican la tarea que los estudiantes deben realizar.
Asignatura de Taller de pintura y color

Profesorado

Asignatura de Taller de pintura y color

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Taller de pintura y color

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
801 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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