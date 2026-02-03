Asignatura de Taller de pintura y color

Asignatura Online de Taller de pintura y color
Presentación
El taller de pintura y color supone una primera aproximación a la práctica pictórica.
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El taller de pintura y color supone una primera aproximación a la práctica pictórica a partir de un conocimiento dialogado entre los fundamentos y la teoría del color, las técnicas pictóricas y la evolución histórica de estas. A partir de pequeños proyectos se pondrán en relación, de forma aplicada, todas estas dimensiones y se intentará que el estudiante pueda tener una experiencia inicial que le permita trabajar con diferentes materiales y, a la vez, reflexionar sobre conceptos inherentes a la práctica pictórica.
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