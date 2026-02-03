Assignatura de Taller de pintura i color

Assignatura Online de Taller de pintura i color
Presentació
El taller de pintura i color suposa una primera aproximació a la pràctica pictòrica.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
El taller de pintura i color suposa una primera aproximació a la pràctica pictòrica a partir d'un coneixement dialogat entre els fonaments i la teoria del color, les tècniques pictòriques i la seva evolució històrica. A partir de petits projectes es posaran en relació, de manera aplicada, totes aquestes dimensions, tot intentant que l'estudiant pugui tenir una experiència inicial que li permeti treballar amb diferents materials, i alhora reflexionar sobre conceptes inherents a la pràctica pictòrica.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.