Asignatura de Teatro catalán

Asignatura Online de Teatro catalán
Presentación
En esta asignatura se propone un recorrido por la dramaturgia catalana contemporánea desde finales del siglo XIX hasta la actualidad a través del análisis de nuevo de sus autores más representativos y reconocidos: Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, Josep Maria de Sagarra, Joan Oliver, Salvador Espriu, Joan Brossa Josep M. Benet y Jornet, Sergi Belbel y Jordi Galceran.
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Más allá de ofrecer una visión histórica de la escena catalana contemporánea, la asignatura se enfoca modularmente desde la introducción en las piezas más significativas de los citados autores, subrayando tanto las calidades dramáticas como la imbricación en el contexto cultural propio e internacional.
El acceso a muestras canónicas de la escritura teatral contemporánea catalana no implica un análisis únicamente literaria, más bien tiene en cuenta el vínculo con otras formas de expresión artística y con géneros no dramáticos. La asignatura fija el relevo de la aportación autoral catalana al ejercicio de la representación teatral durante los siglos XX y XXI y, a la vez, subraya el peso específico del teatro en el resurgimiento y consolidación de una literatura minorizada durante varios siglos.
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