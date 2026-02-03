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Asignatura Online de Teatro catalán

Presentación

En esta asignatura se propone un recorrido por la dramaturgia catalana contemporánea desde finales del siglo XIX hasta la actualidad a través del análisis de nuevo de sus autores más representativos y reconocidos: Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, Josep Maria de Sagarra, Joan Oliver, Salvador Espriu, Joan Brossa Josep M. Benet y Jornet, Sergi Belbel y Jordi Galceran.
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Más allá de ofrecer una visión histórica de la escena catalana contemporánea, la asignatura se enfoca modularmente desde la introducción en las piezas más significativas de los citados autores, subrayando tanto las calidades dramáticas como la imbricación en el contexto cultural propio e internacional.

El acceso a muestras canónicas de la escritura teatral contemporánea catalana no  implica un análisis únicamente literaria, más bien tiene en cuenta el vínculo con otras formas de expresión artística y con géneros no dramáticos. La asignatura fija el relevo de la aportación autoral catalana al ejercicio de la representación teatral durante los siglos XX y XXI y, a la vez, subraya el peso específico del teatro en el resurgimiento y consolidación de una literatura minorizada durante varios siglos.
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    23 sept 2026

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  • Idiomas: Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Teatro catalán

Contenidos

Contenidos

I. El Teatro entre la "Renaixença" y el Modernismo (Módulos 1, 2). (1'5 créditos).

Módulo 1. Angel Guimerà

1.1. El contexto de la obra guimeraniana.

1.2. Entre Shakespeare y Schiller, un modelo de tragedia romántica. Mar y Cielo (1888).

1.3. El descubrimiento del naturalismo y el camino hacia una visión trágica moderna: Maria Rosa (1894), Tierra baja (1896), La hija del mar (1900).

1.4. La consagración definitiva.  La tentación mesiánica. La reina joven (1911).

1.5. Conclusiones: un valor todavía vigente.

En este módulo se aborda la lectura de algunas de las piezas más representativas de Angel Guimerà, desde Mar y Cielo (con la cual ofreció una personal reelaboración del género trágico con que se había iniciado) hasta La reina joven, con especial atención a tres dramas de la última década del siglo XIX donde se proyectó como eficaz dramaturgo y escritor: Maria Rosa, La hija del mar y Tierra baja, la obra más emblemática del autor y de toda una época y concepción del teatro catalán.

Contenidos


I. El Teatro entre la "Renaixença" y el Modernismo (Módulos 1, 2). (1'5 créditos).

Módulo 1. Angel Guimerà

1.1. El contexto de la obra guimeraniana.

1.2. Entre Shakespeare y Schiller, un modelo de tragedia romántica. Mar y Cielo (1888).

1.3. El descubrimiento del naturalismo y el camino hacia una visión trágica moderna: Maria Rosa (1894), Tierra baja (1896), La hija del mar (1900).

1.4. La consagración definitiva.  La tentación mesiánica. La reina joven (1911).

1.5. Conclusiones: un valor todavía vigente.

En este módulo se aborda la lectura de algunas de las piezas más representativas de Angel Guimerà, desde Mar y Cielo (con la cual ofreció una personal reelaboración del género trágico con que se había iniciado) hasta La reina joven, con especial atención a tres dramas de la última década del siglo XIX donde se proyectó como eficaz dramaturgo y escritor: Maria Rosa, La hija del mar y Tierra baja, la obra más emblemática del autor y de toda una época y concepción del teatro catalán.

Módulo 2. Santiago Rusiñoll

2.1. El camino del artista hacia la escena: formación y concepción teatrales.

2.2. Hacia el modernismo: una escena de "delicadezas tristes". La alegría que pasa (1898), el artista contra el mal de prosa. El jardín abandonado (1900), profesión en la belleza.

2.3. Autor de moda, autor polémico. El héroe (1903), un drama moral regeneracionista en el entorno de la catalanidad.

2.4. Al margen del novecentismo: la pervivencia de un teatro ambicioso en época de crisis. El auca del señor Esteve (1917), de la Ribera a la conformación de un mito catalán. El catalán de la Mancha (1918), un quijote al servicio de la "idea".

2.5. Conclusión: el artista moderno en busca del público

El segundo módulo de la asignatura se encara a la lectura de Santiago Rusiñol tanto desde la vertiente 'modernista' (con La alegría que pasa y El jardín abandonado como piezas significativas) como la de autor adaptado a la 'moda' y con voluntad de profesionalización que caracteriza su teatro entrado el siglo XX: a la lección de la muy significada obra La Auca del Señor Esteve se añade un éxito del momento que ha trascendido menos a la posterioridad: El catalán de la Mancha.

 

II. Dramaturgos posteriores al modernismo (Módulos 3, 4). (1'5 créditos).

Módulo 3. Josep Maria de Sagarra

3.1. Introducción.

3.2. Un modelo eficaz de teatro poético. Un intento ambicioso: Marçal Prior. (1926). Un poema dramático redondo: La Hija del Carmesí (1929). Pasión, dominio y deber de: El hostal de la Gloria (1931). Búsqueda del realismo: El Café de Marina (1933). Probando de renovarse: Galatea (1947).

3.3. Conclusión: el teatro sagarriano y la creación de un público.

El módulo aborda la lectura de piezas representativas de los varias vertientes de Josep Maria de Sagarra, un autor que partiendo de presupuestos tardomodernistas todavía presentes en obras como Marçal Prior, consolidó  a finales de los años 20 varias formas escénicas que disfrutaron del fervor del público: entre todas destaca el poema dramático, ubicado entre el costumbrismo nostálgico y el esqueje pasional. De él se ofrece la lectura de La hija del Carmesí, El Hostal de la Gloria y El Café de Marina. Entrada la posguerra, un interesante giro del autor insertado en el latido existencialista de la época resta reflejado en el módulo con la lectura de Galatea.

Módulo 4. Joan Oliver

4.1. Introducción.

4.2. Por un teatro catalán de bulevar. Comedia burguesa e ironía bíblica: Aquello que tal vez se aconteció (1933). Guerra, revolución y teatro político: El hambre (1938). Una comedia burguesa modélica: Baile robado (1954).

4.3. Un teatro renovador que se quedó a medias.

El módulo nos introduce en la lectura de tres piezas muy contrastadas y de las más exitosas de Joan Oliver, destacado miembro del Grupo de Sabadell conocido como Pere Quart en su vertiente poética. Con el novecentismo como telón de fondo de su formación, el comediógrafo se distanció de la tradición reciente y de la vía sagarriana: su obra evoluciona desde la sátira destranscendentalizadora de la preguerra (Aquello que tal vez se aconteció), hacia una vertiente más comprometida con El hambre, (la producción más emblemática del teatro catalán de la guerra) o con Baile robado, disección psicológica de la familia burguesa bajo aires de comedia de bulevar.

 

III. Teatro de la primera posguerra (Módulos 5 y 6). (1'5 créditos)

Módulo 5. Salvador Espriu

5.1. El teatro de Espriu como ensambladura de un cosmos mítico-literario. Antígona (1939), una "trágica pelea entre hermanos". Primera historia de Esther (1948), la definitiva construcción del mito mediante el trágico grotesco.

5.2. A modo de conclusiones: el teatro de Espriu como aportación a la dramaturgia épica del siglo XX.

La lectura de las dos obras de Salvador Espriu Antígona y Primera Historia de Esther,  programadas en el presente módulo constituye la inmersión en un escritor que a pesar de ser más conocido y prolífico en su vertiente poética y narrativo, consiguió circunstanciar la tragedia clásica y los mitos antiguos dentro de la vivencia personal y colectiva, marcada por la estela de la Guerra Civil y de la muerte  De este modo, Espriu marca el punto álgido de una tragedia de tonos farsescos que acontece característica del siglo XX.

Módulo 6. Joan Brossa

6.1. El autor: formación y consolidación de una obra.

6.2. La poesía escénica.

6.3. Teatro de acción. Decimotercera acción espectáculo (1946) un viaje alusivo, desde la vanguardia y la participación. Gomintoc (1948): la muerte de la danza clásica, con un final abierto. Concierto irregular (1965): repensando el formado ''concierto'', ludismo y crítica.

6.4. Teatro literario. La red (1953): el amor sin convenciones sociales. El día del profeta (1961): contra el poder, en mayúscula. Cal y baldosas (1963): desde la tradición dramática, la migración moral del pueblo.

6.5. Conclusión.

El módulo presente nos introduce en el conocimiento y en la lectura de Joan Brossa, un autor que concibe el teatro como poesía escénica bajo concepciones de vanguardia, y de quien abordamos esencialmente la vertiente literaria sin subestimar su gran y todavía poco conocida contribución a la renovación de las formas literarias escénicas.

 

IV. Dramaturgos desde el franquismo hasta la actualidad (Módulos 7, 8, 9). (1'5 créditos).

Módulo 7. Josep M. Benet y Jornet

7.1. Una dramaturgia en proceso de revisión permanente. Una vieja, conocida olor (1963): una propuesta original de teatro realista. Merendabais a oscuras (1971): la revisión del franquismo con apoyo de Brecht. Revuelta de brujas (1975): una respuesta teatral a la crisis ideológica y estética de los años sesenta. Deseo (1989): el modelo de un nuevo realismo con el retrato de Harold Pinter al fondo. La habitación del niño (2001): una reflexión sobre el saber y el sentido de la vida.

7.2. Nuevos retos dramatúrgicos para el siglo XX.

El módulo nos sumerge en la larga trayectoria como dramaturgo de Josep M. Benet y Jornet, desde sus inicios cercanos al realismo y a Brecht (Una vieja conocida olor, Merendabais a oscuras) hasta la revisión y renovación de modelos e inquietudes (Revuelta de brujas, Deseo, La habitación del niño) que nos ofrecen un panorama poliédrico de una producción prolífica y dilatada en la convicción y la defensa de la literatura teatral.

Módulo 8. Sergi Belbel

8.1. Cuestiones previas: posmodernidad y praxis teatrales.

8.2. Del ciclo literario a la exploración de los límites. Elsa Schneider (1987). En compañía de abismo y otros textos breves (1989).

8.3. Las relaciones violentadas. Caricias (1991). Después de la lluvia (1993).

8.4. Las relaciones violentadas. La sangre (1998). Forasteros (2004).

8.5. Corolario: las costuras de la posmodernidad.

La lectura de diferentes obras de Sergi Belbel en el presente módulo introduce el alumno en el conocimiento de un autor asociado según varios pareceres críticos a un fenómeno u operación, donde representa la cabeza visible de una dramaturgia posmoderna ligada a la experimentación escénica. Polifacético (autor, filólogo, director, gestor, etc.), Belbel evoluciona al cariz del contexto, desde las inquietudes tardo beketianas de las primeras producciones que se analizan (Elsa Scheider, En compañía de abismo) hasta la irrupción en un abrupto cosmos relacional que ha singularizado sus producciones, muy representadas por Caricias, Después de la lluvia o Forasteros.

Módulo 9. Jordi Galceran

9.1. Una entrada fulgurante. Palabras encadenadas (1995), un psicotrhiller a la catalana. El método Grönholm (2005) una comedia laboral de proyección internacional.

9.2. Balance final.

El último módulo de la asignatura es dedicado al que se apunta como gran restaurador y actualizador de la comedia de lío, cotejada a problemáticas y entornos actuales. De este modo se aborda la lección de dos de sus obras más exitosas, Palabras encadenadas, y sobre todo El método Grönholm, el éxito de la cual ha acontecido un fenómeno único dentro de la dramaturgia catalana de los últimos años.

Objetivos y competencias

  • Conocimiento de la historia y los movimientos de la literatura catalana contemporánea en relación a la dramaturgia.
  • Relación de los textos teatrales catalanes contemporáneos con su realidad social y cultural.
  • Conocer las principales obras y autores de la dramaturgia catalana.
  • Análisis y lectura crítica de textos esenciales de la dramaturgia catalana contemporánea.
  • Situar y relacionar obras y autores de la escena catalana contemporánea en el marco de la tradición literaria y cultural propia y universal.
  • Poner en relación la producción teatral contemporánea en lengua catalana con otras realidades y manifestaciones de la vida cultural del país (arte, música, periodismo, etc.).
  • Análisis de los textos y productos teatrales a partir de una comprensión de los procesos, géneros y maneras de representación que intervienen en su creación y producción.
  • Analizar los diferentes tipos de textos y productos teatrales en función de los procesos de recepción que los afectan

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Teatro catalán

Profesorado

Asignatura de Teatro catalán

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Matriculación a partir de abril

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  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

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