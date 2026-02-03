Assignatura de Teatre català

Assignatura Online de Teatre català
Presentació
En aquesta assignatura es proposa un recorregut per la dramatúrgia catalana contemporània des de finals del segle XIX fins a l'actualitat a través de l'anàlisi de nou dels seus autors més representatius i reconeguts: Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, Josep Maria de Sagarra, Joan Oliver, Salvador Espriu, Joan Brossa Josep M. Benet i Jornet, Sergi Belbel i Jordi Galceran.
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Més enllà d'oferir una visió històrica de l'escena catalana contemporània, l'assignatura s'enfoca medul·larment des de l'endinsament en les peces més significatives dels citats autors, subratllant-ne tant les qualitats dramàtiques com la imbricació en el context cultural propi i internacional.
L'accés a mostres canòniques de l'escriptura teatral contemporània catalana no n'implica una anàlisi unicament literària, ans té en compte el lligam amb altres formes d'expressió artística i amb gèneres no dramàtics. L'assignatura fixa el relleu de l'aportació autoral catalana a l'exercici de la representació teatral durant els segles XX i XXI i, alhora, subratlla el pes específic del teatre en el ressorgiment i consolidació d'una literatura minoritzada durant diversos segles.
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