Asignatura de Técnicas de expresión, argumentación y negociación

Asignatura Online de Técnicas de expresión, argumentación y negociación
Presentación
Argumentar de forma inteligible y ordenada, defender con éxito un determinado punto de vista o ser capaz de hacer un análisis crítico basado en otras opiniones son competencias indispensables en el ámbito laboral.
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Esta afirmación es especialmente relevante dentro del marco jurídico, donde hay que velar en todo momento por una adecuada defensa y promoción de los intereses propios o de los clientes. La asignatura pretende proporcionar una aproximación a las técnicas de negociación, incidiendo al mismo tiempo en dos aspectos fundamentales: la expresión y la argumentación. Asimismo, se pretende comprender qué es y qué implica asumir la participación en un proceso negociador, y cuáles son los factores que pueden hacerlo fracasar. El planteamiento teórico se hace desde un enfoque técnico de la resolución de conflictos.
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