Assignatura de Tècniques d'expressió, argumentació i negociació

Assignatura Online de Tècniques d'expressió, argumentació i negociació
Presentació
Argumentar de manera entenedora i ordenada, defensar amb èxit un determinat punt de vista o ser capaç de fer una anàlisi crítica basada en altres opinions constitueixen competències indispensables dintre de l'àmbit laboral.
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Aquesta afirmació és especialment rellevant dintre del marc jurídic, en què cal vetllar en tot moment per una defensa adequada i per la promoció dels interessos propis o dels clients. L'assignatura vol proporcionar una aproximació a les tècniques de negociació, incidint alhora en dos aspectes fonamentals: l'expressió i l'argumentació. De la mateixa manera, es pretén comprendre què és i què implica assumir la participació en un procés negocial, i quins són els factors que poden fer-lo fracassar. El plantejament teòric es fa des d'un enfocament tècnic de la resolució de conflictes.
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