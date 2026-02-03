Asignatura de Técnicas de expresión escrita académica y profesional

La asignatura Técnicas de expresión escrita académica y profesional ofrece a los estudiantes una guía para dominar las técnicas de escritura necesarias para resolver satisfactoriamente la redacción de los textos académicos y profesionales más habituales. Hace énfasis en cinco ámbitos relacionados: la comprensión del texto económico y empresarial, las técnicas de redacción que rigen el proceso de composición, los tipos de textos económicos y empresariales más habituales, la selección y la organización de la información en este tipo de textos y el modelo de lengua y estilo actuales. Al superar la asignatura, el estudiante tiene que ser capaz de redactar los escritos académicos y profesionales más habituales de su ámbito de trabajo.

Redactar una PEC larga, un artículo de investigación o un informe económico suele implicar para el estudiante unas dificultades añadidas a la comunicación ordinaria. Aunque se le exige que redacte con claridad y rigor, a menudo no ha recibido una formación específica en técnicas de expresión escrita, más allá de la formación generalista de la enseñanza secundaria.

Redactar una PEC larga, un artículo de investigación o un informe económico suele implicar para el estudiante unas dificultades añadidas a la comunicación ordinaria. Aunque se le exige que redacte con claridad y rigor, a menudo no ha recibido una formación específica en técnicas de expresión escrita, más allá de la formación generalista de la enseñanza secundaria.

La asignatura Técnicas de expresión escrita académica y profesional ofrece a los estudiantes una guía para dominar las técnicas de escritura necesarias para resolver satisfactoriamente la redacción de los textos académicos y profesionales más habituales. Hace énfasis en cinco ámbitos relacionados: la comprensión del texto económico y empresarial, las técnicas de redacción que rigen el proceso de composición, los tipos de textos económicos y empresariales más habituales, la selección y la organización de la información en este tipo de textos y el modelo de lengua y estilo actuales. Al superar la asignatura, el estudiante tiene que ser capaz de redactar los escritos académicos y profesionales más habituales de su ámbito de trabajo.

Los contenidos de la asignatura Técnicas de expresión escrita académica y profesional son asumibles sin tener conocimientos específicos de lingüística teórica; precisamente, la asignatura se centra en la aplicación práctica de dicha disciplina. Los materiales y contenidos están diseñados para no lingüistas.

Dado que es un curso de lengua escrita específica, sí se requiere un nivel de conocimiento de la lengua: es imprescindible escribir en español correctamente.