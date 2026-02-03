Assignatura de Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional

Assignatura Online de Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional
Presentació
En els entorns acadèmic i professional la comunicació escrita té una gran importància. Dominar les tècniques d'expressió en aquests contextes forma part de les habilitats que la societat exigeix als estudiants universitaris i futurs professionals, que han de saber redactar de forma adequada i eficaç.
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Redactar un text acadèmic o professional implica desplegar una sèrie d'estratègies comunicatives: estructurar i si cal sintetitzar bé les idees, expressar-se amb claredat i rigor, dominar la terminologia, usar adequadament la tipografia, etc. Però l'alumnat sovint no heu rebut una formació específica en tècniques d'expressió escrita més enllà de la formació general de l'ensenyament secundari.
L'assignatura Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional us ofereix una guia per dominar les estratègies necessàries a fi d'elaborar de manera solvent textos diversos, tant en el camp professional com en l'acadèmic. Posa l'èmfasi en diversos punts relacionats entre si: criteris que regeixen el procés de composició, tipus de textos econòmics i comercials més habituals, selecció i organització de la informació i model de llengua i estil.
És molt important que tingueu en compte que, atès que el català no només és la llengua vehicular de l'assignatura sinó que també forma part dels continguts, els alumnes haureu d'elaborar totes les activitats i les proves d'avaluació final en aquesta llengua.
Redactar un text acadèmic o professional implica desplegar una sèrie d'estratègies comunicatives: estructurar i si cal sintetitzar bé les idees, expressar-se amb claredat i rigor, dominar la terminologia, usar adequadament la tipografia, etc. Però l'alumnat sovint no heu rebut una formació específica en tècniques d'expressió escrita més enllà de la formació general de l'ensenyament secundari.
L'assignatura Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional us ofereix una guia per dominar les estratègies necessàries a fi d'elaborar de manera solvent textos diversos, tant en el camp professional com en l'acadèmic. Posa l'èmfasi en diversos punts relacionats entre si: criteris que regeixen el procés de composició, tipus de textos econòmics i comercials més habituals, selecció i organització de la informació i model de llengua i estil.
És molt important que tingueu en compte que, atès que el català no només és la llengua vehicular de l'assignatura sinó que també forma part dels continguts, els alumnes haureu d'elaborar totes les activitats i les proves d'avaluació final en aquesta llengua. Si algun alumne té alguna necessitat especial en aquest sentit, cal que es posi en contacte amb el consultor en començar el curs.
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