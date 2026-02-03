Asignatura de Técnicas de venta

Asignatura Online de Técnicas de venta
Presentación
La venta personal es uno de los elementos del mix de comunicación de marketing. Se trata de un instrumento flexible que dota a las comunicaciones de marketing de una gran interacción, y también es una herramienta de comunicación interpersonal entre el vendedor y el consumidor, cosa que permite adaptar el mensaje a las necesidades y características personales de cada consumidor.
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La asignatura aborda los temas clásicos de la función de ventas, como son las fases que componen la venta personal y la dirección de equipos de vendedores, pero también incorpora aspectos más actuales que recogen el papel de la venta personal en el desarrollo de las estrategias de marketing. Así, partiendo de la gestión de las relaciones, la integración de los esfuerzos de comunicación y el uso de las TIC, muestra cómo desarrollar relaciones fructíferas con los clientes que permitan aportar valor y generar un beneficio mutuo para todas las partes que participan en la relación de intercambio.
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