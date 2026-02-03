Asignatura de Técnicas de venta

Fundamentos en los que se asienta la estrategia de relaciones.

Módulo 3. La estrategia de relaciones

El papel de los vendedores en el enfoque de venta relacional.

El desarrollo del enfoque de venta asociativa y relacional.

Tipo de estilos y estrategias de venta.

La evolución histórica de la venta personal y del papel de los vendedores.

Módulo 2. Los enfoques de ventas

La forma más eficaz de interactuar entre la venta personal y el resto de instrumentos de comunicación.

Las ventajas y desventajas que posee la venta personal como herramienta de comunicación.

El papel que ha ejercido la venta personal a lo largo de la evolución de la comunicación de marketing.

La evolución a lo largo del tiempo de la función de comunicación en la gestión de marketing de las empresas.

Módulo 1. El papel actual de la venta personal en la comunicación de marketing: una perspectiva relacional e integral

Contenidos

Módulo 1. El papel actual de la venta personal en la comunicación de marketing: una perspectiva relacional e integral

La evolución a lo largo del tiempo de la función de comunicación en la gestión de marketing de las empresas.

El papel que ha ejercido la venta personal a lo largo de la evolución de la comunicación de marketing.

Las ventajas y desventajas que posee la venta personal como herramienta de comunicación.

La forma más eficaz de interactuar entre la venta personal y el resto de instrumentos de comunicación.

Módulo 2. Los enfoques de ventas

La evolución histórica de la venta personal y del papel de los vendedores.

Tipo de estilos y estrategias de venta.

El desarrollo del enfoque de venta asociativa y relacional.

El papel de los vendedores en el enfoque de venta relacional.

Módulo 3. La estrategia de relaciones

Fundamentos en los que se asienta la estrategia de relaciones.

El manejo de las habilidades sociales al servicio del proceso de venta personal.

El lenguaje y el paralenguaje al servicio de la venta personal.

Estilos de comunicación durante el proceso de venta: inhibido, agresivo y asertivo.

Módulo 4. La presentación de ventas en la práctica

Las fases en las que se desarrolla el proceso de venta personal.

La preparación de una venta.

La presentación y la demostración de una venta.

El tratamiento de las objeciones.

El cierre de la venta y el servicio de posventa.

Módulo 5. Las TIC en el proceso y gestión de las ventas

El impacto de las TIC en el proceso de venta y en la gestión de equipos de vendedores.

El papel de la fuerza de ventas en el marketing electrónico.

Herramientas de venta en el comercio electrónico.

El papel de internet como herramienta para la gestión de relaciones con el cliente.

Módulo 6. La dirección de equipos de vendedores

El proceso de planificación y organización de la fuerza de ventas.

El reclutamiento y la selección del equipo de ventas.

La formación, la motivación y la remuneración del equipo de ventas.

La evaluación y el control de la fuerza de ventas.