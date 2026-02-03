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Assignatura Online de Tècniques de venda

Presentació

La venda personal és un dels elements del mix de comunicació de màrqueting. Es tracta d'un instrument flexible que dota les comunicacions de màrqueting d'una gran interacció, i també és una eina de comunicació interpersonal entre el venedor i el consumidor, cosa que permet adaptar el missatge a les necessitats i les característiques personals de cada consumidor.
Matrícula oberta: últims dies!

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

L'assignatura aborda els temes clàssics de la funció de vendes, com ara les fases que componen la venda personal i la direcció d'equips de venedors, però també incorpora aspectes més actuals que recullen el paper de la venda personal en el desenvolupament de les estratègies de màrqueting. Així, sobre la base de la gestió de les relacions, la integració dels esforços de comunicació i l'ús de les TIC, l'assignatura mostra com es poden establir relacions fructíferes amb els clients que permetin aportar valor i generar un benefici mutu per a totes les parts que participen en la relació d'intercanvi.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Assignatura de Tècniques de venda

Continguts

Continguts

Mòdul 1. El paper actual de la venda personal en la comunicació de màrqueting: una perspectiva relacional i integral

L'evolució al llarg del temps de la funció de comunicació en la gestió de màrqueting de les empreses.

El paper que ha exercit la venda personal al llarg de l'evolució de la comunicació de màrqueting.

Els avantatges i desavantatges que té la venda personal com a eina de comunicació.

La manera més eficaç d'interactuar entre la venda personal i la resta d'instruments de comunicació.

Mòdul 2. Els enfocaments de vendes

L'evolució històrica de la venda personal i del paper dels venedors.

Tipus d'estils i estratègies de venda.

El desenvolupament de l'enfocament de venda associativa i relacional.

El paper dels venedors en l'enfocament de venda relacional.

Mòdul 3.

Continguts


Mòdul 1. El paper actual de la venda personal en la comunicació de màrqueting: una perspectiva relacional i integral

L'evolució al llarg del temps de la funció de comunicació en la gestió de màrqueting de les empreses.

El paper que ha exercit la venda personal al llarg de l'evolució de la comunicació de màrqueting.

Els avantatges i desavantatges que té la venda personal com a eina de comunicació.

La manera més eficaç d'interactuar entre la venda personal i la resta d'instruments de comunicació.

Mòdul 2. Els enfocaments de vendes

L'evolució històrica de la venda personal i del paper dels venedors.

Tipus d'estils i estratègies de venda.

El desenvolupament de l'enfocament de venda associativa i relacional.

El paper dels venedors en l'enfocament de venda relacional.

Mòdul 3. L'estratègia de relacions

Fonaments en què s'assenta l'estratègia de relacions.

El maneig de les habilitats socials al servei del procés de venda personal.

El llenguatge i el parallenguatge al servei de la venda personal.

Estils de comunicació durant el procés de venda: inhibit, agressiu i assertiu.

Mòdul 4. La presentació de vendes en la pràctica

Les fases en què es porta a terme el procés de venda personal.

La preparació d'una venda.

La presentació i la demostració d'una venda.

El tractament de les objeccions.

El tancament de la venda i el servei de postvenda.

Mòdul 5. Les TIC en el procés i gestió de les vendes

L'impacte de les TIC en el procés de venda i en la gestió d'equips de venedors.

El paper de la força de vendes en el màrqueting electrònic.

Eines de venda en el comerç electrònic.

El paper d'internet com a eina per a la gestió de relacions amb el client.

Mòdul 6. La direcció d'equips de venedors

El procés de planificació i organització de la força de vendes.

El reclutament i la selecció de l'equip de vendes.

La formació, la motivació i la remuneració de l'equip de vendes.

L'avaluació i el control de la força de vendes.

Objectius i competències

Objectius

  • Entendre l'evolució de la funció de la venda personal en les últimes dècades i el seu desenvolupament en paral·lel amb les funcions de màrqueting i de comunicació de màrqueting.
  • Comprendre el significat d'un pla de comunicació de màrqueting integrat i el paper que exerceix la venda personal dins del pla.
  • Conèixer els diferents tipus d'enfocaments que es poden aplicar en la gestió de les vendes, les seves característiques, les peculiaritats, els avantatges i els inconvenients.
  • Identificar els principals factors en què es basa l'estratègia de venda relacional.
  • Interpretar els diferents estils de comunicació d'acord amb els comportaments verbal i no verbal.
  • Conèixer les diferents etapes que formen part del procés de venda personal.
  • Ser capaç de dur a terme una presentació eficaç de vendes.
  • Identificar les potencialitats de les diferents eines i tècniques de venda en línia i l'impacte que tenen en la gestió de les vendes.

Objectius i competències


Objectius

  • Entendre l'evolució de la funció de la venda personal en les últimes dècades i el seu desenvolupament en paral·lel amb les funcions de màrqueting i de comunicació de màrqueting.
  • Comprendre el significat d'un pla de comunicació de màrqueting integrat i el paper que exerceix la venda personal dins del pla.
  • Conèixer els diferents tipus d'enfocaments que es poden aplicar en la gestió de les vendes, les seves característiques, les peculiaritats, els avantatges i els inconvenients.
  • Identificar els principals factors en què es basa l'estratègia de venda relacional.
  • Interpretar els diferents estils de comunicació d'acord amb els comportaments verbal i no verbal.
  • Conèixer les diferents etapes que formen part del procés de venda personal.
  • Ser capaç de dur a terme una presentació eficaç de vendes.
  • Identificar les potencialitats de les diferents eines i tècniques de venda en línia i l'impacte que tenen en la gestió de les vendes.
  • Conèixer les tasques que implica la direcció de la força de vendes i reflexionar sobre el procés de reclutament i selecció de venedors.
  • Conscienciar sobre la importància de la planificació de la formació, la motivació i la remuneració de l'equip de vendes.

Les competències transversals són les següents:

  • Negociar en l'entorn professional.
  • Comunicar-se correctament de manera escrita o verbal, tant en les llengües pròpies com en la llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Les competències específiques s'enumeren a continuació:

  • Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
  • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
  • Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i liderar equips de vendes.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Tècniques de venda

Professorat

Assignatura de Tècniques de venda

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Tècniques de venda

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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