Assignatura de Tècniques de venda

Assignatura Online de Tècniques de venda
Presentació
La venda personal és un dels elements del mix de comunicació de màrqueting. Es tracta d'un instrument flexible que dota les comunicacions de màrqueting d'una gran interacció, i també és una eina de comunicació interpersonal entre el venedor i el consumidor, cosa que permet adaptar el missatge a les necessitats i les característiques personals de cada consumidor.
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L'assignatura aborda els temes clàssics de la funció de vendes, com ara les fases que componen la venda personal i la direcció d'equips de venedors, però també incorpora aspectes més actuals que recullen el paper de la venda personal en el desenvolupament de les estratègies de màrqueting. Així, sobre la base de la gestió de les relacions, la integració dels esforços de comunicació i l'ús de les TIC, l'assignatura mostra com es poden establir relacions fructíferes amb els clients que permetin aportar valor i generar un benefici mutu per a totes les parts que participen en la relació d'intercanvi.
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