Asignatura de Temas acuales de política internacional

Una de las críticas que reciben algunas asignaturas universitarias es que son excesivamente abstractas y alejadas del entorno inmediato de los estudiantes. La asignatura de Temas actuales de política internacional aspira a quedar al margen de esta crítica. Se examinan algunos de los asuntos que suscitan hoy mayor preocupación y controversia entre los actores de la sociedad internacional.

Entre otros, los efectos todavía vigentes de la última gran crisis económica, las guerras comerciales que enfrentan a algunas potencias económicas, las nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacional, las violaciones de diverso signo de los derechos humanos en diferentes zonas del mundo o la problemática de la sostenibilidad y, particularmente, el cambio climático.