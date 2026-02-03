Assignatura Online de Temes actuals de política internacional
Presentació
Una de les crítiques que reben algunes assignatures universitàries és que són excessivament abstractes i allunyades de l'entorn immediat dels estudiants. L'assignatura de Temes actuals de política internacional aspira a quedar al marge d'aquesta crítica. S'examinen alguns dels assumptes que susciten avui més preocupació i controvèrsia entre els actors de la societat internacional.
Entre altres, els efectes encara vigents de l'última gran crisi econòmica, les guerres comercials que enfronten algunes potències econòmiques, les noves amenaces a la pau i la seguretat internacional, les violacions de divers signe dels drets humans a diferents zones del món o la problemàtica de la sostenibilitat i, particularment, el canvi climàtic.
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En tot cas, l'objectiu de l'assignatura no és fer un examen molt detallat sobre cadascun d'aquests temes. La intenció és aportar informació i instruments analítics bàsics que ajudin els estudiants a conèixer i interpretar alguns dels problemes i desafiaments més importants de la política internacional actual.
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