Asignatura de Teoría de la educación

Por lo tanto, la teoría orienta a la práctica educativa y la acción refuerza a la teoría. Por esta razón es importante que un educador social conozca y establezca un marco sistemático y organizado de conceptos e instrumentos metodológicos que orienten su acción educativa. De este modo se plantea esta asignatura. Constituye una aproximación teórica al fenómeno educativo desde la definición del concepto educación, y su evolución y los retos actuales hasta la acción educativa en el campo social, pasando por una reflexión epistemológica sobre el sentido de la teoría de la educación y la presentación de las diferentes teorías de la era contemporánea. En un mundo globalizado como el nuestro, con las desigualdades estructurales del modelo económico neoliberal, la teoría de la educación debe comprometerse con la democratización de la educación, teniendo en cuenta los sectores sociales tradicionalmente marginados y en riesgo de exclusión social.