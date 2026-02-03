Assignatura de Teoria de l'educació

Assignatura Online de Teoria de l'educació
Presentació
La teoria de l'educació és una disciplina teoricopragmàtica. Teoria i praxi es necessiten mútuament. En realitat, sense teoria, l'acció educativa és cega i imprecisa, i la teoria sense acció resulta buida. Per tant, la teoria orienta la pràctica educativa i l'acció reforça la teoria.
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Per aquesta raó és important que un educador social conegui i estableixi un marc sistemàtic i organitzat de conceptes i instruments metodològics que orientin la seva acció educativa. D'aquesta manera es planteja aquesta assignatura. Constitueix una aproximació teòrica al fenomen educatiu des de la definició del concepte educació, i la seva evolució i els reptes actuals fins a l'acció educativa en el camp social, passant per una reflexió epistemològica sobre el sentit de la teoria de l'educació i la presentació de les diferents teories de l'era contemporània. En un món globalitzat com el nostre, amb les desigualtats estructurals del model econòmic neoliberal, la teoria de l'educació s'ha de comprometre amb la democratització de l'educació, tot tenint en compte els sectors socials tradicionalment marginats i en risc d'exclusió social.
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