Asignatura de Teoría de la literatura

Asignatura Online de Teoría de la literatura
Presentación
A lo largo del siglo XX, y muy particularmente en las últimas décadas, la teoría de la literatura, que intenta comprender el fenómeno literario en su totalidad, se ha visto enriquecida por las aportaciones de la lingüística, la antropología, la filosofía, la ciencia política, la sociología o el psicoanálisis, entre otras disciplinas.
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Quizás más importante todavía, esta disciplina ha abandonado el paradigma objetivista y cientificista de sus inicios para asumir plenamente y sin complejos una función crítica y activa en los debates políticos, sociales e intelectuales de nuestro tiempo.
Esta asignatura intenta ofrecer una panorámica profundizada y rigurosa de las principales corrientes de esta disciplina en constante evolución y aspira a capacitaros para comprender los principales discursos teóricos del siglo XX.
Por eso, se dará una importancia especial a la lectura y discusión de algunos de los textos capitales en la materia. Pero también explora sus posibilidades de aplicación a la literatura y la cultura, puesto que es esta capacidad la que nos permitirá aplicar un punto de vista universal a la producción literaria y cultural catalana.
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