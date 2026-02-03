Asignatura de Teoría de la literatura

Quizás más importante todavía, esta disciplina ha abandonado el paradigma objetivista y cientificista de sus inicios para asumir plenamente y sin complejos una función crítica y activa en los debates políticos, sociales e intelectuales de nuestro tiempo.

Esta asignatura intenta ofrecer una panorámica profundizada y rigurosa de las principales corrientes de esta disciplina en constante evolución y aspira a capacitaros para comprender los principales discursos teóricos del siglo XX.

Por eso, se dará una importancia especial a la lectura y discusión de algunos de los textos capitales en la materia. Pero también explora sus posibilidades de aplicación a la literatura y la cultura, puesto que es esta capacidad la que nos permitirá aplicar un punto de vista universal a la producción literaria y cultural catalana.