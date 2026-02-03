Assignatura de Teoria de la literatura

Assignatura Online de Teoria de la literatura
Presentació
Al llarg del segle XX, i molt particularment en les darreres dècades, la teoria de la literatura, que intenta comprendre el fenomen literari en la seva totalitat, s'ha vist enriquida per les aportacions de la lingüística, l'antropologia, la filosofia, la ciència política, la sociologia o la psicoanàlisi, entre altres disciplines.
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Potser més important encara, aquesta disciplina ha abandonat el paradigma objectivista i cientifista dels seus inicis per assumir plenament i sense complexos una funció crítica i activa en els debats polítics, socials i intel·lectuals del nostre temps. Aquesta assignatura intenta oferir una panoràmica aprofundida i rigorosa dels principals corrents d'aquesta disciplina en constant evolució i aspira a capacitar-vos per a comprendre els principals discursos teòrics del segle XX. Per això, es donarà una importància especial a la lectura i discussió d'alguns dels textos cabdals en la matèria. Però també explora les seves possibilitats d'aplicació a la literatura i la cultura, ja que és aquesta capacitat la que ens permetrà aplicar un punt de vista universal a la producció literària i cultural catalana.
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