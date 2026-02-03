Asignatura de Teorías de la comunicación

Asignatura Online de Teorías de la comunicación
Presentación
Esta asignatura es una introducción a la investigación científica sobre el fenómeno de la comunicación.
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Por un lado, se presentan las diferentes perspectivas teóricas que se han desarrollado en este ámbito de conocimiento. Por otro lado, se profundiza en la búsqueda que actualmente se lleva a cabo en torno al concepto de sociedad de la información. Los contenidos se organizan en torno a las bases conceptuales del proceso de comunicación, con una especial incidencia en la comunicación mediada (medios de comunicación analógicos o digitales).
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