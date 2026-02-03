Assignatura de Teories de la comunicació

Assignatura Online de Teories de la comunicació
Presentació
Aquesta assignatura és una introducció a la recerca científica al voltant del fenomen de la comunicació.
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D'una banda, es presenten les diferents perspectives teòriques que s'han desenvolupat en aquest àmbit de coneixement. D'una altra banda, s'aprofundeix en la recerca que s'està portant a terme actualment entorn del concepte de societat de la informació. Els continguts s'organitzen entorn de les bases conceptuals del procés de comunicació, incidint especialment en la comunicació assistida (mitjans de comunicació analògics o digitals).
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