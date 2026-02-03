Asignatura de Trabajo en equipo en la red

Asignatura Online de Trabajo en equipo en la red
Presentación
La asignatura tiene la finalidad de iniciarnos de forma gradual e integrada en la adquisición de las competencias de trabajo en equipo, y de uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito académico y profesional, así como dar una visión general de los diferentes ámbitos profesionales de las TIC.
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La asignatura se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red. Mediante la realización de un proyecto digital en grupo sobre un tema vinculado al ámbito de las TIC, se trabaja de forma integrada un conjunto de competencias específicas en TIC.
La superación de la asignatura Competencias TIC en Comunicación se considera equivalente al certificado mediano de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, del 27 de junio.
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