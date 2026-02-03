Assignatura de Treball en equip a la xarxa

Assignatura Online de Treball en equip a la xarxa
Presentació
Aquesta assignatura té la finalitat d’iniciar-vos d’una manera gradual i integrada en l’adquisició de les competències de treball en equip i d’ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit acadèmic i professional, a més d’oferir una visió general dels diversos àmbits professionals de les TIC.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup sobre un tema relacionat amb l'àmbit de les TIC es treballa d'una manera integrada un conjunt de competències específiques en TIC.
La superació de l'assignatura Competències TIC en Comunicació es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/124/2018, de 24 de julio, per la qual es modifica l' Ordre PRE/135/2017, del 27 de juny.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.