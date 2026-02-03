Asignatura de Uso y aplicación de las TIC en Derecho y Ciencias políticas y Relaciones Laborales

Asignatura Online de Uso y aplicación de las TIC en Derecho y Ciencias políticas y Relaciones Laborales
Presentación
Esta asignatura tiene como finalidad principal iniciar en el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito académico y profesional, lo cual comprende el uso racional y crítico de las TIC para trabajar y estudiar en la sociedad de la información.
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La asignatura se basa en una metodología de trabajo por proyectos en red. Mediante la realización de un proyecto virtual en grupo sobre un tema vinculado al ámbito de la Criminología, se pretende trabajar de forma integrada un conjunto de competencias específicas en TIC.
La superación de la asignatura Competencias TIC en Comunicación se considera equivalente al certificado mediano de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, del 27 de junio.
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