Assignatura d'Ús i aplicació de les TIC a Dret i Ciències polítiques i Relacions laborals

Assignatura Online d'Ús i aplicació de les TIC a Dret i Ciències polítiques i Relacions laborals
Presentació
L'assignatura Ús i aplicació de les TIC, de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Dret i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
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Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació. L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes a la xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de Dret, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.
La superació de l'assignatura Competències TIC en Comunicació es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/124/2018, de 24 de julio, per la qual es modifica l' Ordre PRE/135/2017, del 27 de juny.
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