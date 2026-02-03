Asignatura de Uso de bases de datos

Las BD son el mecanismo más habitual que las organizaciones utilizan para almacenar grandes volúmenes de datos de manera permanente. A su vez, las BD son gestionadas y manipuladas mediante un software altamente especializado y complejo denominado Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). La información que se deriva de los datos guardados en las BD constituye un recurso de importancia primordial a todas las organizaciones, con independencia de cuáles sean sus ámbitos de negocio o actuación. Por todo esto, los conocimientos adquiridos en esta asignatura serán aplicables en la mayoría de salidas profesionales.

A pesar de esta dicotomía en la denominación, las asignaturas son equivalentes a efectos docentes. Cuando sea necesario realizar alguna puntualización en relación a los grados, se hará constar convenientemente en este Plan Docente.

Las BD son el mecanismo más habitual que las organizaciones utilizan para almacenar grandes volúmenes de datos de manera permanente. A su vez, las BD son gestionadas y manipuladas mediante un software altamente especializado y complejo denominado Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). La información que se deriva de los datos guardados en las BD constituye un recurso de importancia primordial a todas las organizaciones, con independencia de cuáles sean sus ámbitos de negocio o actuación. Por todo esto, los conocimientos adquiridos en esta asignatura serán aplicables en la mayoría de salidas profesionales.

Para poder guardar la información de interés de una organización, hay que disponer de algún modelo de datos que permita su representación en un ordenador en forma de BD. Este modelo de datos tiene que permitir, por un lado, definir la estructura de la BD y las reglas de integridad que garantizan que la BD es consistente. Por otro lado, el modelo de datos también tiene que proporcionar operaciones que permitan la consulta y actualización de la BD. A pesar de que existen diferentes modelos de datos, nosotros nos centraremos en el estudio del modelo de datos relacional, dado que es el más utilizado. Además de estudiar los fundamentos de este modelo de datos, también nos centraremos en la creación y manipulación de BD relacionales, estudiando para ello el álgebra relacional y SQL. El álgebra relacional es el lenguaje con el que internamente trabajan los SGBD relacionales. Su estudio, además, también permite entender ciertos constructores de SQL, que es el lenguaje estándar que nos permite, como usuarios, interaccionar con una BD relacional. En el caso de SQL estudiaremos, en primer lugar, SQL interactivo. En segundo lugar, estudiaremos una técnica (en concreto JDBC) que permite incorporar código SQL dentro de programas de aplicación desarrollados mediante el lenguaje de programación Java. Además de los contenidos previamente indicados, en la asignatura también se estudiarán los problemas que se derivan del acceso concurrente de varios usuarios a una misma BD y como éstos se pueden resolver. Finalmente, también se estudian modelos de datos alternativos al modelo de datos relacional y los SGBD que les dan soporte.