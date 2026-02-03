Assignatura d'Ús de bases de dades

Assignatura Online d'Ús de bases de dades
Presentació
Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics i pràctics per a entendre el funcionament dels sistemes de bases de dades i aprofundeix en el coneixement dels sistemes de gestió de bases de dades relacionals com a fonament conceptual.
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D'altra banda, també fa una anàlisi de les prestacions dels sistemes de gestió de bases de dades documentals i es fa èmfasi en l'aplicació pràctica de les diferents bases de dades, tant les de tipus relacional com les de caràcter documental.
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