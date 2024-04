Te invitamos a realizar este curso de Comunicación e Intervención Profesional en el Conflicto, en el que te formarás como profesional de la conflictología.

Trabajarás habilidades y competencias relacionadas con la comunicación y la gestión del conflicto que pueden ser útiles para profesionales de diferentes ámbitos como el social (trabajadores sociales, educadores sociales, etc.), del derecho (abogados, jueces, etc.), educativo (maestros, educadores, psicopedagogos, etc.), entre otros.