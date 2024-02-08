Curso de Integración de IA y Metodologías ágiles en gestión de proyectos de TI

Curso Online de Integración de IA y Metodologías ágiles en gestión de proyectos de TI
Presentación
Las organizaciones necesitan profesionales capaces de gestionar proyectos con flexibilidad, eficiencia y orientación a resultados. Las metodologías ágiles se han convertido en herramientas fundamentales para lograr estos objetivos. Según el informe Pulse of the Profession del PMI, las organizaciones que adoptan enfoques ágiles o híbridos obtienen mejores resultados en términos de cumplimiento de objetivos, eficiencia en costes y adaptabilidad al cambio.
En paralelo, la inteligencia artificial (IA) está transformando el modo en que se gestionan los proyectos. Según The Future of Jobs Report 2025, las empresas consideran que la IA y las tecnologías asociadas serán clave en la transformación de los negocios y serán competencias valoradas en la profesión de la gestión de proyectos.
Ambas tendencias están generando una demanda creciente de profesionales con conocimientos y habilidades a la hora de aplicar las metodologías ágiles integradas con la IA para obtener mejores resultados, automatizar procesos y anticiparse a riesgos en entornos de proyectos cada vez más complejos.
Este curso otorga una microcredencial.
¿Por qué te interesa hacer este curso?
- Conocerás los principios de la agilidad, las principales metodologías ágiles y las certificaciones más relevantes para la gestión de proyectos ágiles centrados en Scrum.
- Adquirirás habilidades para trabajar en equipos autogestionados e iterativos.
- Evaluarás qué enfoque metodológico es más adecuado, según el contexto del proyecto.
- Podrás comprender los fundamentos de la IA y su impacto en la gestión de proyectos.
- Aprenderás a integrar la gestión de proyectos con herramientas de IA para automatizar tareas y optimizar recursos.
- Sabrás aplicar herramientas de IA para la toma de decisiones, la planificación y el seguimiento de proyectos.
- Desarrollarás una visión crítica y ética sobre el uso de la IA en la gestión de proyectos.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Inicio
11 mar 2026
100%
Online
6
Créditos ECTS
Idiomas: Español
Titulación propia
Duración :
