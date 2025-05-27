Curs d'Integració d'IA i Metodologies Àgils en Gestió de Projectes de TI

Curs Online d'Integració d'IA i Metodologies Àgils en Gestió de Projectes de TI
Presentació
Les organitzacions necessiten professionals capaços de gestionar projectes amb flexibilitat, eficiència i orientació a resultats. Les metodologies àgils han esdevingut eines fonamentals per assolir aquests objectius. Segons l'informe Pulse of the Profession del PMI, les organitzacions que adopten enfocaments àgils o híbrids obtenen millors resultats en termes de compliment d'objectius, eficiència en costos i adaptabilitat al canvi.
En paral·lel, la intel·ligència artificial (IA) està transformant la manera com es gestionen els projectes. Segons The Future of Jobs Report 2025, les empreses consideren que la IA i les tecnologies associades seran clau en la transformació dels negocis i seran competències valorades en la professió de la gestió de projectes.
Les dues tendències estan generant una demanda creixent de professionals amb coneixements i habilitats a l'hora d'aplicar les metodologies àgils integrades amb la IA per obtenir resultats millors, automatitzar processos i anticipar-se a riscos en entorns de projectes cada vegada més complexos.
Aquest curs atorga una microcredencial.
Per què t'interessa fer aquest curs?
- Coneixeràs els principis de l'agilitat, les principals metodologies àgils i les certificacions més rellevants per a la gestió de projectes àgils centrats en Scrum.
- Adquiriràs habilitats per treballar en equips autogestionats i iteratius.
- Avaluaràs quin enfocament metodològic és més adequat, segons el context del projecte.
- Podràs comprendre els fonaments de la IA i el seu impacte en la gestió de projectes.
- Aprendràs a integrar la gestió de projectes amb eines d'IA per automatitzar tasques i optimitzar recursos.
- Sabràs aplicar eines d'IA per a la presa de decisions, la planificació i el seguiment de projectes.
- Desenvoluparàs una visió crítica i ètica sobre l'ús de la IA en la gestió de projectes.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
-
Inici
11 març 2026
-
100%
Online
-
6
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Castellà
-
Titulació pròpia
-
Durada:
Metodologia 100% online
Acompanyament personalitzat
-
