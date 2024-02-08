Curso Online de Proyectos de Aprovisionamiento de TI
Presentación
El curso de Proyectos de Aprovisionamiento de TI analiza las diferentes alternativas existentes entre la provisión interna y la externalización total, con el fin de poder dotar cada organización con los servicios de TI que realmente necesita.
Todas las organizaciones dependen ya de las TI/SI. Adquirirlas o proveerlas es una decisión clave para todas ellas. Como a menudo no tienen el conocimiento para hacerlo, necesitan perfiles que las acompañen en dicha decisión (normalmente, tipo consultores externos). Esta formación va dirigida a quienes deben prestar dicho servicio de consultoría, pero también a las personas dentro de las organizaciones que deben decidir qué aprovisionar, cómo y con quién, con el fin de tener el conocimiento suficiente para entender a los consultores con quienes acabarán dando forma a la decisión.
Este curso otorga una microcredencial.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
¿Por qué te puede interesar hacer este curso?
Porque con este curso…:
- Sabrás aplicar las principales técnicas de análisis y evaluación de las alternativas de provisión (de la internalización a la deslocalización y todas las variantes intermedias).
- Sabrás aplicar la planificación y el control de riesgos del proyecto.
- Sabrás desarrollar los procesos y los instrumentos de gestión de contratos.
- Entenderás la gestión del cambio.
- Entenderás las particularidades de los diferentes sectores (público, privado, según el ámbito de producción...) y las implicaciones que tienen en los procesos de aprovisionamiento.
- Sabrás gestionar equipos remotos vinculados con el aprovisionamiento (proveedores, desarrolladores, directivos...).
- Sabrás aplicar las propuestas de mejora continuada.
- Trabajarás casos prácticos reales y escenarios estratégicos para aplicar los conocimientos en situaciones profesionales concretas.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
-
Inicio
11 mar 2026
-
100%
Online
-
6
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español
-
Titulación propia
-
Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.