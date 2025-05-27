Curs Online de Projectes d'Aprovisionament de TI
Presentació
El curs de Projectes d'Aprovisionament de TI analitza les diferents alternatives existents entre la provisió interna i l'externalització total, amb la finalitat de poder dotar cada organització dels serveis de TI que realment necessita.
Totes les organitzacions depenen ja de les TI/SI. Adquirir-les o proveir-les és una decisió clau per a totes elles. Com sovint no tenen el coneixement per fer-ho, calen perfils que les acompanyin en aquesta decisió (normalment, tipus consultors externs). Aquesta formació està dirigida a qui ha de donar aquest servei de consultoria, però també a les persones dins les organitzacions que han de decidir què aprovisionar, com i amb qui, per tal de tenir el coneixement suficient per entendre els consultors amb qui acabaran donant forma a la decisió.
Aquest curs atorga una microcredencial.
Per què et pot interessar fer aquest curs?
Perquè amb aquest curs…:
- Sabràs aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de les alternatives de provisió (de la internalització a la deslocalització i totes les variants intermèdies).
- Sabràs aplicar la planificació i el control de riscos del projecte.
- Sabràs desplegar els processos i els instruments de gestió de contractes.
- Entendràs la gestió del canvi.
- Entendràs les particularitats dels diferents sectors (públic, privat, segons l'àmbit de producció...) i les implicacions que tenen en els processos d'aprovisionament.
- Sabràs gestionar equips remots vinculats amb l'aprovisionament (proveïdors, desenvolupadors, directius...).
- Sabràs aplicar les propostes de millora continuada.
- Treballaràs casos pràctics reals i escenaris estratègics per aplicar els coneixements a situacions professionals concretes.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
-
Inici
11 març 2026
-
100%
Online
-
6
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Castellà
-
Titulació pròpia
-
Durada:
Metodologia 100% online
Acompanyament personalitzat
-
