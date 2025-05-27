Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs Online de Projectes d'Aprovisionament de TI

Presentació

El curs de Projectes d'Aprovisionament de TI analitza les diferents alternatives existents entre la provisió interna i l'externalització total, amb la finalitat de poder dotar cada organització dels serveis de TI que realment necessita.

Totes les organitzacions depenen ja de les TI/SI. Adquirir-les o proveir-les és una decisió clau per a totes elles. Com sovint no tenen el coneixement per fer-ho, calen perfils que les acompanyin en aquesta decisió (normalment, tipus consultors externs). Aquesta formació està dirigida a qui ha de donar aquest servei de consultoria, però també a les persones dins les organitzacions que han de decidir què aprovisionar, com i amb qui, per tal de tenir el coneixement suficient per entendre els consultors amb qui acabaran donant forma a la decisió.

Aquest curs atorga una microcredencial
20% de dte.

per matrícula anticipada

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

Per què et pot interessar fer aquest curs?

Perquè amb aquest curs…:

  • Sabràs aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de les alternatives de provisió (de la internalització a la deslocalització i totes les variants intermèdies).
  • Sabràs aplicar la planificació i el control de riscos del projecte.
  • Sabràs desplegar els processos i els instruments de gestió de contractes.
  • Entendràs la gestió del canvi.
  • Entendràs les particularitats dels diferents sectors (públic, privat, segons l'àmbit de producció...) i les implicacions que tenen en els processos d'aprovisionament.
  • Sabràs gestionar equips remots vinculats amb l'aprovisionament (proveïdors, desenvolupadors, directius...).
  • Sabràs aplicar les propostes de millora continuada.
  • Treballaràs casos pràctics reals i escenaris estratègics per aplicar els coneixements a situacions professionals concretes.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

  • Inici

    11 març 2026

  • 100%

    Online

  • 6

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs de Projectes d'Aprovisionament de TI

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 4 mesos.

Continguts

  • Externalització de serveis, sistemes i tecnologies de la informació en el sector públic.

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

  • Aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de les alternatives de provisió (de la internalització a la deslocalització i totes les variants intermèdies).
  • Aplicar la planificació i el control de riscos del projecte.
  • Desplegar els processos i els instruments de gestió de contractes.
  • Entendre la gestió del canvi.
  • Entendre les particularitats dels diferents sectors (públic, privat, segons l'àmbit de producció...) i les implicacions que tenen en els processos d'aprovisionament.

Programa acadèmic


Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 4 mesos.

Continguts

  • Externalització de serveis, sistemes i tecnologies de la informació en el sector públic.

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

  • Aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de les alternatives de provisió (de la internalització a la deslocalització i totes les variants intermèdies).
  • Aplicar la planificació i el control de riscos del projecte.
  • Desplegar els processos i els instruments de gestió de contractes.
  • Entendre la gestió del canvi.
  • Entendre les particularitats dels diferents sectors (públic, privat, segons l'àmbit de producció...) i les implicacions que tenen en els processos d'aprovisionament.
  • Gestionar equips remots vinculats amb l'aprovisionament (proveïdors, desenvolupadors, directius...).
  • Aplicar les propostes de millora continuada.
  • Treballaràs casos pràctics reals i escenaris estratègics per aplicar els coneixements a situacions professionals concretes.

Enllaç al pla docent

Aquest curs correspon al nivell 7 del marc europeu de qualificacions (EQF), que és equivalent a un nivell de postgrau.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 

Aquest programa no forma part d'un itinerari acadèmic

El postgrau en IT Project management  (30 crèdits) consta d'un itinerari acadèmic modular format per dues especialitzacions i un projecte o treball final

  • Especialització 1: Metodologia de projectes i planificació de TI (12 crèdits)
  • Especialització 2: Proyectos de adquisición e integración de TI (12 crèdits)
  • Projecte del postgrau 1 (PFP-1) (6 crèdits)

Es pot accedir al programa bé directament des del  postgrau o bé des de qualsevol especialització.
Curs de Projectes d'Aprovisionament de TI

Professorat

Direcció dels estudis

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. Director dels Estudis dInformàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, i la modelització, simulació i optimització de sistemes.El seu àmbit de recerca gira a l’entorn del desenvolupament d’algorismes híbrids (combinant IA, OR i CP) per a la resolució de problemes combinatoris, i el disseny de ludificació.

Curs de Projectes d'Aprovisionament de TI

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball. 

  • Saber aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de les alternatives de provisió (de la internalització a la deslocalització i totes les variants intermèdies).
  • Saber aplicar la planificació i el control de riscos del projecte.
  • Saber desplegar els processos i els instruments de gestió de contractes.
  • Entendre la gestió del canvi.
  • Entendre les particularitats dels diferents sectors (públic, privat, segons l'àmbit de producció...) i les implicacions que tenen en els processos d'aprovisionament.
  • Saber gestionar equips remots vinculats amb l'aprovisionament (proveïdors, desenvolupadors, directius...).
  • Saber aplicar les propostes de millora continuada.

Perfils

El curs es dirigeix a professionals de serveis d'informàtica que tinguin interès a especialitzar-se en els projectes d'aprovisionament de les TI:

  • Professionals amb experiència o responsabilitat en gestió de projectes i estratègia TI.
  • Treballadors/es i directius/ives dels departaments de TI en organitzacions clientes, empreses proveïdores de serveis informàtics o que participen en projectes tecnològics de qualsevol tipus d'organització.
  • Professionals autònoms/es o emprenedors/es.

El curs és especialment interessant per a persones amb coneixements previs en tecnologia, ja siguin informàtiques, enginyeres de telecomunicació o altres enginyeries afins, i per a titulades en l'àmbit d'Economia i Empresa.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica l'adquisició de les competències professionals següents: 

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Sortides professionals

El programa permet adquirir habilitats i coneixements relacionats amb el perfil professional d'IT project manager o cap de projecte de TI, un perfil molt demanat per empreses i institucions de diferents sectors, així com per consultores de serveis informàtics:

  • Cap de projectes tecnològics
  • Responsables de tecnologia, CIO, directors/es d'informàtica
  • Responsables de compres/adquisicions
  • Director/a de producte
  • Consultor/a de serveis informàtics

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing
    Rànquing CYD

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing
    Times Higher Education

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing
    World University Rankings

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs de Projectes d'Aprovisionament de TI

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els i les estudiants que superen aquest curs obtenen una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han realitzat.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permet compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara a LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir 6 crèdits en cas que vulguis continuar la teva formació en el programa del diploma d'Especialització en IT Project Management.

Titulació


Els i les estudiants que superen aquest curs obtenen una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han realitzat.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permet compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara a LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir 6 crèdits en cas que vulguis continuar la teva formació en el programa del diploma d'Especialització en IT Project Management.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina "Què són les microcredencials?".

Curs de Projectes d'Aprovisionament de TI

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
910 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari

L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Daniel Marchante video link
Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster

Daniel Marchante

Helena Guillén video link
Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.

Helena Guillén

Manel Vicenç video link
La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment

Manel Vicenç

Alba Camacho video link
Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me

Alba Camacho

José Miguel González video link
Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa

José Miguel González

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació