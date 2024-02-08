Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

4. Examinar el papel de los medios de comunicación en la creación de discursos sobre el crimen, el castigo y la justicia.

Objetivos

Objetivos generales:

1. Analizar el true crime desde una perspectiva crítica para comprender cómo este género construye narrativas sobre el crimen y la justicia.

2. Explorar las conexiones entre la criminología, la sociología y los estudios culturales para entender el papel de los medios en la configuración de la percepción pública del crimen.

3. Fomentar el pensamiento crítico en relación con la representación de los criminales, las víctimas y el sistema judicial en los relatos de true crime.

Objetivos específicos:

4. Examinar el papel de los medios de comunicación en la creación de discursos sobre el crimen, el castigo y la justicia.

5. Identificar sesgos y desigualdades en la representación del crimen, especialmente en cuanto al género, la raza y la clase social.

6. Reflexionar sobre los aspectos éticos del true crime, incluyendo la mercantilización del crimen y la explotación de las víctimas.

7. Analizar casos concretos de true crime mediáticos y su influencia en la opinión pública y las políticas de seguridad.

8. Debatir sobre la fascinación social por el true crime y su relación con el miedo, la moral y el sistema de justicia penal.

9. Adquirir herramientas para desmontar discursos sensacionalistas sobre el crimen, promoviendo una visión más rigurosa y contextualizada.

10. Relacionar el true crime con la realidad criminológica, diferenciando entre el relato mediático y el estudio académico del crimen.