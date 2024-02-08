Solicita información
Curso Online de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Presentación

Este curso explora cómo el true crime, desde los panfletos de Newgate hasta los documentales de Netflix, refleja y modela nuestra percepción del crimen, la violencia y la justicia. Hemos analizado su evolución histórica, sus dilemas éticos y su poder mediático, revelando cómo la fascinación por el mal habla, en realidad, de nosotros mismos.

Al hacer el curso de True Crime en la UOC, descubrirás cómo la criminología interpreta este fenómeno cultural y mediático, y adquirirás una visión crítica y rigurosa sobre la representación del delito y su influencia social.

  • Aprenderás a analizar productos de true crime (documentales, pódcasts, series o libros) desde una perspectiva criminológica, mediática y ética.
  • Adquirirás habilidades para identificar los efectos del true crime sobre la percepción pública del delito, las víctimas y la justicia penal.
  • Observarás cómo el true crime puede convertirse en una herramienta para la concienciación social y para repensar los límites entre el entretenimiento y la responsabilidad.
  • Obtendrás competencias aplicables tanto a la investigación en criminología como a la comunicación o el análisis mediático. 

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

    11 mar 2026

    Online

    4 Créditos ECTS

  Idiomas: Español, Catalán

  Titulación propia

  • Duración :

Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Programa académico

Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4 meses.

Contenidos

  • Módulo 1. El concepto de true crime en la cultura contemporánea del crimen
  • Módulo 2. De la horca a Netflix: genealogía del true crime
  • Módulo 3. Figura, mito y mercancía: el asesino dentro de la cultura del true crime
  • Módulo 4. Entretenimiento con consecuencias: el true crime y sus impactos sociales
  • Módulo 5. El crimen bajo el microscopio: ¿qué ve en él la criminología?


Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

  • Describir el origen, la evolución y las características principales del fenómeno del true crime como producto cultural y mediático contemporáneo.
  • Explicar las relaciones entre el true crime, los sistemas de justicia penal y los medios de comunicación, destacando sus efectos sobre la percepción pública del delito.

Este curso corresponde al nivel 5 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), que es equivalente a un nivel de pregrado. 

Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Profesorado

Dirección de los estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Salidas profesionales

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo. 

Objetivos generales:

        1. Analizar el true crime desde una perspectiva crítica para comprender cómo este género construye narrativas sobre el crimen y la justicia.

        2. Explorar las conexiones entre la criminología, la sociología y los estudios culturales para entender el papel de los medios en la configuración de la percepción pública del crimen.

        3. Fomentar el pensamiento crítico en relación con la representación de los criminales, las víctimas y el sistema judicial en los relatos de true crime.

 

Objetivos específicos:

        4. Examinar el papel de los medios de comunicación en la creación de discursos sobre el crimen, el castigo y la justicia.

Empleabilidad

La empleabilidad de nuestros estudiantes es clave para el éxito de la UOC. Identificamos las competencias clave que demanda el mercado laboral y las incluimos en los planes de estudios.

También te empoderamos para que seas tú quien decida y gestione tu carrera.

Perfiles

Dirigido a personas interesadas en una profundización más científica del mundo del true crime; graduados en Criminología, Derecho, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Sociología... 

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Criminología.

Salidas profesionales

  • Periodista especializado/a en sucesos e investigación
    • Redacción y producción de contenidos para medios escritos, audiovisuales o digitales centrados en hechos criminales.
  • Guionista o asesor/a de producciones de true crime
    • Colaboración en documentales, pódcasts o series de televisión, aportando conocimiento criminológico y contextualización histórica.
  • Consultor/a criminológico/a para medios o proyectos culturales
    • Orientación sobre representaciones éticas del crimen y las víctimas, así como sobre el impacto social de la narrativa criminal.
  • Editor/a o curador/a de contenidos de no ficción criminal
    • Desarrollo y revisión de libros, revistas o proyectos multimedia sobre casos reales.
  • Docente o divulgador/a especializado/a en cultura criminal
    • Participación en espacios educativos, conferencias o actividades culturales que analizan la relación entre el crimen, la sociedad y los medios.

Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

Los y las estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que han realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 4 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación en el grado de Criminología.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página 

Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Matrícula y precio

Precio del curso 570 €
Precio del curso
570 €
