Curso de True Crime: Entre la criminología y la ficción

Curso Online de True Crime: Entre la criminología y la ficción
Este curso explora cómo el true crime, desde los panfletos de Newgate hasta los documentales de Netflix, refleja y modela nuestra percepción del crimen, la violencia y la justicia. Hemos analizado su evolución histórica, sus dilemas éticos y su poder mediático, revelando cómo la fascinación por el mal habla, en realidad, de nosotros mismos.
Al hacer el curso de True Crime en la UOC, descubrirás cómo la criminología interpreta este fenómeno cultural y mediático, y adquirirás una visión crítica y rigurosa sobre la representación del delito y su influencia social.
- Aprenderás a analizar productos de true crime (documentales, pódcasts, series o libros) desde una perspectiva criminológica, mediática y ética.
- Adquirirás habilidades para identificar los efectos del true crime sobre la percepción pública del delito, las víctimas y la justicia penal.
- Observarás cómo el true crime puede convertirse en una herramienta para la concienciación social y para repensar los límites entre el entretenimiento y la responsabilidad.
- Obtendrás competencias aplicables tanto a la investigación en criminología como a la comunicación o el análisis mediático.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
11 mar 2026
100%
Online
4
Créditos ECTS
Idiomas: Español, Catalán
Titulación propia
Duración :
Acompañamiento personalizado
