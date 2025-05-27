Curs de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Curs Online de True Crime: Entre la criminologia i la ficció
Presentació
Aquest curs explora com el true crime, des dels pamflets de Newgate fins als documentals de Netflix, reflecteix i modela la nostra percepció del crim, la violència i la justícia. N'hem analitzat l'evolució històrica, els dilemes ètics i el poder mediàtic, tot revelant com la fascinació pel mal parla, en realitat, de nosaltres mateixos.
Aquest curs atorga una microcredencial.
per matrícula anticipada
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
En fer el curs de True Crime a la UOC, descobriràs com la criminologia interpreta aquest fenomen cultural i mediàtic, i adquiriràs una visió crítica i rigorosa sobre la representació del delicte i la seva influència social.
- Aprendràs a analitzar productes de true crime (documentals, pòdcasts, sèries o llibres) des d'una perspectiva criminològica, mediàtica i ètica.
- Adquiriràs habilitats per identificar els efectes del true crime sobre la percepció pública del delicte, les víctimes i la justícia penal.
- Observaràs com el true crime pot esdevenir una eina per a la conscienciació social i per repensar els límits entre l'entreteniment i la responsabilitat.
- Obtindràs competències aplicables tant a la recerca en criminologia com a la comunicació o l'anàlisi mediàtica.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
-
Inici
11 març 2026
-
100%
Online
-
4
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació pròpia
-
Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.