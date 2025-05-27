Sol·licita informació
Curs Online de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Presentació

Aquest curs explora com el true crime, des dels pamflets de Newgate fins als documentals de Netflix, reflecteix i modela la nostra percepció del crim, la violència i la justícia. N'hem analitzat l'evolució històrica, els dilemes ètics i el poder mediàtic, tot revelant com la fascinació pel mal parla, en realitat, de nosaltres mateixos.

Aquest curs atorga una microcredencial.
En fer el curs de True Crime a la UOC, descobriràs com la criminologia interpreta aquest fenomen cultural i mediàtic, i adquiriràs una visió crítica i rigorosa sobre la representació del delicte i la seva influència social.

  • Aprendràs a analitzar productes de true crime (documentals, pòdcasts, sèries o llibres) des d'una perspectiva criminològica, mediàtica i ètica.
  • Adquiriràs habilitats per identificar els efectes del true crime sobre la percepció pública del delicte, les víctimes i la justícia penal.
  • Observaràs com el true crime pot esdevenir una eina per a la conscienciació social i per repensar els límits entre l'entreteniment i la responsabilitat.
  • Obtindràs competències aplicables tant a la recerca en criminologia com a la comunicació o l'anàlisi mediàtica. 

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

  • Inici

    11 març 2026

  • 100%

    Online

  • 4

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Curs de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs és de 4 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 100 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 4 mesos.

Continguts

  • Mòdul 1. El concepte de true crime en la cultura contemporània del crim
  • Mòdul 2. De la forca a Netflix: genealogia del true crime
  • Mòdul 3. Figura, mite i mercaderia: l'assassí dins la cultura del true crime
  • Mòdul 4. Entreteniment amb conseqüències: el true crime i els seus impactes socials
  • Mòdul 5. El crim sota el microscopi: què hi veu la criminologia?

 

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

  • Descriure l'origen, l'evolució i les característiques principals del fenomen del true crime com a producte cultural i mediàtic contemporani.
  • Explicar les relacions entre el true crime, els sistemes de justícia penal i els mitjans de comunicació, destacant-ne els efectes sobre la percepció pública del delicte.

Aquest curs correspon al nivell 5 del marc europeu de qualificacions (EQF), que és equivalent a un nivell de pregrau. 

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 

Curs de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Professorat

Direcció dels estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Curs de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball. 

Objectius generals:

        1. Analitzar el true crime des d'una perspectiva crítica per comprendre com aquest gènere construeix narratives sobre el crim i la justícia.

        2. Explorar les connexions entre la criminologia, la sociologia i els estudis culturals per entendre el paper dels mitjans en la configuració de la percepció pública del crim.

        3. Fomentar el pensament crític en relació amb la representació dels criminals, les víctimes i el sistema judicial en els relats de true crime.

 

Objectius específics:

        4. Examinar el paper dels mitjans de comunicació en la creació de discursos sobre el crim, el càstig i la justícia.

        5. Identificar biaixos i desigualtats en la representació del crim, especialment pel que fa al gènere, la raça i la classe social.

Ocupabilitat

L’ocupabilitat dels nostres estudiants és clau per a l'èxit de la UOC. Identifiquem les competències clau que el mercat laboral demana i les incloem en els plans d’estudis.

També t’empoderem perquè siguis tu qui decideixi i gestioni la teva carrera.

Perfils

Adreçat a persones interessades en un aprofundiment més científic del món del true crime; graduats en Criminologia, Dret, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Sociologia... 

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica l'adquisició de les competències professionals següents: 

  • Criminologia

 

Sortides professionals

  • Periodista especialitzat/ada en successos i investigació
    • Redacció i producció de continguts per a mitjans escrits, audiovisuals o digitals centrats en fets criminals.
  • Guionista o assessor/a de produccions de true crime
    • Col·laboració en documentals, pòdcasts o sèries de televisió, aportant-hi coneixement criminològic i contextualització històrica.
  • Consultor/a criminològic/a per a mitjans o projectes culturals
    • Orientació sobre representacions ètiques del crim i les víctimes, així com sobre l'impacte social de la narrativa criminal.
  • Editor/a o curador/a de continguts de no-ficció criminal
    • Desenvolupament i revisió de llibres, revistes o projectes multimèdia sobre casos reals.
  • Docent o divulgador/a especialitzat/ada en cultura criminal
    • Participació en espais educatius, conferències o activitats culturals que analitzen la relació entre el crim, la societat i els mitjans.

Curs de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els i les estudiants que superen aquest curs obtenen una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han realitzat.

Curs de True Crime: Entre la criminologia i la ficció

Matrícula i preu

Concepte Preu
Preu del curs
570 €
