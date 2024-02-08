Curso de Programación en R

Curso Online de Programación en R
Presentación
El lenguaje de programación R es la herramienta de facto en el mundo del análisis estadístico, la visualización de datos y la ciencia de datos (data science). Su versatilidad y la inmensa cantidad de paquetes especializados lo convierten en una habilidad esencial para cualquier profesional que trabaje o quiera trabajar con datos.
En la Escuela de Programación de la UOC te ofrecemos un itinerario de aprendizaje práctico y flexible para que domines R desde cero, a tu propio ritmo.
¿Quieres aprender R? En la UOC te lo ponemos fácil
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Saber programar en R te permitirá analizar grandes conjuntos de datos, crear visualizaciones impactantes y desarrollar modelos estadísticos y de machine learning, entre otras muchas utilidades profesionales.
En este curso de la Escuela de Programación de la UOC:
- Aprenderás a programar en R a través de la práctica.
- Te ayudaremos a identificar tu nivel, tanto si empiezas desde cero como si ya tienes experiencia.
- Avanzarás a tu ritmo: con matrícula semestral, podrás completar uno o más niveles según el tiempo que le dediques.
- Tendrás acceso a una formación gradual hasta el nivel A2, con previsión de ampliación de los niveles en los próximos semestres.
- Contarás con el apoyo de docentes expertos en programación, que te acompañarán y resolverán tus dudas.
- Podrás continuar fácilmente, puesto que, si quieres seguir formándote al final del semestre, solo es necesario que te vuelvas a matricular para retomar el curso justo donde lo dejaste.
Aprender a programar en R es importante por varias razones:
- Liderazgo en data science: R es el lenguaje preferido por la comunidad estadística y académica, y es fundamental para la investigación y el desarrollo de nuevos modelos.
- Análisis de datos avanzado: permite realizar desde estadística descriptiva hasta complejos tests de hipótesis, regresiones y minería de datos.
- Visualización profesional (DataViz): gracias a paquetes como ggplot2, R es el estándar para crear gráficos informativos y estéticamente superiores para informes y dashboards.
- Demanda laboral: es una competencia muy solicitada en sectores como las finanzas, la bioinformática, el marketing digital y la consultoría.
- Ecosistema abierto y rico: dispone de más de 18.000 paquetes (librerías) especializados que te permiten hacer casi cualquier tipo de análisis de datos.
Este curso forma parte de la Escuela de Programación de la UOC, que facilita la adquisición de competencias en programación en varios lenguajes, independientemente de la experiencia previa de los participantes, y proporciona la oportunidad de un aprendizaje continuo y evolutivo.
-
Inicio
11 mar 2026
-
100%
Online
-
Duración
4 meses
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación propia
-
Créditos ECTS
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.