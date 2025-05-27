Curs de Programació en R

Curs Online de Programació en R
Presentació
El llenguatge de programació R és l'eina de facto en el món de l'anàlisi estadística, la visualització de dades i la ciència de dades (data science). La seva versatilitat i la immensa quantitat de paquets especialitzats el converteixen en una habilitat essencial per a qualsevol professional que treballi o vulgui treballar amb dades.
A l'Escola de Programació de la UOC t'oferim un itinerari d'aprenentatge pràctic i flexible perquè dominis R des de zero, al teu propi ritme.
Vols aprendre R? A la UOC t'ho posem fàcil
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
Saber programar en R et permetrà analitzar grans conjunts de dades, crear visualitzacions impactants i desenvolupar models estadístics i de machine learning, entre moltes altres utilitats professionals.
En aquest curs de l'Escola de Programació de la UOC:
- Aprendràs a programar en R a través de la pràctica.
- T'ajudarem a identificar el teu nivell, tant si comences de zero com si ja tens experiència.
- Avançaràs al teu ritme: amb matrícula semestral, podràs completar un o més nivells segons el temps que hi dediquis.
- Tindràs accés a una formació gradual fins al nivell A2, amb previsió d'ampliació dels nivells en els pròxims semestres.
- Comptaràs amb el suport de docents experts en programació, que t'acompanyaran i resoldran els teus dubtes.
- Podràs continuar fàcilment, ja que, si vols seguir formant-te al final del semestre, només cal que et tornis a matricular per reprendre el curs just on el vas deixar.
Aprendre a programar en R és important per diverses raons:
- Lideratge en data science: R és el llenguatge preferit per la comunitat estadística i acadèmica, i és fonamental per a la recerca i el desenvolupament de nous models.
- Anàlisi de dades avançada: permet realitzar des d'estadística descriptiva fins a complexos tests d'hipòtesis, regressions i mineria de dades.
- Visualització professional (DataViz): gràcies a paquets com ggplot2, R és l'estàndard per crear gràfics informatius i estèticament superiors per a informes i dashboards.
- Demanda laboral: és una competència molt sol·licitada en sectors com les finances, la bioinformàtica, el màrqueting digital i la consultoria.
- Ecosistema obert i ric: disposa de més de 18.000 paquets (llibreries) especialitzats que et permeten fer gairebé qualsevol mena d'anàlisi de dades.
Aquest curs forma part de l'Escola de Programació de la UOC, que facilita l'adquisició de competències en programació en diversos llenguatges, independentment de l'experiència prèvia dels participants, i proporciona l'oportunitat d'un aprenentatge continu i evolutiu.
Inici
11 març 2026
100%
Online
Durada
4 mesos
Idiomes: Català, Castellà
Titulació pròpia
Crèdits ECTS
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
