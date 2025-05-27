Curs de Programació en R

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs Online de Programació en R

Presentació

El llenguatge de programació R és l'eina de facto en el món de l'anàlisi estadística, la visualització de dades i la ciència de dades (data science). La seva versatilitat i la immensa quantitat de paquets especialitzats el converteixen en una habilitat essencial per a qualsevol professional que treballi o vulgui treballar amb dades.

A l'Escola de Programació de la UOC t'oferim un itinerari d'aprenentatge pràctic i flexible perquè dominis R des de zero, al teu propi ritme.
Microcredencials

Aquest curs atorga una microcredencial.

Prova de nivell

Fes la prova de nivell per determinar el nivell de programació que et correspon.

Vols aprendre R? A la UOC t'ho posem fàcil

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

Saber programar en R et permetrà analitzar grans conjunts de dades, crear visualitzacions impactants i desenvolupar models estadístics i de machine learning, entre moltes altres utilitats professionals.

En aquest curs de l'Escola de Programació de la UOC:

  • Aprendràs a programar en R a través de la pràctica. 
  • T'ajudarem a identificar el teu nivell, tant si comences de zero com si ja tens experiència.
  • Avançaràs al teu ritme: amb matrícula semestral, podràs completar un o més nivells segons el temps que hi dediquis.
  • Tindràs accés a una formació gradual fins al nivell A2, amb previsió d'ampliació dels nivells en els pròxims semestres.
  • Comptaràs amb el suport de docents experts en programació, que t'acompanyaran i resoldran els teus dubtes.
  • Podràs continuar fàcilment, ja que, si vols seguir formant-te al final del semestre, només cal que et tornis a matricular per reprendre el curs just on el vas deixar.

Vols aprendre R? A la UOC t'ho posem fàcil


Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

Saber programar en R et permetrà analitzar grans conjunts de dades, crear visualitzacions impactants i desenvolupar models estadístics i de machine learning, entre moltes altres utilitats professionals.

En aquest curs de l'Escola de Programació de la UOC:

  • Aprendràs a programar en R a través de la pràctica. 
  • T'ajudarem a identificar el teu nivell, tant si comences de zero com si ja tens experiència.
  • Avançaràs al teu ritme: amb matrícula semestral, podràs completar un o més nivells segons el temps que hi dediquis.
  • Tindràs accés a una formació gradual fins al nivell A2, amb previsió d'ampliació dels nivells en els pròxims semestres.
  • Comptaràs amb el suport de docents experts en programació, que t'acompanyaran i resoldran els teus dubtes.
  • Podràs continuar fàcilment, ja que, si vols seguir formant-te al final del semestre, només cal que et tornis a matricular per reprendre el curs just on el vas deixar.

Aprendre a programar en R és important per diverses raons:

  • Lideratge en data science: R és el llenguatge preferit per la comunitat estadística i acadèmica, i és fonamental per a la recerca i el desenvolupament de nous models.
  • Anàlisi de dades avançada: permet realitzar des d'estadística descriptiva fins a complexos tests d'hipòtesis, regressions i mineria de dades.
  • Visualització professional (DataViz): gràcies a paquets com ggplot2, R és l'estàndard per crear gràfics informatius i estèticament superiors per a informes i dashboards.
  • Demanda laboral: és una competència molt sol·licitada en sectors com les finances, la bioinformàtica, el màrqueting digital i la consultoria.
  • Ecosistema obert i ric: disposa de més de 18.000 paquets (llibreries) especialitzats que et permeten fer gairebé qualsevol mena d'anàlisi de dades.

 

Aquest curs forma part de l'Escola de Programació de la UOC, que facilita l'adquisició de competències en programació en diversos llenguatges, independentment de l'experiència prèvia dels participants, i proporciona l'oportunitat d'un aprenentatge continu i evolutiu.

  • Inici

    11 març 2026

  • 100%

    Online

  • Durada

    4 mesos

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Crèdits ECTS

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

Sessió informativa video link

Sessió informativa

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs de Programació en R

Programa acadèmic

Programa acadèmic

El Curs de Programació en R s'estructura en sis nivells progressius; actualment tenim disponibles els nivells A1 i A2. Cada nivell té una càrrega de 6 crèdits ECTS, amb una dedicació estimada de 150 hores (25 hores per crèdit). Quan es cursin tots els nivells, el programa complet sumarà un total de 36 crèdits.

La matrícula és per semestre, i durant aquest període pots avançar tants nivells com et permetin el teu ritme d'estudi i la teva disponibilitat.

Continguts

En cada nivell es treballen diferents aspectes de la programació en R, des dels conceptes més bàsics fins a l'aplicació en l'anàlisi de dades i la ciència de dades, amb un enfocament pràctic i orientat a la resolució de problemes.

R (A1)

Introdueix en el pensament computacional aplicat a l'entorn de dades i proporciona els coneixements bàsics del llenguatge per començar a operar.

  • Introducció
  • Introducció al pensament computacional
  • Com s'escriu un algoritme?
  • Què és i com funciona un ordinador?
  • Què és programar i què és un llenguatge de programació? El cas de R
R (A2)

Comença a treballar amb les estructures de dades complexes i la manipulació de dades, una pràctica essencial en l'anàlisi de dades.

Programa acadèmic


El Curs de Programació en R s'estructura en sis nivells progressius; actualment tenim disponibles els nivells A1 i A2. Cada nivell té una càrrega de 6 crèdits ECTS, amb una dedicació estimada de 150 hores (25 hores per crèdit). Quan es cursin tots els nivells, el programa complet sumarà un total de 36 crèdits.

La matrícula és per semestre, i durant aquest període pots avançar tants nivells com et permetin el teu ritme d'estudi i la teva disponibilitat.

Continguts

En cada nivell es treballen diferents aspectes de la programació en R, des dels conceptes més bàsics fins a l'aplicació en l'anàlisi de dades i la ciència de dades, amb un enfocament pràctic i orientat a la resolució de problemes.

R (A1)

Introdueix en el pensament computacional aplicat a l'entorn de dades i proporciona els coneixements bàsics del llenguatge per començar a operar.

  • Introducció
  • Introducció al pensament computacional
  • Com s'escriu un algoritme?
  • Què és i com funciona un ordinador?
  • Què és programar i què és un llenguatge de programació? El cas de R
R (A2)

Comença a treballar amb les estructures de dades complexes i la manipulació de dades, una pràctica essencial en l'anàlisi de dades.

  • Introducció a la programació
  • El llenguatge de programació R
  • Els tipus de dades en R
  • Estructures de control - Seqüencials, condicionals i bucles
  • Reutilitzant el codi - Llibreries, funcions, Try Except
  • Tipus de dades estructurades
  • Esquemes algorítmics

Aquest programa va des del nivell 5 fins al nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de tècnic, grau o màster, en funció del nivell de programació que es vulgui superar.

Recursos per a l’aprenentatge

Els materials d'aprenentatge provenen de diverses fonts. Inclouen materials educatius desenvolupats per l'equip docent d'experts, així com recursos obtinguts de fonts externes.

Durada

Els cursos de l'Escola de Programació tenen una durada d'un semestre (4 mesos) i s'ofereixen dos cops l'any (octubre i març).

Durant el semestre, l'estudiant pot avançar un o més nivells, en funció del seu nivell inicial i del temps que pugui dedicar a la formació.

Itinerari acadèmic

A l'Escola de Programació de la UOC, els cursos estan dissenyats amb un sistema d'aprenentatge estructurat en sis nivells seqüencials per a cada un dels tres llenguatges més demanats actualment en l'àmbit professional, que són:

  • Python
  • JavaScript
  • Java
  • R

Així, cada un d'aquests llenguatges s'estructura en sis nivells d'aprenentatge:

  • Cursos A1 i A2: nivells bàsics
  • Cursos B1 i B2: nivells intermedis
  • Cursos C1 i C2: nivells avançats
Curs de Programació en R

Professorat

Direcció d'estudis

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. Director dels Estudis dInformàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, i la modelització, simulació i optimització de sistemes.El seu àmbit de recerca gira a l’entorn del desenvolupament d’algorismes híbrids (combinant IA, OR i CP) per a la resolució de problemes combinatoris, i el disseny de ludificació.

Curs de Programació en R

Sortides professionals

Objectius

L'objectiu del curs és que l'estudiant adquireixi la capacitat de programar de manera autònoma en R per a l'anàlisi i el tractament de dades.

Objectius específics:

  • Conèixer i assimilar els conceptes, els mètodes i les tècniques per poder resoldre un problema a través del disseny i la implementació de l'aplicació corresponent en codi R.
  • Dissenyar i construir aplicacions informàtiques enfocades al tractament de dades mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de codi R.
  • Adquirir pràctica en l'aplicació de tècniques de desenvolupament de programari emprant eines d'ús professional.
  • Ser capaç d'aplicar R en diversos entorns: tractament de dades, visualització de dades, ciència de dades, automatització, anàlisi de dades, etc.

Perfils

El Curs de Programació R està dissenyat per a qualsevol persona interessada a adquirir habilitats de programació com a part del seu desenvolupament professional. Això inclou:

  • Salut i biomedicina
  • Anàlisi de finances i empreses
  • Màrqueting, SEO, digital management
  • Disseny gràfic i experiència d'usuari (UX)
  • Educació
  • Indústria i serveis
  • Creació de continguts
  • Dret
  • Sociologia

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les següents competències professionals: 

  • Programació informàtica
  • R
  • Pensar de manera analítica
  • Desenvolupar idees creatives
  • Resolució de problemes

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Sortides professionals

Aquest curs és una eina per a qualsevol professional, ja que ofereix la possibilitat d'adaptar-te als canvis del mercat i reinventar-te professionalment.

El llenguatge R obre portes a diverses oportunitats laborals en l'àmbit tecnològic, incloent-hi, però no limitant-s'hi:

  • Analista de dades
  • Científic de dades
  • Especialista en business intelligence
  • Especialista en l'analítica de dades multidisciplinàries
  • Enginyer de dades

De la mateixa manera, els professionals dels àmbits del màrqueting digital, els recursos humans, la recerca i la logística, entre d'altres, poden aprofitar els avantatges de dominar el llenguatge de programació R.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing
    Rànquing CYD

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing
    Times Higher Education

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing
    World University Rankings

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs de Programació en R

Requisits d'accés

Titulació d'accés

El programa no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen.

 
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 

Titulació

L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han dut a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si busques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.

  • La pots enllaçar fàcilment des del currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir crèdits en els programes de ciència de dades de la UOC, en el cas que vulguis continuar la formació.

Si vols més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?.
Reconeixements acadèmics

Alguns nivells de l'Escola de Programació poden ser reconeguts com a assignatures d'altres programes de la UOC o com a crèdits per activitats universitàries a programes de grau.

Curs de Programació en R

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
371 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari

L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Daniel Marchante video link
Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster

Daniel Marchante

Helena Guillén video link
Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.

Helena Guillén

Manel Vicenç video link
La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment

Manel Vicenç

Alba Camacho video link
Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me

Alba Camacho

José Miguel González video link
Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa

José Miguel González

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació