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Próxima matrícula: octubre 2026

Curso universitario Online en Arte, literatura y género

Presentación

Este curso está formado por dos asignaturas que se cursarán en el mismo semestre. Es un curso diseñado para amantes de la literatura contemporánea o que quieran introducirse en este mundo por placer, o también por motivos profesionales. Además, dará una visión sobre el cuerpo y el género en la contemporaneidad y en los últimos años, y la relación con la práctica artística.
Sin requisitos de acceso

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Cursos universitarios

Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.

La asignatura Temas de literatura contemporánea plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico.

La asignatura Cuerpo y género explora el papel que estas dimensiones tienen en las prácticas artísticas contemporáneas y del pasado reciente. Partiendo de los primeros cuestionamientos feministas de los años setenta del siglo xx —que situaban el cuerpo en el centro del debate sobre el género, la dominación patriarcal y el heterocentrismo— se abordarán los planteamientos actuales, en los que los dualismos de género u orientación sexual son deconstruidos y reconfigurados en la fluidez politizada de lo queer.

Estos marcos servirán tanto para comprender las prácticas artísticas que elaboran estas temáticas como para investigar el propio entorno y las experiencias personales encarnadas en relación con el cuerpo y el género.

La asignatura Temas de literatura contemporánea plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico.

La asignatura Cuerpo y género explora el papel que estas dimensiones tienen en las prácticas artísticas contemporáneas y del pasado reciente. Partiendo de los primeros cuestionamientos feministas de los años setenta del siglo xx —que situaban el cuerpo en el centro del debate sobre el género, la dominación patriarcal y el heterocentrismo— se abordarán los planteamientos actuales, en los que los dualismos de género u orientación sexual son deconstruidos y reconfigurados en la fluidez politizada de lo queer.

Estos marcos servirán tanto para comprender las prácticas artísticas que elaboran estas temáticas como para investigar el propio entorno y las experiencias personales encarnadas en relación con el cuerpo y el género.

  • Inicio

    17 feb 2027

  • 100%

    Online

  • 12

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Curso universitario en Arte, literatura y género

Programa académico

En este curso universitario, formado por dos asignaturas del grado de Humanidades, trataremos los siguientes temas.

Temas de literatura contemporánea

El eje central de la asignatura es el conocimiento básico de la literatura contemporánea a partir de un acercamiento temático.       

Esta asignatura plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico. El ámbito de estudio queda enfocado desde el marco teórico de la tematología, la rama de la literatura comparada que tiene que proporcionarnos la terminología y los conceptos clave imprescindibles para afrontar con garantías este periplo.

Cuerpo y género

Trata acerca de los primeros debates sobre feminismo, género e historia del arte, la fenomenología y performatividad en las construcciones de género, el cuerpo y la experiencia encarnada, y el cuerpo, género e imagen en movimiento.

En este curso universitario, formado por dos asignaturas del grado de Humanidades, trataremos los siguientes temas.

Temas de literatura contemporánea

El eje central de la asignatura es el conocimiento básico de la literatura contemporánea a partir de un acercamiento temático.       

Esta asignatura plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico. El ámbito de estudio queda enfocado desde el marco teórico de la tematología, la rama de la literatura comparada que tiene que proporcionarnos la terminología y los conceptos clave imprescindibles para afrontar con garantías este periplo.

Cuerpo y género

Trata acerca de los primeros debates sobre feminismo, género e historia del arte, la fenomenología y performatividad en las construcciones de género, el cuerpo y la experiencia encarnada, y el cuerpo, género e imagen en movimiento. Explora el papel que estas dimensiones tienen en las prácticas artísticas contemporáneas y del pasado reciente. Partiendo de los primeros cuestionamientos feministas de los años setenta del siglo xx —que situaban el cuerpo en el centro del debate sobre el género, la dominación patriarcal y el heterocentrismo— se abordarán los planteamientos actuales, en los que los dualismos de género u orientación sexual son deconstruidos y reconfigurados en la fluidez politizada de lo queer[A1] . Estos marcos servirán tanto para comprender las prácticas artísticas que elaboran estas temáticas como para investigar el propio entorno y las experiencias personales encarnadas en relación con el cuerpo y el género.

Curso universitario en Arte, literatura y género

Profesorado

Dirección de los estudios

  • Joan Fuster Sobrepere

    Doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra; licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universitat Autònoma de Barcelona y posgrado de Dirección de Instituciones Artísticas y Culturales en Alta Dirección en ESADE, y de Marketing de Servicios de Alta Dirección en ESADE. Actualmente es el director de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, donde es profesor agregado desde 2001.

Curso universitario en Arte, literatura y género

Salidas profesionales

  • Conocer las diferentes teorías sobre el cuerpo y el género, así como su vinculación con las prácticas artísticas contemporáneas.
  • Comprender los efectos éticos, políticos, epistemológicos y ontológicos de las diferentes perspectivas teóricas expuestas.
  • Ser capaz de conectar las diferentes teorías con la praxis artística.
  • Conocer y saber aplicar diferentes metodologías de trabajo alrededor del cuerpo y el género.
  • Reconocer, comprender y analizar las causas y los efectos de las desigualdades por razón de sexo y género.
  • Reconocer algunos de los grandes temas de los que se ha ocupado la literatura contemporánea a lo largo del tiempo y saber relacionarlos en el ejercicio hermenéutico.
  • Incorporar una visión descolonizadora del mundo a través de establecer un diálogo entre obras de distintas tradiciones literarias, identificando las similitudes y diferencias sobre unos mismos temas compartidos.
  • Efectuar un análisis literario desde la perspectiva de género.
  • Conocer las diferentes teorías sobre el cuerpo y el género, así como su vinculación con las prácticas artísticas contemporáneas.
  • Comprender los efectos éticos, políticos, epistemológicos y ontológicos de las diferentes perspectivas teóricas expuestas.
  • Ser capaz de conectar las diferentes teorías con la praxis artística.
  • Conocer y saber aplicar diferentes metodologías de trabajo alrededor del cuerpo y el género.
  • Reconocer, comprender y analizar las causas y los efectos de las desigualdades por razón de sexo y género.
  • Reconocer algunos de los grandes temas de los que se ha ocupado la literatura contemporánea a lo largo del tiempo y saber relacionarlos en el ejercicio hermenéutico.
  • Incorporar una visión descolonizadora del mundo a través de establecer un diálogo entre obras de distintas tradiciones literarias, identificando las similitudes y diferencias sobre unos mismos temas compartidos.
  • Efectuar un análisis literario desde la perspectiva de género.
  • Adquirir los cimientos teóricos básicos de la literatura comparada.
  • Familiarizarse con la tematología como rama de la literatura comparada.
  • Diferenciar, a partir de los textos literarios, algunos conceptos clave del ámbito de los estudios tematológicos: 
  • tema, motivo, mito, tópico, arquetipo.
  • Identificar la evolución en el tratamiento de un tema a partir de factores históricos, culturales y estéticos.
  • Relacionar la literatura comparada con corrientes de la teoría literaria y de la historia de la literatura.
  • Aplicar los conocimientos esenciales relativos a la tematología en el análisis e interpretación de una obra literaria.
  • Reflexionar sobre el potencial interpretativo de la aplicación de la tematología en el estudio de otras manifestaciones culturales y artísticas no literarias.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Se dirige a estudiantes de universidad, profesionales y cualquier persona interesada en la literatura contemporánea, complementándolo con una visión sobre el cuerpo y el género y las prácticas artísticas actuales. 

  • Elaborar discursos a partir del análisis de un objeto de estudio teniendo en cuenta el contexto (otras personas, ideas o conversaciones), de forma reflexiva y autocrítica, y que ofrezcan aportaciones creativas, alternativas y originales.
  • Trabajar colaborativamente en varios contextos y desarrollar diferentes roles en un equipo o proyecto.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente 
  • responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Argumentar sobre prácticas artísticas, propias o no, en relación con los debates culturales y artísticos actuales, expresados tanto en las teorías como en las propuestas artísticas contemporáneas.
  • Analizar, evaluar, discutir y debatir el trabajo de los otros y responder argumentadamente ante las críticas razonadas al trabajo propio en grupo.
  • Desarrollar habilidades de investigación: formulación de preguntas pertinentes, realización de búsquedas, análisis y evaluaciones.
  • Elaborar discursos a partir del análisis de un objeto de estudio teniendo en cuenta el contexto (otras personas, ideas o conversaciones), de forma reflexiva y autocrítica, y que ofrezcan aportaciones creativas, alternativas y originales.
  • Trabajar colaborativamente en varios contextos y desarrollar diferentes roles en un equipo o proyecto.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente 
  • responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Argumentar sobre prácticas artísticas, propias o no, en relación con los debates culturales y artísticos actuales, expresados tanto en las teorías como en las propuestas artísticas contemporáneas.
  • Analizar, evaluar, discutir y debatir el trabajo de los otros y responder argumentadamente ante las críticas razonadas al trabajo propio en grupo.
  • Desarrollar habilidades de investigación: formulación de preguntas pertinentes, realización de búsquedas, análisis y evaluaciones.
  • Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general y suele encontrarse a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también ciertos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  • Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
  • Producir textos orales y escritos claros, precisos, estructurados, correctos y adecuados en los diversos contextos académicos o profesionales propios de la especialidad.
  • Aprender a gestionar la información.
  • Tener un compromiso ético y global: mostrar en el propio trabajo una actitud ética, responsable y respetuosa con la diversidad natural, social, epistemológica, cultural y de género, además de reconocer la integridad del trabajo de los otros.
  • Adquirir la capacidad de reconocer e interpretar la complejidad de la diversidad cultural en el mundo global.
  • Identificar, analizar y comentar críticamente obras, corrientes y movimientos literarios y artísticos en el marco de las tradiciones culturales y de sus contextos sociales.

Curso dirigido a personas que quieran introducirse en los estudios literarios, tratando los temas de la literatura contemporánea, sus géneros, y analizarlo desde la perspectiva de género.

Las lecturas, los debates y las prácticas sobre las cuestiones de cuerpo y género que propone la asignatura pueden contribuir tanto a la formación de la dimensión teórico-crítica del futuro profesional del arte como informar la práctica creativa como artista.

Muchas profesiones han estado desde siempre relacionadas con la literatura. La capacidad analítica, interpretativa y crítica que proporciona el estudio de los textos literarios puede aplicarse perfectamente a muchos terrenos afines. La necesaria mirada interdisciplinaria que el análisis de los textos literarios contemporáneos reclama hace de esta asignatura una vía efectiva de conocimiento de otras facetas de la cultura y la sociedad: historia, periodismo, cine, política, etc.

Por lo tanto, la docencia, la investigación universitaria, la gestión cultural, el periodismo o la creación literaria son algunos de los ámbitos de desarrollo de los conocimientos logrados con esta asignatura.

La UOC, la mejor universidad online

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso universitario en Arte, literatura y género

Requisitos de acceso

Requisitos de acceso

Este curso no tiene requisitos de acceso.

Potencia tu carrera profesional

La Formación de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se exigen conocimientos previos específicos, puesto que este programa está diseñado para estudiantes que quieran adquirir habilidades y conocimientos básicos en esta área.

Aun así, es recomendable tener cierta familiaridad con las tecnologías digitales y la informática a nivel de usuario, además de capacidad de trabajo en equipo y organización para poder hacer las tareas asignadas en el curso.

Titulación

Curso universitario UOC
Curso universitario en Arte, literatura y género

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
729 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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