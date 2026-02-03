La asignatura Temas de literatura contemporánea plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico.

La asignatura Cuerpo y género explora el papel que estas dimensiones tienen en las prácticas artísticas contemporáneas y del pasado reciente. Partiendo de los primeros cuestionamientos feministas de los años setenta del siglo xx —que situaban el cuerpo en el centro del debate sobre el género, la dominación patriarcal y el heterocentrismo— se abordarán los planteamientos actuales, en los que los dualismos de género u orientación sexual son deconstruidos y reconfigurados en la fluidez politizada de lo queer.

Estos marcos servirán tanto para comprender las prácticas artísticas que elaboran estas temáticas como para investigar el propio entorno y las experiencias personales encarnadas en relación con el cuerpo y el género.