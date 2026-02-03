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Propera matrícula: octubre 2026

Curs universitari Online en Art, literatura i gènere

Presentació

Aquest curs està format per dues assignatures que es cursaran en el mateix semestre. És un curs dissenyat per a amants de la literatura contemporània o que es vulguin introduir en aquest món per plaer, o també per motius professionals. A més a més, donarà una visió sobre el cos i el gènere en la contemporaneïtat i en els darrers anys, i la relació amb la pràctica artística.
Sense requisits d'accés

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L'assignatura Temes de literatura contemporània planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic.

L'assignatura Cos i gènere explora el paper que aquestes dimensions tenen en les pràctiques artístiques contemporànies i del passat recent. Partint dels primers qüestionaments feministes dels anys setanta del segle xx —que situaven el cos al centre del debat sobre el gènere, la dominació patriarcal i l'heterocentrisme— s'abordaran els plantejaments actuals, en què els dualismes de gènere o orientació sexual són desconstruïts i reconfigurats en la fluïdesa polititzada d'allò queer.

Aquests marcs serviran tant per comprendre les pràctiques artístiques que elaboren aquestes temàtiques com per investigar el propi entorn i les experiències personals encarnades en relació amb el cos i el gènere.
  • Inici

    17 febr. 2027

  • 100%

    Online

  • 12

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

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Curs universitari en Art, literatura i gènere

Programa acadèmic

En aquest curs universitari, format per dues assignatures del grau d'Humanitats, tractarem els temes següents.

Temes de literatura contemporània

L'eix central de l'assignatura és el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic.    

Aquesta assignatura planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocat des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Cos i gènere

Tracta sobre els primers debats sobre feminisme, gènere i història de l'art, la fenomenologia i performativitat a les construccions de gènere, el cos i l'experiència encarnada, i el cos, gènere i imatge en moviment.

En aquest curs universitari, format per dues assignatures del grau d'Humanitats, tractarem els temes següents.

Temes de literatura contemporània

L'eix central de l'assignatura és el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic.    

Aquesta assignatura planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocat des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Cos i gènere

Tracta sobre els primers debats sobre feminisme, gènere i història de l'art, la fenomenologia i performativitat a les construccions de gènere, el cos i l'experiència encarnada, i el cos, gènere i imatge en moviment. Explora el paper que aquestes dimensions tenen en les pràctiques artístiques contemporànies i del passat recent. Partint dels primers qüestionaments feministes dels anys setanta del segle xx —que situaven el cos al centre del debat sobre el gènere, la dominació patriarcal i l'heterocentrisme— s'abordaran els plantejaments actuals, en què els dualismes de gènere o orientació sexual són desconstruïts i reconfigurats en la fluïdesa polititzada d'allò queer[A1] . Aquests marcs serviran tant per comprendre les pràctiques artístiques que elaboren aquestes temàtiques com per investigar el propi entorn i les experiències personals encarnades en relació amb el cos i el gènere.

 

El Curs Universitari d'Art, literatura i gènere forma part del següent itinerari acadèmic:

El Curs Universitari d'Art, literatura i gènere forma part del següent itinerari acadèmic:

El Curs Universitari d'Art, literatura i gènere forma part del següent itinerari acadèmic:

El Curs Universitari d'Art, literatura i gènere forma part del següent itinerari acadèmic:
Curs universitari en Art, literatura i gènere

Professorat

Direcció dels Estudis d'Arts i Humanitats

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Història. Ha estat directora dels Estudis d'Àsia Oriental, directora adjunta del Virrectorat d'Ordenació Acadèmica (Universitat Oberta de Catalunya)  La seva investigació se centra en les relacions entre Europa i la Xina durant els segles XVI i XVII, les anàlisis dels textos generats pels espanyols sobre la Xina i la seva relació amb els europeus de la mateixa època i la construcció de la imatge xinesa a partir de la informació proporcionada per aquests textos.

Curs universitari en Art, literatura i gènere

Sortides professionals

  • Conèixer les diferents teories sobre el cos i el gènere, així com la seva vinculació amb les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Comprendre els efectes ètics, polítics, epistemològics i ontològics de les diferents perspectives teòriques exposades.
  • Ser capaç de connectar les diferents teories amb la praxi artística.
  • Conèixer i saber aplicar diferents metodologies de treball al voltant del cos i el gènere.
  • Reconèixer, comprendre i analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere.
  • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
  • Incorporar una visió descolonitzadora del món a través d'establir un diàleg entre obres de distintes tradicions literàries, identificant les similituds i diferències sobre uns mateixos temes compartits.
  • Efectuar una anàlisi literària des de la perspectiva de gènere.
  • Conèixer les diferents teories sobre el cos i el gènere, així com la seva vinculació amb les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Comprendre els efectes ètics, polítics, epistemològics i ontològics de les diferents perspectives teòriques exposades.
  • Ser capaç de connectar les diferents teories amb la praxi artística.
  • Conèixer i saber aplicar diferents metodologies de treball al voltant del cos i el gènere.
  • Reconèixer, comprendre i analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere.
  • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
  • Incorporar una visió descolonitzadora del món a través d'establir un diàleg entre obres de distintes tradicions literàries, identificant les similituds i diferències sobre uns mateixos temes compartits.
  • Efectuar una anàlisi literària des de la perspectiva de gènere.
  • Adquirir els fonaments teòrics bàsics de la literatura comparada.
  • Familiaritzar-se amb la tematologia com a branca de la literatura comparada.
  • Diferenciar, a partir dels textos literaris, alguns conceptes clau de l'àmbit dels estudis tematològics: tema, motiu, mite, tòpic, arquetip.
  • Identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals i estètics.
  • Relacionar la literatura comparada amb corrents de la teoria literària i de la història de la literatura.
  • Aplicar els coneixements essencials relatius a la tematologia en l'anàlisi i la interpretació d'una obra literària.
  • Reflexionar sobre el potencial interpretatiu de l'aplicació de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions culturals i artístiques no literàries.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

S'adreça a estudiants d'universitat, professionals i qualsevol persona interessada en la literatura contemporània, complementant-ho amb una visió sobre el cos i el gènere i les pràctiques artístiques actuals. 

  • Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que ofereixin aportacions creatives, alternatives i originals.
  • Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
  • Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant a les teories com a les propostes artístiques contemporànies.ç
  • Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball dels altres i respondre argumentadament davant de les crítiques raonades al treball propi en grup.
  • Desenvolupar habilitats de recerca: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.
  • Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que ofereixin aportacions creatives, alternatives i originals.
  • Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
  • Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant a les teories com a les propostes artístiques contemporànies.ç
  • Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball dels altres i respondre argumentadament davant de les crítiques raonades al treball propi en grup.
  • Desenvolupar habilitats de recerca: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.
  • Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
  • Aprendre a gestionar la informació.
  • Tenir un compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, a més de reconèixer la integritat de la feina dels altres.
  • Adquirir la capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
  • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Curs adreçat a persones que es vulguin introduir en els estudis literaris, tractant els temes de la literatura contemporània, els seus gèneres, i analitzar-ho des de la perspectiva de gènere.

Les lectures, els debats i les pràctiques sobre les qüestions de cos i gènere que proposa l'assignatura poden contribuir tant a la formació de la dimensió teoricocrítica del futur professional de l'art com a informar la pràctica creativa com a artista.

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. La capacitat analítica, interpretativa i crítica que forneix l'estudi dels textos literaris es pot aplicar perfectament a molts terrenys afins. La necessària mirada interdisciplinària que l'anàlisi dels textos literaris contemporanis reclama fa d'aquesta assignatura una via efectiva de coneixement d'altres facetes de la cultura i la societat: història, periodisme, cinema, política, etc.

Així doncs, la docència, la investigació universitària, la gestió cultural, el periodisme o la creació literària són alguns dels àmbits de desenvolupament dels coneixements que s'assoleixen amb aquesta assignatura.

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Curs universitari en Art, literatura i gènere

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Aquest curs no té requisits d'accés.

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No s'exigeixen coneixements previs específics, ja que aquest programa està dissenyat per a estudiants que vulguin adquirir habilitats i coneixements bàsics en aquesta àrea.

Tanmateix, és recomanable tenir certa familiaritat amb les tecnologies digitals i la informàtica a nivell d'usuari, a més de capacitat de treball en equip i organització per poder fer les tasques assignades en el curs.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs universitari en Art, literatura i gènere

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
729 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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