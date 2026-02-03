Curs universitari Online en Art, literatura i gènere
Presentació
Aquest curs està format per dues assignatures que es cursaran en el mateix semestre. És un curs dissenyat per a amants de la literatura contemporània o que es vulguin introduir en aquest món per plaer, o també per motius professionals. A més a més, donarà una visió sobre el cos i el gènere en la contemporaneïtat i en els darrers anys, i la relació amb la pràctica artística.
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L'assignatura Temes de literatura contemporània planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic.
L'assignatura Cos i gènere explora el paper que aquestes dimensions tenen en les pràctiques artístiques contemporànies i del passat recent. Partint dels primers qüestionaments feministes dels anys setanta del segle xx —que situaven el cos al centre del debat sobre el gènere, la dominació patriarcal i l'heterocentrisme— s'abordaran els plantejaments actuals, en què els dualismes de gènere o orientació sexual són desconstruïts i reconfigurats en la fluïdesa polititzada d'allò queer.
Aquests marcs serviran tant per comprendre les pràctiques artístiques que elaboren aquestes temàtiques com per investigar el propi entorn i les experiències personals encarnades en relació amb el cos i el gènere.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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12
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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