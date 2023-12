Aquest curs està format per dues assignatures que es cursaran en el mateix semestre. És un curs dissenyat per a amants de la literatura contemporània o que es vulguin introduir en aquest món per plaer, o també per motius professionals. A més a més, donarà una visió sobre el cos i el gènere en la contemporaneïtat i en els darrers anys, i la relació amb la pràctica artística.