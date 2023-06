Seminario de Taller de Hábitos: ¡Cambiar Es Fácil si Sabes Cómo!

¿Te has hecho alguna vez propósitos por Año Nuevo? ¿Cuándo empieza un nuevo curso?¿Has dicho alguna vez «¡el lunes empiezo!»? Si tu respuesta es que sí y el resultado de tus propósitos ha sido que no has cambiado nada en tu comportamiento diario o lo has hecho solo durante un breve plazo de tiempo, este es un curso diseñado para ti. No importa si lo que quieres es establecer un nuevo hábito saludable en tu vida, una guía de hábitos inteligentes o cambiar hábitos negativos o cambiar hábitos negativos. Tampoco si eres un profesional sanitario que quiere ayudar a sus pacientes o un ciudadano que simplemente quiere saber qué es lo que falla en sus intentos de cambiar malos hábitos.

En este curso de hábitos para cambiar tu vida, no por introductorio menos riguroso, analizaremos de una manera divertida y práctica las principales aportaciones que se han evaluado desde la psicología, y lo que es mejor… ¡las que funcionan! ¡Cambia tus hábitos! Es posi...