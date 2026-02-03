Actualmente, estos cursos gratuitos se han diseñado específicamente como una acción de acogida, por lo cual, en esta primera fase, se ofrecen exclusivamente al estudiantado de nuevo acceso de titulaciones oficiales.

Sin embargo, la voluntad de la UOC es que el conocimiento llegue a todo el mundo. Por este motivo, nuestro objetivo es hacer extensivo este curso al resto de la comunidad en futuros semestres. Como nuestro compromiso principal es garantizar los estándares de calidad y una experiencia de aprendizaje óptima y fluida para todo el mundo, primero debemos asegurar que el curso pueda crecer desde el punto de vista técnico y pedagógico antes de proceder a una oferta para todos los colectivos de la universidad.