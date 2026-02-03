Formación en IA generativa: tu puerta de acceso al futuro.
La UOC ofrece cursos introductorios de IA generativa por ámbitos dirigidos a los estudiantes de nuevo acceso que quieran recibir una primera alfabetización crítica, práctica y contextualizada en su ámbito de estudio.
Además, el estudiantado también tiene a su disposición acceso al curso gratuito y en abierto de Gemini para Google Workspace que permite centrar la atención en la integración de la IA en el uso de las diferentes herramientas de Google.
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Claves de la IA generativa
Entiende el funcionamiento de la IA generativa, diseña prompts efectivos y aplícala de forma crítica y ética en tu disciplina.
Claves de la IA generativa
- Entiende la IA generativa desde cero.
- Aprende a escribir prompts que funcionan.
- Aplica la IA en tu campo de estudio con criterio.
Actualmente, estos cursos gratuitos se han diseñado específicamente como una acción de acogida, por lo cual, en esta primera fase, se ofrecen exclusivamente al estudiantado de nuevo acceso de titulaciones oficiales.
Sin embargo, la voluntad de la UOC es que el conocimiento llegue a todo el mundo. Por este motivo, nuestro objetivo es hacer extensivo este curso al resto de la comunidad en futuros semestres. Como nuestro compromiso principal es garantizar los estándares de calidad y una experiencia de aprendizaje óptima y fluida para todo el mundo, primero debemos asegurar que el curso pueda crecer desde el punto de vista técnico y pedagógico antes de proceder a una oferta para todos los colectivos de la universidad.
Catalán y castellano
Inicio: 28/10/2026
Finalización: 3/02/2027
Inglés
Inicio: 25/11/2026
Finalización: 3/02/2027
Este curso combina módulos de contenido con actividades prácticas de autoexploración.
La primera parte, común a todos los ámbitos de conocimiento, contiene los módulos siguientes:
- Introducción a la IA y a la IA generativa
- Fundamentos de la IA generativa
- Ética, límites e integridad académica
- Ecosistema de la IA generativa
- Introducción al diseño de prompts
La segunda parte, específica para cada ámbito, está formada por tres elementos:
- Una presentación de las oportunidades, los retos y los límites de la IA en el ámbito del itinerario.
- Dos estudios de caso que analizan un caso real y relevante de uso de la IA generativa en el ámbito de la disciplina, abordado desde una mirada práctica y crítica que permita evidenciar tanto el potencial como los límites, riesgos o controversias.
- Explicar qué es la IA y qué es la IA generativa.
- Conocer el ecosistema actual (quién es quién, actores principales…).
- Reconocer conceptos básicos de su funcionamiento.
- Identificar oportunidades y riesgos en contexto universitario.
- Distinguir entre usos adecuados, dudosos e inadecuados.
- Formular prompts con claridad, contexto y propósito.
- Experimentar con herramientas de manera crítica.
- Reconocer las consideraciones éticas y la integridad académica.
- Entender las oportunidades y los riesgos de la aplicación de la IA generativa en el contexto de una disciplina concreta.
Cómo acceder al curso
Una vez iniciado el semestre, recibirás en tu correo de la UOC el enlace de matrícula para inscribirte en el curso.
1 ECTS
Certificado por la UOC
Gemini para Google Workspace
- Trabaja más rápido con la IA de Google.
- Aprende con ejemplos prácticos en Workspace.
- Obtén 8 insignias digitales de Google Skills.
Este curso es para el estudiantado de nuevo acceso de grados y másteres universitarios, coordinados por la UOC, y de ciclos formativos de grado superior (CFGS), que estén cursando el curso UOC Claves de la IA generativa y que quieran explorar el uso de la IA generativa en las herramientas de Google. Es un curso ofrecido por Google, es gratuito, voluntario y podrás obtener insignias que acrediten tu aprendizaje.
Estará disponible como recurso de aprendizaje externo complementario dentro del aula del curso Claves de la IA generativa de la UOC, y será necesario que te inscribas en Google Skills.
Introducción a Gemini y las funciones de IA generativa de Google Workspace para mejorar tu productividad y eficiencia. Hay ocho módulos que permiten conocer de manera práctica cómo tiene lugar la integración de la IA generativa de Gemini en Workspace, Gmail, Documentos, Presentaciones, Hojas de cálculo, Meet, Drive y Google Vids.
La lengua principal de los contenidos del curso es el inglés, a pesar de que mayoritariamente con transcripciones en castellano.
Duración
La duración del curso se estima en 4 h.
Acreditación: al finalizar cada curso tendrás disponible la insignia correspondiente, que encontrarás en el apartado www.skills.google/profile/badges. Si realizas los ocho cursos, recibirás las ocho insignias.
Este curso sobre Gemini en Google Workspace lo imparte íntegramente Google Skills. La UOC no se hace responsable del contenido del programa ni del funcionamiento de la plataforma externa. No habrá ningún intercambio de datos personales o académicos entre Google Skills y la UOC en relación con esta formación.
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