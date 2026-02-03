Formació en IA generativa: la teva porta d'accés al futur.
La UOC ofereix cursos introductoris d'IA generativa per àmbits adreçats als estudiants de nou accés que vulguin tenir una primera alfabetització crítica, pràctica i contextualitzada en el seu àmbit d'estudi.
A més, l'estudiantat també té a la seva disposició accés al curs gratuït i en obert de Gemini per a Google Workspace que permet centrar l'atenció en la integració de la IA en l'ús de les diferents eines de Google.
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Claus de la IA generativa
Entén el funcionament de la IA generativa, dissenya indicacions (prompts) efectives i aplica-la de forma crítica i ètica en la teva disciplina.
Claus de la IA generativa
- Entén la IA generativa des de zero.
- Aprèn a escriure indicacions (prompts) que funcionen.
- Aplica la IA en el teu camp d'estudi amb criteri.
Actualment, aquests cursos gratuïts s'han dissenyat específicament com una acció d'acollida, per la qual cosa, en aquesta primera fase, s'ofereixen exclusivament a l'estudiantat de nou accés de titulacions oficials.
No obstant això, la voluntat de la UOC és que el coneixement arribi a tothom. Per aquest motiu, el nostre objectiu és estendre aquest curs a la resta de la comunitat en futurs semestres. Com que el nostre compromís principal és garantir els estàndards de qualitat i una experiència d'aprenentatge òptima i fluida per a tothom, primer hem d'assegurar que el curs pugui créixer des del punt de vista tècnic i pedagògic abans de procedir a una oferta per a tots els col·lectius de la universitat.
Català i castellà
Inici: 28/10/2026
Finalització: 3/02/2027
Anglès
Inici: 25/11/2026
Finalització: 3/02/2027
Aquest curs combina mòduls de contingut amb activitats pràctiques d'autoexploració.
La primera part, comuna a tots els àmbits de coneixement, conté els mòduls següents:
- Introducció a la IA i a la IA generativa
- Fonaments de la IA generativa
- Ètica, límits i integritat acadèmica
- Ecosistema de la IA generativa
- Introducció al disseny d'indicacions (prompts)
La segona part, específica per a cada àmbit, està formada per tres elements:
- Una presentació de les oportunitats, els reptes i els límits de la IA en l'àmbit de l'itinerari.
- Dos estudis de cas que analitzen un cas real i rellevant d'ús de la IA generativa en l'àmbit de la disciplina, abordat des d'una mirada pràctica i crítica que permeti evidenciar-ne tant el potencial com els límits, riscos o controvèrsies.
- Explicar què és la IA i què és la IA generativa.
- Conèixer l'ecosistema actual (qui és qui, actors principals…).
- Reconèixer conceptes bàsics del seu funcionament.
- Identificar oportunitats i riscos en context universitari.
- Distingir entre usos adequats, dubtosos i inadequats.
- Formular indicacions (prompts) amb claredat, context i propòsit.
- Experimentar amb eines de manera crítica.
- Reconèixer les consideracions ètiques i la integritat acadèmica.
- Entendre les oportunitats i els riscos de l'aplicació de la IA generativa en el context d'una disciplina concreta.
Com accedir al curs
Un cop iniciat el semestre, rebràs en el teu correu de la UOC l'enllaç de matrícula per inscriure't al curs.
1 ECTS
Certificat per la UOC
Gemini per a Google Workspace
- Treballa més ràpid amb la IA de Google.
- Aprèn amb exemples pràctics a Workspace.
- Obté 8 insígnies digitals de Google Skills.
Aquest curs és per a l'estudiantat de nou accés de graus i màsters universitaris, coordinats per la UOC, i de cicles formatius de grau superior (CFGS), que estiguin cursant el curs UOC Claus de la IA generativa i que vulguin explorar l'ús de la IA generativa en les eines de Google. És un curs ofert per Google, és gratuït, voluntari i podràs obtenir insígnies que acreditin el teu aprenentatge.
Estarà disponible com a recurs d'aprenentatge extern complementari dins l'aula del curs Claus de la IA generativa de la UOC, i caldrà que t'enregistris a Google Skills.
Introducció a Gemini i les funcions d'IA generativa de Google Workspace per millorar la teva productivitat i eficiència. Hi ha vuit mòduls que permeten conèixer de manera pràctica com té lloc la integració de la IA generativa de Gemini a Workspace, Gmail, Documents, Presentacions, Fulls de càlcul, Meet, Drive i Google Vids.
La llengua principal dels continguts del curs és l'anglès, tot i que majoritàriament amb transcripcions en castellà.
Durada
La durada del curs s’estima en 4 h.
Acreditació: en finalitzar cada curs tindràs disponible la insígnia corresponent, que trobaràs a l'apartat www.skills.google/profile/badges. Si fas els vuit cursos, rebràs les vuit insígnies.
Aquest curs sobre Gemini a Google Workspace l'imparteix íntegrament Google Skills. La UOC no es fa responsable del contingut del programa ni de la gestió de la plataforma externa. No hi haurà cap intercanvi de dades personals o acadèmiques entre Google Skills i la UOC en relació amb aquesta formació.
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