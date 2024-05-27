El mejor lugar para estudiar inteligencia artificial online es una universidad con una metodología digital nativa y probada. La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es pionera en este ámbito.

Hemos sido pioneros en implementar la IA de forma transversal: en los procesos de gestión de la universidad, en las herramientas del día a día del profesorado y en la propia metodología de estudio de nuestros alumnos. Esto garantiza una formación que va más allá de la teoría, preparándote en un entorno que ya vive la IA.