Cursos d'intel·ligència artificial: tecnologia que transforma el món
Descobreix com la formació en IA pot donar-te un avantatge competitiu i generar noves oportunitats laborals.
La competència clau que marcarà el teu futur professional
La intel·ligència artificial (IA) ja no és el futur, sinó el present. Aprendre a utilitzar-la i comprendre'n l'abast s'ha convertit en una habilitat imprescindible en tots els sectors. En un mercat laboral cada vegada més digitalitzat, la formació en intel·ligència artificial obre les portes a noves oportunitats professionals i et prepara per comprendre, dissenyar i aplicar solucions basades en IA amb un enfocament ètic, eficient i humà.
Estudia a la universitat pionera a integrar la IA
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat tecnològica pionera en la integració de la IA en l'ensenyament superior. Des de fa anys, la nostra comunitat acadèmica utilitza eines d'intel·ligència artificial generativa per millorar l'aprenentatge i l'experiència educativa, tant de l'alumnat com del professorat.
El professorat disposa de prompts, de cerques avançades i de cites documentades, mentre que l'estudiantat aprèn a utilitzar la IA de manera crítica i reflexiva mitjançant el mètode socràtic. A més, la UOC aplica sistemes antiplagi que garanteixen un ús responsable d'aquestes tecnologies, amb la qual cosa reafirma el seu compromís amb la qualitat i la innovació educativa.
Impulsa la teva carrera amb la formació en IA de la UOC
Els cursos d'intel·ligència artificial de la UOC et permeten formar-te des de zero o especialitzar-te en àrees aplicades, com l'empresa, l'educació o la programació.
Cursos d'intel·ligència artificial aplicada a l'empresa
Els cursos d'intel·ligència artificial aplicada a l'empresa de la UOC et preparen per aprofitar l'automatització, l'anàlisi predictiva i la personalització de processos en entorns corporatius. A través de programes com la microcredencial Integració d'IA i Metodologies Àgils en Gestió de Projectes de TI, aprendràs a millorar la productivitat i la presa de decisions en la teva organització.
Cursos d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació
La IA està transformant l'ensenyament, i cada vegada més docents busquen formar-se en el seu ús. El curs online d'Intel·ligència Artificial Generativa i la seva Aplicació en l'Educació (microcredencial) de la UOC ofereix les claus per dissenyar experiències educatives personalitzades i optimitzar l'aprenentatge a l'aula gràcies a la IA. Ideal per a professionals de l'àmbit educatiu que vulguin innovar amb criteri i responsabilitat.
Cursos d'IA per a programació
La programació i la IA van juntes. Amb els cursos de programació de la UOC adquiriràs una base per aprendre intel·ligència artificial des de zero, desenvolupar algorismes, entendre models d'aprenentatge automàtic i aplicar-los en projectes reals. Aquestes formacions combinen teoria i pràctica perquè adquireixis una visió integral del desenvolupament de solucions basades en IA.
Cursos d'IA amb certificat
La UOC ofereix un ampli catàleg de cursos breus especialitzats, entre els quals hi ha formació específica sobre IA. Alguns d'aquests cursos atorguen la denominada microcredencial, una certificació digital promoguda per la Unió Europea que acredita els teus coneixements en el teu currículum. Des de cursos introductoris fins a programes especialitzats, com el seminari online d'Intel·ligència Artificial en Comunicació o el curs universitari d'Introducció a la IA, podràs avançar amb la flexibilitat i la garantia que ofereix el sistema UOC.
