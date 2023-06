Curs Universitari d'Iniciació a la Intel·ligència Artificial

Mineria de dades (6 crèdits): Presenta les tècniques i mètodes per descobrir coneixement en forma de patrons amagats en grans quantitats de dades. En concret, s’explica en què consisteix el procés de mineria de dades i les tasques que incorpora, els models (supervisats i no supervisats) que es poden extreure i com construir-los, així com la seva avaluació i validació. També s’aborda un cas real de mineria de dades (R i Python).