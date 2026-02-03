La formación continua es un pilar fundamental en el desarrollo profesional del profesorado. En un entorno educativo en constante evolución, actualizar conocimientos y adquirir nuevas competencias no solo mejora la práctica docente, sino que también fortalece el perfil profesional.

Los cursos baremables se han convertido en una herramienta clave para docentes de primaria y secundaria que desean avanzar en su carrera dentro del sistema educativo público.