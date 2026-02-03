Cursos baremables online para docentes
Actualiza competencias, mejora tu expediente y adáptate a los nuevos retos educativos con formación flexible y homologada.
La formación continua es un pilar fundamental en el desarrollo profesional del profesorado. En un entorno educativo en constante evolución, actualizar conocimientos y adquirir nuevas competencias no solo mejora la práctica docente, sino que también fortalece el perfil profesional.
Los cursos baremables se han convertido en una herramienta clave para docentes de primaria y secundaria que desean avanzar en su carrera dentro del sistema educativo público.
En este contexto, la UOC analiza de forma constante las necesidades del sector educativo para ofrecer programas adaptados a la realidad del aula.
Nuestros cursos online homologados permiten a los docentes mantenerse al día en metodologías, tecnología y atención a la diversidad, al tiempo que mejoran su expediente profesional. Así, la formación permanente se convierte en una inversión estratégica para quienes buscan progresar y consolidarse en el ámbito educativo.
Formación baremable: qué aporta al desarrollo docente
Los cursos homologados permiten actualizar competencias y sumar méritos en procesos profesionales dentro del sistema educativo, contribuyendo a la mejora continua de la práctica docente.
¿Qué es un curso baremable?
Un curso baremable es una acción formativa reconocida por organismos oficiales, que puede ser valorada como mérito en procesos profesionales dentro del sistema educativo. Estos cursos están diseñados específicamente para docentes y cumplen con criterios de calidad y homologación.
Los cursos homologados para oposiciones permiten demostrar la actualización de competencias y conocimientos, algo esencial en un sector en constante cambio. Además, al tratarse de cursos homologados docentes, son válidos en distintas comunidades autónomas, aunque con diferentes sistemas de puntuación.
Los cursos de la UOC, gracias a su formato online, ofrecen flexibilidad y accesibilidad, facilitando la conciliación con la actividad profesional.
Competencias digitales para docentes
En un entorno educativo cada vez más digitalizado, el desarrollo de habilidades tecnológicas se ha vuelto imprescindible para el profesorado. Por eso, los cursos de Competencias digitales para la ciudadanía (nivel avanzado y nivel medio) ayudan a los docentes a integrar herramientas digitales en el aula, mejorar la comunicación y fomentar un aprendizaje más activo. Todo ello los convierte en una base sólida dentro de los cursos homologados en educación.
Uso de la IA en la docencia
La rápida evolución de la inteligencia artificial está abriendo nuevas oportunidades en el ámbito educativo. El curso de Inteligencia artificial generativa y su aplicación en la educación aporta claves prácticas para incorporar estas herramientas en el día a día del aula. Desde la creación de contenidos hasta la personalización del aprendizaje, esta formación permite innovar en las metodologías docentes.
Recursos para el aprendizaje
Fomentar la motivación y la implicación del alumnado es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el profesorado hoy en día. En este escenario, el curso de Introducción a la gamificación a través de casos prácticos ofrece estrategias para aplicar dinámicas de juego en el aula. El resultado son entornos de aprendizaje más participativos, dinámicos y eficaces.
Atención a la diversidad en el aula
Dar respuesta a la diversidad del alumnado es clave para construir una educación más inclusiva y equitativa. Programas como el de Acción socioeducativa y diversidad funcional y la asignatura de Formación e inserción sociolaboral proporcionan herramientas prácticas para abordar distintas realidades en el aula. Así, los docentes refuerzan su capacidad de adaptación a diferentes necesidades educativas.
Preguntas frecuentes sobre cursos baremables para docentes
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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