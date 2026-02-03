Cursos baremables online per a docents
Actualitza competències, millora el teu expedient i adapta’t als nous reptes educatius amb formació flexible i homologada.
La formació contínua és un pilar fonamental en el desenvolupament professional del professorat. En un entorn educatiu en evolució constant, actualitzar coneixements i adquirir noves competències no sols millora la pràctica docent, sinó que també enforteix el perfil professional.
Els cursos baremables s'han convertit en una eina clau per a docents de primària i secundària que desitgen avançar en la seva carrera dins del sistema educatiu públic.
En aquest context, la UOC analitza de manera constant les necessitats del sector educatiu per oferir programes adaptats a la realitat de l'aula.
Els nostres cursos online homologats permeten als docents mantenir-se al dia en metodologies, tecnologia i atenció a la diversitat, mentre milloren l'expedient professional. Així, la formació permanent es converteix en una inversió estratègica per als qui busquen progressar i consolidar-se en l'àmbit educatiu.
Formació baremable: què aporta al desenvolupament docent
Els cursos homologats permeten actualitzar competències i sumar mèrits en processos professionals dins del sistema educatiu, contribuint a la millora contínua de la pràctica docent.
Què és un curs baremable?
Un curs baremable és una acció formativa reconeguda per organismes oficials, que pot ser valorada com a mèrit en processos professionals dins del sistema educatiu. Aquests cursos estan dissenyats específicament per a docents i compleixen amb criteris de qualitat i homologació.
Els cursos homologats per a oposicions permeten demostrar l'actualització de competències i coneixements, una cosa essencial en un sector en canvi constant. A més, en tractar-se de cursos homologats docents, són vàlids en diferents comunitats autònomes, encara que amb diferents sistemes de puntuació.
Els cursos de la UOC, gràcies al format online, ofereixen flexibilitat i accessibilitat, i faciliten la conciliació amb l'activitat professional.
Competències digitals per a docents
En un entorn educatiu cada vegada més digitalitzat, el desenvolupament d'habilitats tecnològiques s'ha tornat imprescindible per al professorat. Per això, els cursos de Competències digitals per a la ciutadania (nivell avançat i nivell mitjà) ajuden els docents a integrar eines digitals a l'aula, millorar la comunicació i fomentar un aprenentatge més actiu. Tot això els converteix en una base sòlida en els cursos homologats en educació.
Ús de la IA en la docència
La ràpida evolució de la intel·ligència artificial està obrint noves oportunitats en l'àmbit educatiu. El curs d'Intel·ligència artificial generativa i la seva aplicació en l'educació aporta claus pràctiques per incorporar aquestes eines en el dia a dia de l'aula. Des de la creació de continguts fins a la personalització de l'aprenentatge, aquesta formació permet innovar en les metodologies docents.
Recursos per a l'aprenentatge
Fomentar la motivació i la implicació de l'alumnat és un dels grans reptes als quals s'enfronta el professorat avui. En aquest escenari, el curs d'Introducció a la gamificació a través de casos pràctics ofereix estratègies per aplicar dinàmiques de joc a l'aula. El resultat són entorns d'aprenentatge més participatius, dinàmics i eficaços.
Atenció a la diversitat a l'aula
Donar resposta a la diversitat de l'alumnat és clau per construir una educació més inclusiva i equitativa. Programes com el d'Acció socioeducativa i diversitat funcional i l'assignatura de Formació i inserció sociolaboral proporcionen eines pràctiques per abordar diferents realitats a l'aula. Així, els docents reforcen la seva capacitat d'adaptació a diferents necessitats educatives.
Preguntes freqüents sobre cursos baremables per a docents
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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