Solicita información
Campus
Online y sin horarios
Matrícula abierta

Máster de formación permanente Online en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Presentación

El máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales permite a diplomáticos recién titulados y a estudiantes complementar y mejorar sus conocimientos y capacidades en materia de diplomacia y asuntos internacionales. Este máster ofrecerá tanto a diplomáticos y funcionarios de gobierno como a estudiantes y otros agentes importantes de la esfera diplomática la posibilidad de actualizar sus estudios y su formación mediante un título de reconocimiento formal combinando lo mejor de la educación universitaria y de la formación ejecutiva de Naciones Unidas.
Programa ofrecido conjuntamente por UOC y UNITAR
Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

La Universitat Oberta de Catalunya se complace en ofrecer el máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés). Nuestro sistema en línea ofrece un programa académico para diplomáticos y funcionarios del gobierno que intervengan en asuntos internacionales, así como para cualquier persona con participación en las relaciones internacionales y que desee iniciar una carrera profesional en este campo. Con más de 20 años de experiencia como universidad en línea, la UOC ha consolidado su reputación gracias a la calidad de su enseñanza a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra universidad ha formado a más de 60.000 estudiantes de grado y posgrado de 87 países, lo que ha supuesto una contribución clave para el alcance y el valor globales de nuestro trabajo académico. El plan de estudios descrito en este folleto pretende ofrecer a los estudiantes una introducción general a asuntos internacionales y a temas geopolíticos específicos, además de contribuir a desarrollar y afianzar las habilidades diplomáticas necesarias para colaborar, de forma eficaz y eficiente, en gobiernos, organizaciones globales y regionales, agentes no gubernamentales y también en el sector privado.

La Universitat Oberta de Catalunya se complace en ofrecer el máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés). Nuestro sistema en línea ofrece un programa académico para diplomáticos y funcionarios del gobierno que intervengan en asuntos internacionales, así como para cualquier persona con participación en las relaciones internacionales y que desee iniciar una carrera profesional en este campo. Con más de 20 años de experiencia como universidad en línea, la UOC ha consolidado su reputación gracias a la calidad de su enseñanza a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra universidad ha formado a más de 60.000 estudiantes de grado y posgrado de 87 países, lo que ha supuesto una contribución clave para el alcance y el valor globales de nuestro trabajo académico. El plan de estudios descrito en este folleto pretende ofrecer a los estudiantes una introducción general a asuntos internacionales y a temas geopolíticos específicos, además de contribuir a desarrollar y afianzar las habilidades diplomáticas necesarias para colaborar, de forma eficaz y eficiente, en gobiernos, organizaciones globales y regionales, agentes no gubernamentales y también en el sector privado. La finalidad de este máster es preparar a la próxima generación de dirigentes del funcionariado, la empresa y las organizaciones no gubernamentales internacionales. Tras finalizar con éxito el programa del máster UOC-UNITAR, podrás tratar cuestiones relacionadas con la participación internacional en toda una serie de ubicaciones geográficas y a través de múltiples disciplinas académicas para ser capaz de progresar en tu trayectoria profesional. Deseamos sinceramente que disfrutes aprendiendo con nosotros y que se cumplan tus expectativas académicas.

 

VIDEO DE TESTIMONIALES Y GRADUADOS
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Inglés

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate Solicita información

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Juntamente con:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster de formación permanente en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Programa académico

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Máster de formación permanente en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Máster de formación permanente en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Salidas profesionales

Objetivos

  • Desarrollar una comprensión crítica de cuestiones y conceptos clave de la política mundial.
  • Demostrar un conocimiento global, sustantivo y práctico de la diplomacia y las relaciones internacionales.
  • Desarrollar capacidades analíticas y pensamiento crítico.
  • Desenvolverse eficaz y eficientemente en entornos de trabajo bilaterales y multilaterales con mayor confianza.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales va dirigido a diplomáticos recién titulados que deseen ampliar conocimientos tanto en sus campos como sobre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo, el máster está abierto a estudiantes graduados, jóvenes investigadores y otros especialistas interesados en comprender la diplomacia y las relaciones internacionales y, además, adquirir capacidades que les permitirán destacar en sus trayectorias profesionales.

Competencias

  • Capacidad para relacionarse críticamente con la literatura en el campo de las relaciones internacionales y las formas en que esta literatura interpreta el mundo empírico de la política global.
  • Comprensión de la estructura principal de gobernanza, la historia y el desarrollo del mundo desde una variedad de perspectivas teóricas, regionales y multidisciplinarias.
  • Capacidad para argumentar y establecer, basado en datos y teoría, explicaciones plausibles sobre fenómenos internacionales y establecer formas de validarlos o refutarlos.
  • Desarrollar conocimientos en el campo de las relaciones internacionales a través de revistas internacionales y materiales didácticos de expertos.
  • Capacidad para analizar argumentos y evidencias en el ámbito internacional.

A quién se dirige

  • Organizaciones internacionales públicas
  • Desarrollo internacional (instituciones públicas y corporaciones)
  • Medios de comunicación internacionales
  • Inteligencia y seguridad
  • Educación superior

Salidas profesionales

  • Organismos nacionales (tales como los ministerios y departamentos gubernamentales, los servicios públicos, los grupos de reflexión y los grupos consultivos sobre políticas)
  • Embajadas y consulados
  • Las organizaciones internacionales (como las Naciones Unidas, las agencias de la ONU, los departamentos de la UE)
  • Grupos de campañas, organismos de ayuda y otras organizaciones no gubernamentales (ONG).
  • Empresas que operan a nivel internacional.
  • Periodistas y otros papeles mediáticos.
  • Servicios bancarios, financieros y de consultoría empresarial.
  • Profesores universitarios

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster de formación permanente en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional.

Consulta la información y la documentación que debes entregar en función de donde hayas cursado los estudios:
Documentación

Tendrás que entregar la documentación que acredite tu titulación o tu experiencia profesional durante los 10 días posteriores a la formalización de la matrícula. Consulta qué documentación es necesaria en cada caso y cómo y dónde tienes que presentarla.

Requisitos profesionales

En caso de no tener una titulación universitaria previa, se puede acceder si se cumple con los requisitos profesionales siguientes:

Tener 2 años de experiencia laboral y/o profesional en los ámbitos*:

- Abogacía y Procura

- Acción Humanitaria

- Ciencia Política

- Ciudad y Urbanismo

- Conflicto Internacional

- Criminología

- Diplomacia

- Derecho

- Derechos Humanos y Democracia

- Fiscalidad

- Mediación

- Relaciones Internacionales

- Gestión y administración pública

- Cooperación Internacional

Si la experiencia no es en el ámbito que se ha establecido pero es en otro ámbito se valorará en cada caso.

Es imprescindible dominar el inglés (nivel B2) pues toda la docencia de este programa es en inglés.

 

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

Los estudiantes que finalicen sus estudios de formación permanente obtendrán, en función del programa cursado, el título de máster de formación permanente, el diploma de especialización o el diploma de experto.

Los estudiantes que superen otros cursos de formación continua recibirán el certificado correspondiente.
Máster de formación permanente en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Para recibir información y matricularte, dirígete a la web de UNITAR.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
7.410 €
  • Facilidades económicas

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?