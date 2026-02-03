Máster de formación permanente Online en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)
Presentación
El máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales permite a diplomáticos recién titulados y a estudiantes complementar y mejorar sus conocimientos y capacidades en materia de diplomacia y asuntos internacionales. Este máster ofrecerá tanto a diplomáticos y funcionarios de gobierno como a estudiantes y otros agentes importantes de la esfera diplomática la posibilidad de actualizar sus estudios y su formación mediante un título de reconocimiento formal combinando lo mejor de la educación universitaria y de la formación ejecutiva de Naciones Unidas.
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La Universitat Oberta de Catalunya se complace en ofrecer el máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés). Nuestro sistema en línea ofrece un programa académico para diplomáticos y funcionarios del gobierno que intervengan en asuntos internacionales, así como para cualquier persona con participación en las relaciones internacionales y que desee iniciar una carrera profesional en este campo. Con más de 20 años de experiencia como universidad en línea, la UOC ha consolidado su reputación gracias a la calidad de su enseñanza a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra universidad ha formado a más de 60.000 estudiantes de grado y posgrado de 87 países, lo que ha supuesto una contribución clave para el alcance y el valor globales de nuestro trabajo académico. El plan de estudios descrito en este folleto pretende ofrecer a los estudiantes una introducción general a asuntos internacionales y a temas geopolíticos específicos, además de contribuir a desarrollar y afianzar las habilidades diplomáticas necesarias para colaborar, de forma eficaz y eficiente, en gobiernos, organizaciones globales y regionales, agentes no gubernamentales y también en el sector privado.
La Universitat Oberta de Catalunya se complace en ofrecer el máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés). Nuestro sistema en línea ofrece un programa académico para diplomáticos y funcionarios del gobierno que intervengan en asuntos internacionales, así como para cualquier persona con participación en las relaciones internacionales y que desee iniciar una carrera profesional en este campo. Con más de 20 años de experiencia como universidad en línea, la UOC ha consolidado su reputación gracias a la calidad de su enseñanza a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra universidad ha formado a más de 60.000 estudiantes de grado y posgrado de 87 países, lo que ha supuesto una contribución clave para el alcance y el valor globales de nuestro trabajo académico. El plan de estudios descrito en este folleto pretende ofrecer a los estudiantes una introducción general a asuntos internacionales y a temas geopolíticos específicos, además de contribuir a desarrollar y afianzar las habilidades diplomáticas necesarias para colaborar, de forma eficaz y eficiente, en gobiernos, organizaciones globales y regionales, agentes no gubernamentales y también en el sector privado. La finalidad de este máster es preparar a la próxima generación de dirigentes del funcionariado, la empresa y las organizaciones no gubernamentales internacionales. Tras finalizar con éxito el programa del máster UOC-UNITAR, podrás tratar cuestiones relacionadas con la participación internacional en toda una serie de ubicaciones geográficas y a través de múltiples disciplinas académicas para ser capaz de progresar en tu trayectoria profesional. Deseamos sinceramente que disfrutes aprendiendo con nosotros y que se cumplan tus expectativas académicas.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Inglés
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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