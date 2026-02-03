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Matrícula oberta

Màster de formació permanent Online en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Presentació

El màster de Diplomàcia i Assumptes Internacionals permet que els estudiants i els diplomàtics que s'acaben de titular complementin i millorin els seus coneixements i les seves capacitats en matèria de diplomàcia i assumptes internacionals. Aquest màster oferirà tant a diplomàtics i funcionaris de govern com a estudiants i altres agents importants de l'esfera diplomàtica la possibilitat d'actualitzar els seus estudis i la seva formació mitjançant un títol de reconeixement formal combinant el millor de l'educació universitària i de la formació executiva de Nacions Unides.
Programa oferit conjuntament per UOC i UNITAR
Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

La Universitat Oberta de Catalunya es complau a oferir el màster de Diplomàcia i Assumptes Internacionals en col·laboració amb l'Institut de les Nacions Unides per a Formació Professional i Recerques (UNITAR, per les seves sigles en anglès). El nostre sistema en línia ofereix un programa acadèmic per a diplomàtics i funcionaris del govern que intervinguin en assumptes internacionals, com també per a qualsevol persona amb participació en les relacions internacionals i que vulgui iniciar una carrera professional en aquest camp. Amb més de 20 anys d'experiència com a universitat en línia, la UOC ha consolidat la seva reputació gràcies a la qualitat del seu ensenyament mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. La nostra universitat ha format més de 60.000 estudiants de grau i postgrau de 87 països, la qual cosa ha significat una contribució clau per a l'abast i el valor globals del nostre treball acadèmic. El pla d'estudis descrit en aquest fullet pretén oferir als estudiants una introducció general a assumptes internacionals i a temes geopolítics específics, a més de contribuir a desenvolupar i afermar les habilitats diplomàtiques necessàries per a col·laborar, de forma eficaç i eficient, en governs, organitzacions globals i regionals, agents no governamentals i també en el sector privat.

La Universitat Oberta de Catalunya es complau a oferir el màster de Diplomàcia i Assumptes Internacionals en col·laboració amb l'Institut de les Nacions Unides per a Formació Professional i Recerques (UNITAR, per les seves sigles en anglès). El nostre sistema en línia ofereix un programa acadèmic per a diplomàtics i funcionaris del govern que intervinguin en assumptes internacionals, com també per a qualsevol persona amb participació en les relacions internacionals i que vulgui iniciar una carrera professional en aquest camp. Amb més de 20 anys d'experiència com a universitat en línia, la UOC ha consolidat la seva reputació gràcies a la qualitat del seu ensenyament mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. La nostra universitat ha format més de 60.000 estudiants de grau i postgrau de 87 països, la qual cosa ha significat una contribució clau per a l'abast i el valor globals del nostre treball acadèmic. El pla d'estudis descrit en aquest fullet pretén oferir als estudiants una introducció general a assumptes internacionals i a temes geopolítics específics, a més de contribuir a desenvolupar i afermar les habilitats diplomàtiques necessàries per a col·laborar, de forma eficaç i eficient, en governs, organitzacions globals i regionals, agents no governamentals i també en el sector privat. La finalitat d'aquest màster és preparar la propera generació de dirigents del funcionariat, l'empresa i les organitzacions no governamentals internacionals. Quan hagis acabat amb èxit el programa del màster UOC-UNITAR, podràs tractar qüestions relacionades amb la participació internacional en tot un seguit d'ubicacions geogràfiques i per mitjà de múltiples disciplines acadèmiques que et permetran progressar en la teva trajectòria professional. Desitgem sincerament que gaudeixis aprenent amb nosaltres i que es compleixin les teves expectatives acadèmiques.

 

VIDEO DE TESTIMONIALS I GRADUATS

 
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Anglès

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't Sol·licita informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Juntament amb:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster de formació permanent en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Programa acadèmic

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Màster de formació permanent en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Màster de formació permanent en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Sortides professionals

Objectius

  • Desenvolupar una comprensió crítica de qüestions i conceptes clau de la política mundial.
  • Demostrar un coneixement global, substantiu i pràctic de la diplomàcia i les relacions internacionals.
  • Desenvolupar capacitats analítiques i pensament crític.
  • Situar-se eficaçment i eficientment en entorns de treball bilaterals i multilaterals amb més confiança.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster de Diplomàcia i Assumptes Internacionals va dirigit a diplomàtics que s'acaben de titular que vulguin ampliar coneixements tant en els seus camps com sobre les organitzacions governamentals i no governamentals. Així mateix, el màster està obert a estudiants graduats, joves investigadors i altres especialistes interessats a comprendre la diplomàcia i les relacions internacionals i, a més, adquirir capacitats que els permetran destacar en les seves trajectòries professionals.

Competències

  • Capacitat per relacionar-se críticament amb la literatura al camp de les relacions internacionals i les formes en què aquesta literatura interpreta el món empíric de la política global.
  • Comprensió de l'estructura principal de governança, la història i el desenvolupament del món des d'una varietat de perspectives teòriques, regionals i multidisciplinàries.
  • Capacitat per argumentar i establir, basat en dades i teoria, explicacions plausibles sobre fenòmens internacionals i establir maneres de validar-los o refutar-los.
  • Desenvolupar coneixements al camp de les relacions internacionals a través de revistes internacionals i materials didàctics d'experts.
  • Capacitat per analitzar arguments i evidències a nivell internacional.

A qui va dirigit

  • Organitzacions internacionals públiques
  • Desenvolupament internacional (institucions públiques i corporacions)
  • Mitjans de comunicació internacionals
  • Intel·ligència i seguretat
  • Educació superior

Sortides professionals

  • Organismes nacionals (com els departaments i departaments governamentals, serveis civils, grups de reflexió i grups d'assessorament polític)
  • Ambaixades i consolats
  • Organitzacions internacionals (com ara l'ONU, agències de l'ONU, departaments de la UE)
  • Grups de campanya, agències d'ajuda i altres organitzacions no governamentals (ONG).
  • Empreses que operen a nivell internacional.
  • Periodistes i altres papers mediàtics.
  • Banca, serveis financers i consultoria corporativa.
  • Professors universitaris

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster de formació permanent en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Requisits professionals

En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir si es compleix els requisits professionals següents:

Tenir 2 anys d’experiència laboral i/o professional en els àmbits*:

- Advocacia i Procura

- Acció Humanitària

- Ciència Política

- Ciutat i Urbanisme

- Conflicte Internacional

- Criminologia

- Diplomàcia

- Dret

- Drets Humans i Democràcia

- Fiscalitat

- Mediació

- Relacions Internacionals

- Gestió i administració pública

- Cooperació Internacional

Si l'experiència no és en l'àmbit que s'ha establert però és en un altre àmbit es valorarà en cada cas.

És imprescindible dominar l'anglès (nivell B2) doncs tota la docència d'aquest programa és en anglès.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Màster de formació permanent en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Matrícula i preu

Informació i matrícula

Per a rebre informació i matricular-te, dirigeix-te al web d'UNITAR.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
7.410 €
  • Facilitats econòmiques

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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