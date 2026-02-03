Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a las Ciencias Sociales

Máster universitario Online de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a las Ciencias Sociales
Presentación
Vivimos en una sociedad digitalizada que genera un volumen de información sin precedentes sobre nuestros comportamientos, opiniones, interacciones y modelos de vida. Para los profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, estos datos representan una oportunidad histórica para investigar fenómenos complejos con una profundidad y un rigor inéditos. El máster universitario en línea de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a las Ciencias Sociales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) nace para conectar la sensibilidad de la investigación social con el potencial tecnológico de la ciencia de datos.
por matrícula anticipada.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
Este programa te permitirá dar el salto cuantitativo que necesita tu carrera. Te enseñará a extraer, procesar y visualizar datos para responder a las grandes preguntas de la sociedad actual, sin perder nunca de vista la perspectiva ética y humana.
¿Qué aprenderás en esta especialidad? A través de una metodología práctica y 100 % en línea, te capacitarás para aplicar el análisis de datos a tu campo de estudio o de trabajo social:
- Investigación social basada en datos: aprenderás a utilizar herramientas analíticas (estadística avanzada, análisis de redes sociales, etc.) para estudiar tendencias demográficas, desigualdades sociales, comportamientos electorales o dinámicas culturales.
- Evaluación de políticas públicas: obtendrás herramientas metodológicas para diseñar, analizar y evaluar el impacto de políticas públicas, proyectos de desarrollo local o intervenciones sociales basándote en evidencia empírica objetiva.
Este programa te permitirá dar el salto cuantitativo que necesita tu carrera. Te enseñará a extraer, procesar y visualizar datos para responder a las grandes preguntas de la sociedad actual, sin perder nunca de vista la perspectiva ética y humana.
¿Qué aprenderás en esta especialidad? A través de una metodología práctica y 100 % en línea, te capacitarás para aplicar el análisis de datos a tu campo de estudio o de trabajo social:
- Investigación social basada en datos: aprenderás a utilizar herramientas analíticas (estadística avanzada, análisis de redes sociales, etc.) para estudiar tendencias demográficas, desigualdades sociales, comportamientos electorales o dinámicas culturales.
- Evaluación de políticas públicas: obtendrás herramientas metodológicas para diseñar, analizar y evaluar el impacto de políticas públicas, proyectos de desarrollo local o intervenciones sociales basándote en evidencia empírica objetiva.
- Periodismo de datos y comunicación: dominarás técnicas de visualización de datos y relato de datos (storytelling) para transformar conjuntos de datos complejos en historias interactivas, reportajes de investigación y gráficos comprensibles para la ciudadanía.
- Analítica de entornos específicos: podrás aplicar el análisis de datos a sectores clave como la planificación educativa, la demografía, la geografía humana o la logística del sector sanitario y público.
¿A quién va dirigida esta especialidad? Es el itinerario ideal para sociólogos, politólogos, historiadores, periodistas, educadores e investigadores que quieren incorporar las técnicas del análisis de datos (data science) a su bagaje metodológico. Conviértete en un perfil híbrido capaz de unir el pensamiento crítico de las humanidades con la precisión de las matemáticas y la tecnología.
Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC
Históricamente, la investigación en ciencias sociales y humanidades se ha enfrentado al reto de analizar la complejidad humana con herramientas a menudo limitadas por el volumen de la muestra o la capacidad de procesamiento. Hoy, la era de los macrodatos (big data) ha abierto un nuevo paradigma: los registros administrativos masivos, el seguimiento de las redes sociales, los datos abiertos (open data) de los gobiernos y los sensores digitales ofrecen un mapa en tiempo real del pulso de la sociedad.
Sin embargo, disponer de datos no es suficiente; es necesario saber formular las preguntas adecuadas. La especialidad de Ciencias Sociales está diseñada precisamente para dar respuesta a esta necesidad. Te proporciona un valor diferencial clave: la capacidad de combinar el espíritu crítico del investigador social con el dominio de las herramientas tecnológicas.
Este programa te proporciona un perfil versátil para:
- Superar la barrera tecnológica: adquirir soltura en el uso de entornos de análisis y lenguajes de programación estadística para procesar grandes volúmenes de información sin depender de terceros.
- Fomentar la transparencia y el gobierno abierto: utilizar los datos para auditar procesos institucionales, desarrollar periodismo de investigación riguroso y facilitar a la ciudadanía información accesible y comprensible.
- Fundamentar la toma de decisiones públicas: sustituir la intuición por la evidencia y aportar rigor analítico a ONG, centros de estudios (think tanks), institutos de estudios y administraciones públicas (desarrollo local, urbanismo, sanidad o educación).
Con esta especialidad, no solo aprenderás a analizar datos, sino a entender y explicar qué significan para el mundo y las personas que lo habitan.
Titulación oficial
El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
14 oct 2026
-
100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Este programa es una especialidad del máster universitario online de Análisis y Visualización de Datos.
Metodología 100% online
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.