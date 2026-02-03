Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a las Ciencias Sociales

¿Qué aprenderás en esta especialidad? A través de una metodología práctica y 100 % en línea, te capacitarás para aplicar el análisis de datos a tu campo de estudio o de trabajo social:

Este programa te permitirá dar el salto cuantitativo que necesita tu carrera. Te enseñará a extraer, procesar y visualizar datos para responder a las grandes preguntas de la sociedad actual, sin perder nunca de vista la perspectiva ética y humana.

Este programa te permitirá dar el salto cuantitativo que necesita tu carrera. Te enseñará a extraer, procesar y visualizar datos para responder a las grandes preguntas de la sociedad actual, sin perder nunca de vista la perspectiva ética y humana.

¿Qué aprenderás en esta especialidad? A través de una metodología práctica y 100 % en línea, te capacitarás para aplicar el análisis de datos a tu campo de estudio o de trabajo social:

Investigación social basada en datos: aprenderás a utilizar herramientas analíticas (estadística avanzada, análisis de redes sociales, etc.) para estudiar tendencias demográficas, desigualdades sociales, comportamientos electorales o dinámicas culturales.

aprenderás a utilizar herramientas analíticas (estadística avanzada, análisis de redes sociales, etc.) para estudiar tendencias demográficas, desigualdades sociales, comportamientos electorales o dinámicas culturales. Evaluación de políticas públicas: obtendrás herramientas metodológicas para diseñar, analizar y evaluar el impacto de políticas públicas, proyectos de desarrollo local o intervenciones sociales basándote en evidencia empírica objetiva.

obtendrás herramientas metodológicas para diseñar, analizar y evaluar el impacto de políticas públicas, proyectos de desarrollo local o intervenciones sociales basándote en evidencia empírica objetiva. Periodismo de datos y comunicación: dominarás técnicas de visualización de datos y relato de datos (storytelling) para transformar conjuntos de datos complejos en historias interactivas, reportajes de investigación y gráficos comprensibles para la ciudadanía.

dominarás técnicas de visualización de datos y relato de datos (storytelling) para transformar conjuntos de datos complejos en historias interactivas, reportajes de investigación y gráficos comprensibles para la ciudadanía. Analítica de entornos específicos: podrás aplicar el análisis de datos a sectores clave como la planificación educativa, la demografía, la geografía humana o la logística del sector sanitario y público.

¿A quién va dirigida esta especialidad? Es el itinerario ideal para sociólogos, politólogos, historiadores, periodistas, educadores e investigadores que quieren incorporar las técnicas del análisis de datos (data science) a su bagaje metodológico. Conviértete en un perfil híbrido capaz de unir el pensamiento crítico de las humanidades con la precisión de las matemáticas y la tecnología.

Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC

Históricamente, la investigación en ciencias sociales y humanidades se ha enfrentado al reto de analizar la complejidad humana con herramientas a menudo limitadas por el volumen de la muestra o la capacidad de procesamiento. Hoy, la era de los macrodatos (big data) ha abierto un nuevo paradigma: los registros administrativos masivos, el seguimiento de las redes sociales, los datos abiertos (open data) de los gobiernos y los sensores digitales ofrecen un mapa en tiempo real del pulso de la sociedad.

Sin embargo, disponer de datos no es suficiente; es necesario saber formular las preguntas adecuadas. La especialidad de Ciencias Sociales está diseñada precisamente para dar respuesta a esta necesidad. Te proporciona un valor diferencial clave: la capacidad de combinar el espíritu crítico del investigador social con el dominio de las herramientas tecnológicas.

Este programa te proporciona un perfil versátil para:

Superar la barrera tecnológica: adquirir soltura en el uso de entornos de análisis y lenguajes de programación estadística para procesar grandes volúmenes de información sin depender de terceros.

adquirir soltura en el uso de entornos de análisis y lenguajes de programación estadística para procesar grandes volúmenes de información sin depender de terceros. Fomentar la transparencia y el gobierno abierto: utilizar los datos para auditar procesos institucionales, desarrollar periodismo de investigación riguroso y facilitar a la ciudadanía información accesible y comprensible.

utilizar los datos para auditar procesos institucionales, desarrollar periodismo de investigación riguroso y facilitar a la ciudadanía información accesible y comprensible. Fundamentar la toma de decisiones públicas: sustituir la intuición por la evidencia y aportar rigor analítico a ONG, centros de estudios (think tanks), institutos de estudios y administraciones públicas (desarrollo local, urbanismo, sanidad o educación).

Con esta especialidad, no solo aprenderás a analizar datos, sino a entender y explicar qué significan para el mundo y las personas que lo habitan.