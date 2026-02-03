Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a les Ciències Socials

Màster universitari Online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a les Ciències Socials
Vivim en una societat digitalitzada que genera un volum d'informació sense precedents sobre els nostres comportaments, opinions, interaccions i models de vida. Per als professionals de les ciències socials i de les humanitats, aquestes dades representen una oportunitat històrica per investigar fenòmens complexos amb una profunditat i un rigor inèdits. El màster universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a les Ciències Socials de la UOC neix per connectar la sensibilitat de la recerca social amb el poder tecnològic de la ciència de dades.
Aquest programa et permetrà fer el salt quantitatiu que necessita la teva carrera, ensenyant-te a extreure, processar i visualitzar dades per respondre a les grans preguntes de la societat actual, sense perdre mai de vista la perspectiva ètica i humana.
Què aprendràs en aquesta especialitat? A través d'una metodologia pràctica i 100 % en línia, et capacitaràs per aplicar l'analítica de dades al teu camp d'estudi o de treball social:
- Recerca social basada en dades: aprendràs a utilitzar eines analítiques (estadística avançada, anàlisi de xarxes socials, etc.) per investigar tendències demogràfiques, desigualtats socials, comportaments electorals o dinàmiques culturals.
- Avaluació de polítiques públiques: obtindràs eines metodològiques per dissenyar, analitzar i avaluar l'impacte de polítiques públiques, projectes de desenvolupament local o intervencions socials basant-te en evidència empírica objectiva.
- Periodisme de dades i comunicació: dominaràs les tècniques de visualització de dades i relat de dades (storytelling) per transformar conjunts de dades àrids en històries interactives, reportatges d'investigació i gràfics impactants per a la ciutadania.
- Analítica d'entorns específics: podràs aplicar l'anàlisi de dades a sectors clau com la planificació educativa, la demografia, la geografia humana o la logística del sector sanitari i públic.
Per a qui és aquesta especialitat? És el camí ideal per a sociòlegs, politòlegs, historiadors, periodistes, educadors i investigadors que volen incorporar les tècniques de l'analítica de dades (data science) al seu bagatge metodològic. Converteix-te en el perfil híbrid capaç d'unir el pensament crític de les humanitats amb la precisió objectiva de les matemàtiques i la tecnologia.
Per què estudiar el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la UOC
Històricament, la recerca en ciències socials i humanitats s'ha enfrontat al repte d'analitzar la complexitat humana amb eines sovint limitades pel volum de la mostra o la capacitat de processament. Avui, l'era de les macrodades (big data) ha obert un nou paradigma: els registres administratius massius, el rastreig de les xarxes socials, les dades obertes (open data) dels governs i els sensors digitals ofereixen un mapa en temps real del batec de la societat.
No obstant això, tenir les dades no és suficient; cal saber fer-hi les preguntes adequades. L'especialitat de Ciències Socials està dissenyada precisament per donar resposta a aquesta necessitat. Et proporciona un valor diferencial clau: la capacitat de combinar l'esperit crític de l'investigador social amb el domini de l'eina tecnològica.
Aquest programa et dota d'un perfil polivalent per:
- Superar la barrera tecnològica: adquirir fluïdesa en l'ús d'entorns d'anàlisi i llenguatges de programació estadística per processar grans volums d'informació sense dependre de tercers.
- Fomentar la transparència i el govern obert: utilitzar les dades per auditar processos institucionals, fer periodisme d'investigació rigorós i empoderar la ciutadania amb informació accessible i visualment comprensible.
- Fonamentar la presa de decisions públiques: deixar enrere la intuïció per passar a l'evidència, aportant rigor analític a ONG, centres d'estudis (think tanks), instituts d'estudis i administracions públiques (desenvolupament local, urbanisme, sanitat o educació).
Amb aquesta especialitat, no només aprendràs a analitzar dades, sinó a entendre i explicar què signifiquen aquestes dades per al món i les persones que l'habiten.
Titulació oficial
El màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
14 d'oct. 2026
Idiomes: Català, Castellà
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.