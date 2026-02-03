Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Estrategia y Política de Datos

Regulación y cumplimiento normativo (compliance): dominarás el marco legal actual y con proyección futura (como el RGPD europeo o el pionero Reglamento de inteligencia artificial) para garantizar un uso seguro, transparente y completamente legal de la información corporativa.

Gobernanza y estrategia de datos: aprenderás a diseñar hojas de ruta (roadmaps) para transformar instituciones tradicionales en organizaciones orientadas a los datos (data-driven) y a definir los roles, los procesos y las políticas de calidad.

A través de una metodología práctica y 100 % en línea, te capacitarás para gobernar los datos corporativos y su gestión a escala macro:

Este programa va más allá del análisis técnico para centrarse en la gobernanza de datos, el cumplimiento normativo (compliance) y el diseño de políticas corporativas . Aprenderás a actuar como puente entre el mundo tecnológico y la alta dirección, asegurando que la información se convierta en un activo estratégico protegido y bien gestionado.

Este programa va más allá del análisis técnico para centrarse en la gobernanza de datos, el cumplimiento normativo (compliance) y el diseño de políticas corporativas. Aprenderás a actuar como puente entre el mundo tecnológico y la alta dirección, asegurando que la información se convierta en un activo estratégico protegido y bien gestionado.

¿Qué aprenderás en esta especialidad?

A través de una metodología práctica y 100 % en línea, te capacitarás para gobernar los datos corporativos y su gestión a escala macro:

Gobernanza y estrategia de datos: aprenderás a diseñar hojas de ruta (roadmaps) para transformar instituciones tradicionales en organizaciones orientadas a los datos (data-driven) y a definir los roles, los procesos y las políticas de calidad.

Regulación y cumplimiento normativo (compliance): dominarás el marco legal actual y con proyección futura (como el RGPD europeo o el pionero Reglamento de inteligencia artificial) para garantizar un uso seguro, transparente y completamente legal de la información corporativa.

Ética aplicada a la inteligencia artificial y los datos: obtendrás herramientas para auditar y evaluar los sesgos, la privacidad y el impacto ético o social de los algoritmos y los sistemas de decisión automatizada.

Asesoramiento de alto nivel: te formarás para traducir los riesgos y las oportunidades tecnológicas al lenguaje de la junta directiva o los responsables políticos, impulsando una verdadera cultura del dato en toda la organización.

¿A quién va dirigida esta especialidad?

Es el itinerario ideal para profesionales de la gestión empresarial, la consultoría estratégica, las ciencias políticas, el derecho tecnológico y cargos directivos que quieren liderar la adopción corporativa de la inteligencia artificial y la gobernanza de datos. Conviértete en la pieza clave que asesora y garantiza que la innovación de tu organización sea estratégica, rentable y completamente responsable.

La irrupción de la inteligencia artificial y el uso masivo de datos han cambiado las reglas del juego. Hoy en día, cualquier organización —ya sea una corporación multinacional, una pequeña o mediana empresa o una administración pública— necesita definir cómo recopila, gestiona y protege su información para mantenerse competitiva. Sin embargo, esta revolución tecnológica avanza más rápido que la propia regulación, lo que genera nuevos retos éticos, legales y de gobernanza.

En este contexto de complejidad, surge una necesidad ineludible: ¿quién lidera la estrategia de datos dentro de la organización? Tradicionalmente, la gestión del dato recaía exclusivamente en perfiles técnicos (ingenieros, científicos de datos). Hoy, sin embargo, el impacto de los datos alcanza todas las áreas del negocio y, especialmente, la alta dirección.

La especialidad de Estrategia y Política de Datos está diseñada para cubrir precisamente este vacío. Te proporciona las herramientas para:

Definir políticas públicas y corporativas sólidas: comprender el impacto de los datos en la sociedad y el mercado para redactar normativas internas, auditar procesos y alinear la estrategia tecnológica con los objetivos de negocio.

comprender el impacto de los datos en la sociedad y el mercado para redactar normativas internas, auditar procesos y alinear la estrategia tecnológica con los objetivos de negocio. Garantizar el cumplimiento normativo (compliance) y la ética: desenvolverte con seguridad en el complejo entorno normativo internacional (como el Reglamento de Inteligencia Artificial europeo), mitigando riesgos legales y reputacionales derivados del mal uso de la información o de sistemas de inteligencia artificial no transparentes.

desenvolverte con seguridad en el complejo entorno normativo internacional (como el Reglamento de Inteligencia Artificial europeo), mitigando riesgos legales y reputacionales derivados del mal uso de la información o de sistemas de inteligencia artificial no transparentes. Impulsar el cambio cultural: convertirte en el experto capaz de alfabetizar en datos (data literacy) a los distintos departamentos, rompiendo silos de información y fomentando una cultura de toma de decisiones colaborativa y basada en la evidencia.

Esta especialidad te otorga un perfil estratégico y directivo altamente demandado, capaz de combinar una base sólida en la explotación visual de datos con el criterio y el liderazgo necesarios para gobernar el principal activo del siglo XXI: la información.