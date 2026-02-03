Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a l'Estratègia i Política de Dades

Màster universitari Online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a l'Estratègia i Política de Dades
Presentació
En l'era de la intel·ligència artificial i les macrodades (big data), el gran repte de les empreses i de les institucions públiques ja no és només emmagatzemar dades, sinó governar-les amb visió estratègica, ètica i responsabilitat legal i social. L'especialitat d'Estratègia i Política de Dades del màster universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades de la UOC neix per formar els líders que guiaran el rumb d'aquesta transformació tecnològica.
- Ètica aplicada a la IA i les dades: obtindràs eines per auditar i avaluar els biaixos, la privacitat i l'impacte ètic o social dels algoritmes i els sistemes de decisió automatitzada.
- Assessorament d'alt nivell: et formaràs per traduir els riscos i les oportunitats tecnològiques al llenguatge de la junta directiva o els responsables polítics, impulsant una vertadera cultura de dades a tota l'organització.
Per a qui és aquesta especialitat?
És el camí ideal per a professionals de la gestió d'empreses, la consultoria estratègica, les ciències polítiques, el dret tecnològic i càrrecs directius que volen encapçalar l'adopció corporativa de la intel·ligència artificial i el govern de dades. Converteix-te en la peça clau que assessora i garanteix que la innovació de la teva organització sigui estratègica, rendible i 100 % responsable.
L'eclosió de la intel·ligència artificial i l'ús massiu de dades han canviat les regles del joc. Avui dia, qualsevol organització –sigui una corporació multinacional, una pime o una administració pública– necessita definir com recopila, gestiona i protegeix la seva informació per mantenir-se competitiva. No obstant això, aquesta revolució tecnològica avança més ràpid que la mateixa regulació, generant nous reptes ètics, legals i de governança.
En aquest context de complexitat, sorgeix una necessitat ineludible: qui lidera l'estratègia de dades dins l'organització? Tradicionalment, la gestió de la dada requeia exclusivament en els perfils tècnics (enginyers, científics de dades). Avui, però, l’impacte de les dades arriba a totes les àrees del negoci i, especialment, a l'alta direcció.
L'especialitat d'Estratègia i Política de Dades està dissenyada per cobrir precisament aquest buit. Et proporciona les eines per:
- Definir polítiques públiques i corporatives robustes: entendre l'impacte de les dades en la societat i el mercat per redactar normatives internes, auditar processos i alinear l'estratègia tecnològica amb els objectius de negoci.
- Assegurar la conformitat (compliance) i l'ètica: navegar amb seguretat pel complex entorn normatiu internacional (com l'AI Act europea), mitigant riscos legals i reputacionals derivats del mal ús de la informació o de sistemes d'IA no transparents.
- Impulsar el canvi cultural: convertir-te en l'expert capaç d'alfabetitzar en dades (data literacy) els diferents departaments, trencant sitges d'informació i afavorint una cultura de presa de decisions col·laborativa i basada en l'evidència.
Aquesta especialitat t'atorga un perfil estratègic i directiu altament sol·licitat, capaç de combinar una base sòlida en l'explotació visual de dades amb el criteri i el lideratge necessaris per governar el principal actiu del segle XXI: la informació.
Titulació oficial
El màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Inici
14 d’oct. 2026
100%
Online
60
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
Titulació oficial
Aquest programa és una especialitat del màster universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades.
