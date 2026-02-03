Máster universitario Online de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones
Presentación
En un entorno corporativo altamente competitivo y saturado de información, la verdadera ventaja no es almacenar datos, sino saber interpretarlos para tomar decisiones ganadoras. La especialidad en Inteligencia de Negocio en Organizaciones del Máster Universitario online de Análisis y Visualización de Datos Aplicadas de la UOC nace para cubrir un vacío crítico en el mercado empresarial: el perfil híbrido capaz de dialogar fluidamente tanto con los equipos tecnológicos como con la dirección ejecutiva. Este programa pone el foco en el valor de negocio, el contexto organizativo y la comunicación.
por matrícula anticipada.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
Con una metodología 100 % en línea y basada en retos prácticos de empresa, esta especialización profundiza en las tres áreas motoras de cualquier organización: analítica de clientes y usuarios, analítica de personas y recursos humanos y analítica de operaciones y logística.
Es la formación definitiva para profesionales de administración y dirección de empresas (ADE), economía, marketing, recursos humanos, consultores de estrategia y gestores, entre otros, que quieren dar el salto hacia posiciones de liderazgo analítico. Conviértete en el experto o experta en inteligencia de negocio (business intelligence) que las organizaciones necesitan para liderar la transformación digital desde la estrategia, y no solo desde la tecnología.
Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones de la UOC
Con esta especialidad del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC obtendrás:
Con una metodología 100 % en línea y basada en retos prácticos de empresa, esta especialización profundiza en las tres áreas motoras de cualquier organización: analítica de clientes y usuarios, analítica de personas y recursos humanos y analítica de operaciones y logística.
Es la formación definitiva para profesionales de administración y dirección de empresas (ADE), economía, marketing, recursos humanos, consultores de estrategia y gestores, entre otros, que quieren dar el salto hacia posiciones de liderazgo analítico. Conviértete en el experto o experta en inteligencia de negocio (business intelligence) que las organizaciones necesitan para liderar la transformación digital desde la estrategia, y no solo desde la tecnología.
Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones de la UOC
Con esta especialidad del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC obtendrás:
- Una visión integral del ciclo de vida de los datos en la empresa. Aprenderás a gestionar desde la identificación de fuentes y limpieza de la información corporativa hasta su análisis y presentación final a la dirección.
- Competencias para comunicar resultados complejos y generar, a partir de datos en bruto, visualizaciones e informes claros, persuasivos y adaptados tanto a perfiles técnicos como a equipos de negocio o junta directiva.
- Dominio de herramientas y tecnologías líderes en el mercado para el diseño de visualizaciones de alto valor añadido, como narrativas de datos (data storytelling) y cuadros de mando estratégicos (dashboards) para la monitorización de indicadores clave de desempeño (KPI).
- Capacidad para facilitar la toma de decisiones basada en la evidencia y aportar valor real, eficiencia y ventaja competitiva en entornos empresariales mediante la inteligencia de negocio (business intelligence).
- Capacidad para generar conocimiento estratégico a partir de datos masivos, orientado a la optimización de áreas clave (clientes, recursos humanos, logística u operaciones), mediante la aplicación de técnicas predictivas y aprendizaje automático (machine learning).
- Aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas a la detección y el análisis de tendencias de mercado, comportamiento del consumidor y nuevos modelos de negocio disruptivos.
- Aplicación de los aspectos éticos y legales corporativos (como el cumplimiento del RGPD) fundamentales para garantizar un uso responsable, seguro y transparente de los datos de los clientes y la organización en la era digital.
- Un perfil profesional híbrido, versátil y directivo, que combina la excelencia técnica analítica con habilidades de comunicación y liderazgo, altamente demandado para encabezar la transformación digital en el ámbito corporativo.
Titulación oficial
El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Este programa es una especialidad del máster universitario online de Análisis y Visualización de Datos.
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.