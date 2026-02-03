Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

En el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Cada estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, es necesario haber hecho una solicitud previamente, que el equipo docente del programa debe aceptar.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado las asignaturas obligatorias del programa.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado las asignaturas obligatorias del programa.

En el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Cada estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, es necesario haber hecho una solicitud previamente, que el equipo docente del programa debe aceptar. El tutor o tutora académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director o directora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director o directora del trabajo final orienta al estudiante, hace el seguimiento del proyecto y le asesora en todos los aspectos: la conceptualización, la fundamentación, la metodología, la redacción de los resultados y la defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición del trabajo, que se lleva a cabo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que la evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe realizarse de forma síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, es necesario consultar el plan docente en la secretaría del campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

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