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Máster universitario Online de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Presentación

En un entorno corporativo altamente competitivo y saturado de información, la verdadera ventaja no es almacenar datos, sino saber interpretarlos para tomar decisiones ganadoras. La especialidad en Inteligencia de Negocio en Organizaciones del Máster Universitario online de Análisis y Visualización de Datos Aplicadas de la UOC nace para cubrir un vacío crítico en el mercado empresarial: el perfil híbrido capaz de dialogar fluidamente tanto con los equipos tecnológicos como con la dirección ejecutiva. Este programa pone el foco en el valor de negocio, el contexto organizativo y la comunicación.
Hasta el 10% de descuento

por matrícula anticipada.

Titulaciones oficiales UOC

Estudios que te preparan para tus retos profesionales.

Con una metodología 100 % en línea y basada en retos prácticos de empresa, esta especialización profundiza en las tres áreas motoras de cualquier organización: analítica de clientes y usuarios, analítica de personas y recursos humanos y analítica de operaciones y logística.

Es la formación definitiva para profesionales de administración y dirección de empresas (ADE), economía, marketing, recursos humanos, consultores de estrategia y gestores, entre otros, que quieren dar el salto hacia posiciones de liderazgo analítico. Conviértete en el experto o experta en inteligencia de negocio (business intelligence) que las organizaciones necesitan para liderar la transformación digital desde la estrategia, y no solo desde la tecnología.

Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones de la UOC

Con esta especialidad del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC obtendrás:

Con una metodología 100 % en línea y basada en retos prácticos de empresa, esta especialización profundiza en las tres áreas motoras de cualquier organización: analítica de clientes y usuarios, analítica de personas y recursos humanos y analítica de operaciones y logística.

Es la formación definitiva para profesionales de administración y dirección de empresas (ADE), economía, marketing, recursos humanos, consultores de estrategia y gestores, entre otros, que quieren dar el salto hacia posiciones de liderazgo analítico. Conviértete en el experto o experta en inteligencia de negocio (business intelligence) que las organizaciones necesitan para liderar la transformación digital desde la estrategia, y no solo desde la tecnología.

Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones de la UOC

Con esta especialidad del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC obtendrás:

  • Una visión integral del ciclo de vida de los datos en la empresa. Aprenderás a gestionar desde la identificación de fuentes y limpieza de la información corporativa hasta su análisis y presentación final a la dirección.
  • Competencias para comunicar resultados complejos y generar, a partir de datos en bruto, visualizaciones e informes claros, persuasivos y adaptados tanto a perfiles técnicos como a equipos de negocio o junta directiva.
  • Dominio de herramientas y tecnologías líderes en el mercado para el diseño de visualizaciones de alto valor añadido, como narrativas de datos (data storytelling) y cuadros de mando estratégicos (dashboards) para la monitorización de indicadores clave de desempeño (KPI).
  • Capacidad para facilitar la toma de decisiones basada en la evidencia y aportar valor real, eficiencia y ventaja competitiva en entornos empresariales mediante la inteligencia de negocio (business intelligence).
  • Capacidad para generar conocimiento estratégico a partir de datos masivos, orientado a la optimización de áreas clave (clientes, recursos humanos, logística u operaciones), mediante la aplicación de técnicas predictivas y aprendizaje automático (machine learning).
  • Aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas a la detección y el análisis de tendencias de mercado, comportamiento del consumidor y nuevos modelos de negocio disruptivos.
  • Aplicación de los aspectos éticos y legales corporativos (como el cumplimiento del RGPD) fundamentales para garantizar un uso responsable, seguro y transparente de los datos de los clientes y la organización en la era digital.
  • Un perfil profesional híbrido, versátil y directivo, que combina la excelencia técnica analítica con habilidades de comunicación y liderazgo, altamente demandado para encabezar la transformación digital en el ámbito corporativo.

Titulación oficial

El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

 

Consulta más detalles sobre:

Homologación

Legalización

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Este programa es una especialidad del máster universitario online de Análisis y Visualización de Datos.

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Plan de estudios

60
ECTS
18
ECTS
Optativa
30
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatorias
Créditos
Análisis estadístico multivariante e inferencia estadística
6
Diseño de la investigación y modelos de análisis
6
Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos
6
Preguntas analíticas, datos, conocimiento e inteligencia artificial
6
Visualización de datos
6
Trabajo final de máster
12

Asignaturas optativas
Créditos
Analítica de personas y recursos humanos
6
Analítica de clientes y usuarios
6
Analítica de operaciones y logística
6

Complementos de formación
Créditos
Análisis estadístico
6
Fundamentos de algorítmica, programación y pensamiento computacional
6

 

Semestres

Semestre 1
Créditos
Preguntas analíticas, datos, conocimiento e inteligencia artificial
6
Análisis estadístico multivariante e inferencia estadística
6
Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos
6
Diseño de la investigación y modelos de análisis
6
Visualización de datos
6

 

Semestre 2
Créditos
Analítica de personas y recursos humanos
6
Analítica de clientes y usuarios
6
Analítica de operaciones y logística
6
Trabajo final de máster
12

 

 

Perfil de optatividad

Perfil 1. Especialidad de Inteligencia de Negocio en Organizaciones
Créditos
Analítica de personas y recursos humanos
6
Analítica de clientes y usuarios
6
Analítica de operaciones y logística
6
Perfil 2. Especialidad de Estrategia y Política de Datos
Créditos
Gobernanza de datos
6
Estrategia y cultura analítica
6
Índices e indicadores: economía, política y sociedad
6
Perfil 3. Especialidad de Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales
Créditos
Análisis de textos
6
Análisis de redes sociales y comunidades
6
Modelización, predicción y optimización en aprendizaje automático
6

Carga lectiva

El plan de estudios del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados tiene una carga lectiva de 60 créditos ECTS, organizados de la siguiente manera para garantizar un aprendizaje progresivo:

  • 30 créditos ECTS obligatorios (5 asignaturas) para asentar las bases.
  • 18 créditos ECTS optativos (3 asignaturas) para especializarte.
  • 12 créditos ECTS de trabajo final de máster (TFM) para aplicar los conocimientos.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado las asignaturas obligatorias del programa.

En el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Cada estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, es necesario haber hecho una solicitud previamente, que el equipo docente del programa debe aceptar.

Trabajo final


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado las asignaturas obligatorias del programa.

En el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Cada estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, es necesario haber hecho una solicitud previamente, que el equipo docente del programa debe aceptar. El tutor o tutora académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director o directora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director o directora del trabajo final orienta al estudiante, hace el seguimiento del proyecto y le asesora en todos los aspectos: la conceptualización, la fundamentación, la metodología, la redacción de los resultados y la defensa. 

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición del trabajo, que se lleva a cabo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que la evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe realizarse de forma síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, es necesario consultar el plan docente en la secretaría del campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Duración

El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados tiene una duración mínima estimada de un año académico, distribuido en dos semestres, con una carga total de 60 créditos ECTS.

No obstante, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite ajustar la duración y el ritmo de estudio según las posibilidades de dedicación y la disponibilidad que tengas.

De esta manera, podrás decidir cada semestre las asignaturas que quieres cursar. Para ello, en el momento de formalizar tu matrícula, la UOC pone a tu disposición un tutor o tutora que te ofrece asistencia directa y el asesoramiento que necesites.

Complementos de la formación

Dado su carácter aplicado, se requieren competencias básicas en análisis estadístico y programación

Las titulaciones de los ámbitos de Ingeniería Informática y de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, Matemáticas y Estadística, Física y Astronomía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática, Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería de la Navegación no deberán realizar ningún complemento de formación.

Las titulaciones de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Finanzas y Contabilidad, Marketing, Sociología, Medicina, Psicología, Farmacia, Biología, Bioquímica, Química y Biotecnología deberán cursar el complemento de formación Fundamentos de algoritmia, programación y pensamiento computacional (6 créditos). 

Otras titulaciones deberán acreditar una formación básica en técnicas cuantitativas de 12 créditos ECTS y cursar los siguientes complementos de formación:

Complementos de la formación


Dado su carácter aplicado, se requieren competencias básicas en análisis estadístico y programación

Las titulaciones de los ámbitos de Ingeniería Informática y de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, Matemáticas y Estadística, Física y Astronomía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática, Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería de la Navegación no deberán realizar ningún complemento de formación.

Las titulaciones de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Finanzas y Contabilidad, Marketing, Sociología, Medicina, Psicología, Farmacia, Biología, Bioquímica, Química y Biotecnología deberán cursar el complemento de formación Fundamentos de algoritmia, programación y pensamiento computacional (6 créditos). 

Otras titulaciones deberán acreditar una formación básica en técnicas cuantitativas de 12 créditos ECTS y cursar los siguientes complementos de formación: Análisis estadístico (6 créditos) y Fundamentos de algoritmia, programación y pensamiento computacional (6 créditos). 

En caso de dudas sobre tu caso, puedes solicitar la orientación personalizada de tu tutor o tutora, que tendrá en cuenta tu formación universitaria previa.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea también la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA, garantizando que de forma transparente el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA en su ámbito y, además, incluye una licencia IA de Gemini. La IA es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado y máster universitario puede hacer, además, un curso de IA generativa especializada en su ámbito profesional para descubrir cómo la IA está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente. Superar el curso otorga un certificado UOC.

Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Profesorado

Dirección del programa

  • Josep Cobarsí Morales

    Doctor en Organización de Empresas por la Universidad de Girona e ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Catalunya. Profesor de Sistemas de Información y Gestión del conocimiento de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Su ámbito de investigación gira en torno a los sistemas de información, la gestión del conocimiento, el comportamiento informacional, la inteligencia competitiva, la gestión de crisis, la informática aplicada a la salud.

Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las personas graduadas en esta especialidad estarán preparadas para ocupar puestos de responsabilidad vinculados a la explotación de datos en el entorno empresarial:

  • Analista de datos (data analyst): en departamentos estratégicos de control de gestión, marketing, operaciones, logística o recursos humanos (people analytics).
  • Consultor/a en inteligencia de negocio (business intelligence): ayuda a empresas, instituciones u organizaciones internacionales a extraer valor de sus datos corporativos.
  • Experto/a en estrategia y gobernanza de datos (data governance): diseño de hojas de ruta estratégicas para organizaciones que quieran hacer la transición hacia modelos basados en datos (data-driven).
  • Asesor/a en cumplimiento normativo (compliance) y ética de datos: un rol clave para asesorar a la alta dirección de empresas en la regulación de los datos y la adopción de inteligencia artificial.

Salidas profesionales


Las personas graduadas en esta especialidad estarán preparadas para ocupar puestos de responsabilidad vinculados a la explotación de datos en el entorno empresarial:

  • Analista de datos (data analyst): en departamentos estratégicos de control de gestión, marketing, operaciones, logística o recursos humanos (people analytics).
  • Consultor/a en inteligencia de negocio (business intelligence): ayuda a empresas, instituciones u organizaciones internacionales a extraer valor de sus datos corporativos.
  • Experto/a en estrategia y gobernanza de datos (data governance): diseño de hojas de ruta estratégicas para organizaciones que quieran hacer la transición hacia modelos basados en datos (data-driven).
  • Asesor/a en cumplimiento normativo (compliance) y ética de datos: un rol clave para asesorar a la alta dirección de empresas en la regulación de los datos y la adopción de inteligencia artificial.
  • Emprendedor/a o desarrollador/a de negocio: creando negocios propios o nuevos productos y servicios basados en la implantación de sistemas de inteligencia de datos.
  • Analista de datos sectorial: aplicando la inteligencia de negocio a sectores altamente especializados, como la optimización y la logística del sector sanitario, el retail o la planificación corporativa.

El enfoque diferencial de esta especialidad permite que el profesional no solo domine las herramientas técnicas de análisis, sino que se convierta en un analista estratégico capaz de combinar metodologías cuantitativas y cualitativas para resolver problemas complejos de negocio y facilitar la toma de decisiones de alto impacto.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Objetivos

Con esta especialidad del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC obtendrás:

- Una visión integral del ciclo de vida de los datos en la empresa. Aprenderás a gestionar desde la identificación de fuentes y la limpieza de la información corporativa hasta su análisis y presentación final a dirección.

- Competencias para comunicar resultados complejos y generar, a partir de datos en bruto, visualizaciones e informes claros, persuasivos y adaptados tanto a perfiles técnicos como a equipos de negocio o junta directiva.

- Dominio de herramientas y tecnologías punteras en el mercado para el diseño de visualizaciones de alto valor añadido, como narrativas de datos (data storytelling) y cuadros de mando estratégicos (dashboards) para la monitorización de KPI.

- Capacidad para facilitar la toma de decisiones basada en la evidencia y aportar valor real, eficiencia y ventaja competitiva en entornos empresariales mediante la inteligencia de negocio (business intelligence).

Objetivos


Con esta especialidad del máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC obtendrás:

- Una visión integral del ciclo de vida de los datos en la empresa. Aprenderás a gestionar desde la identificación de fuentes y la limpieza de la información corporativa hasta su análisis y presentación final a dirección.

- Competencias para comunicar resultados complejos y generar, a partir de datos en bruto, visualizaciones e informes claros, persuasivos y adaptados tanto a perfiles técnicos como a equipos de negocio o junta directiva.

- Dominio de herramientas y tecnologías punteras en el mercado para el diseño de visualizaciones de alto valor añadido, como narrativas de datos (data storytelling) y cuadros de mando estratégicos (dashboards) para la monitorización de KPI.

- Capacidad para facilitar la toma de decisiones basada en la evidencia y aportar valor real, eficiencia y ventaja competitiva en entornos empresariales mediante la inteligencia de negocio (business intelligence).

- Capacidad para generar conocimiento estratégico a partir de datos masivos, orientado a la optimización de áreas clave (clientes, recursos humanos, logística u operaciones), mediante la aplicación de técnicas predictivas y aprendizaje automático (machine learning).

- Aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas a la detección y análisis de tendencias de mercado, comportamiento del consumidor y nuevos modelos de negocio disruptivos.

 - Aplicación de los aspectos éticos y legales corporativos (como el cumplimiento del RGPD) fundamentales para garantizar un uso responsable, seguro y transparente de los datos de los clientes y la organización en la era digital.

- Un perfil profesional híbrido, versátil y directivo, que combina la excelencia técnica analítica con habilidades de comunicación y liderazgo, altamente demandado para encabezar la transformación digital en el ámbito corporativo.

Perfiles

Esta especialidad está diseñada para profesionales que quieren aplicar la ciencia de datos y la analítica avanzada en el entorno corporativo, pero que no necesariamente provienen de un entorno tecnológico o de ingeniería.

Principales perfiles a los que se dirige:

Profesionales de negocio y áreas funcionales: pensado para titulados en ADE, Economía, Marketing, Finanzas o Recursos Humanos que necesitan dominar el análisis y la visualización de datos para aportar más valor estratégico, optimizar procesos y reorientarse profesionalmente hacia posiciones de inteligencia de negocio (business intelligence).

Analistas y controladores de gestión (controllers): personas que ya trabajan o quieren trabajar en departamentos de control de gestión, operaciones, logística o marketing corporativo, y buscan dar un paso adelante para diseñar cuadros de mando y aplicar analítica de datos en su día a día.

Perfiles de gestión, consultoría y estrategia:

Perfiles


Esta especialidad está diseñada para profesionales que quieren aplicar la ciencia de datos y la analítica avanzada en el entorno corporativo, pero que no necesariamente provienen de un entorno tecnológico o de ingeniería.

Principales perfiles a los que se dirige:

Profesionales de negocio y áreas funcionales: pensado para titulados en ADE, Economía, Marketing, Finanzas o Recursos Humanos que necesitan dominar el análisis y la visualización de datos para aportar más valor estratégico, optimizar procesos y reorientarse profesionalmente hacia posiciones de inteligencia de negocio (business intelligence).

Analistas y controladores de gestión (controllers): personas que ya trabajan o quieren trabajar en departamentos de control de gestión, operaciones, logística o marketing corporativo, y buscan dar un paso adelante para diseñar cuadros de mando y aplicar analítica de datos en su día a día.

Perfiles de gestión, consultoría y estrategia: cargos intermedios, mánagers y consultores de estrategia interesados en la gobernanza de datos corporativos, la definición de estrategias digitales y la aplicación de soluciones de negocio basadas en inteligencia artificial, cumpliendo con la normativa vigente.

Emprendedores y desarrolladores de negocio: profesionales que buscan identificar nuevas oportunidades de mercado o crear productos y servicios disruptivos basados en la explotación, la visualización y la síntesis de grandes volúmenes de información de negocio.

Resultados de aprendizaje

Esta especialidad te capacitará para lograr las competencias clave del programa aplicadas directamente al entorno de negocio:

Identificación de oportunidades y visión estratégica: examinar la importancia del análisis y la visualización de datos para la identificación de nuevas oportunidades de mercado, la optimización de procesos y la toma de decisiones en el entorno corporativo.

Aplicación analítica al entorno empresarial: aplicar técnicas de análisis e inteligencia de negocio (business intelligence) para resolver retos reales de la organización y mejorar de forma directa la competitividad y la eficiencia.

Evaluación del rendimiento y KPI: evaluar de manera crítica y razonada el rendimiento del negocio mediante el diseño, el seguimiento y la visualización de KPI y cuadros de mando directivos.

Comunicación y alineamiento con los stakeholders: evaluar y comunicar de manera efectiva los resultados de los análisis a los diferentes actores implicados, y traducir los datos complejos en recomendaciones y acciones concretas de negocio.

Resultados de aprendizaje


Esta especialidad te capacitará para lograr las competencias clave del programa aplicadas directamente al entorno de negocio:

Identificación de oportunidades y visión estratégica: examinar la importancia del análisis y la visualización de datos para la identificación de nuevas oportunidades de mercado, la optimización de procesos y la toma de decisiones en el entorno corporativo.

Aplicación analítica al entorno empresarial: aplicar técnicas de análisis e inteligencia de negocio (business intelligence) para resolver retos reales de la organización y mejorar de forma directa la competitividad y la eficiencia.

Evaluación del rendimiento y KPI: evaluar de manera crítica y razonada el rendimiento del negocio mediante el diseño, el seguimiento y la visualización de KPI y cuadros de mando directivos.

Comunicación y alineamiento con los stakeholders: evaluar y comunicar de manera efectiva los resultados de los análisis a los diferentes actores implicados, y traducir los datos complejos en recomendaciones y acciones concretas de negocio.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Requisitos de acceso

Perfil de ingreso recomendado

Podrán acceder directamente al máster los estudiantes que procedan de los siguientes ámbitos:

  • Ingeniería Informática y de Sistemas
  • Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación
  • Matemáticas y Estadística 
  • Física y Astronomía 
  • Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería de la Navegación

Deberán cursar el complemento de formación Fundamentos de algoritmia, programación y pensamiento computacional los estudiantes que procedan de las siguientes titulaciones:

  • Economía 
  • Administración y Dirección de Empresas (ADE)
  • Finanzas y Contabilidad 
  • Marketing 
  • Sociología 
  • Medicina 
  • Psicología 
  • Farmacia 
  • Biología 
  • Bioquímica 
  • Química 
  • Biotecnología

En caso de proceder de otras titulaciones, será necesario acreditar una formación básica en técnicas cuantitativas de 12 créditos ECTS y cursar los siguientes complementos de formación:

Perfil de ingreso recomendado


Podrán acceder directamente al máster los estudiantes que procedan de los siguientes ámbitos:

  • Ingeniería Informática y de Sistemas
  • Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación
  • Matemáticas y Estadística 
  • Física y Astronomía 
  • Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería de la Navegación

Deberán cursar el complemento de formación Fundamentos de algoritmia, programación y pensamiento computacional los estudiantes que procedan de las siguientes titulaciones:

  • Economía 
  • Administración y Dirección de Empresas (ADE)
  • Finanzas y Contabilidad 
  • Marketing 
  • Sociología 
  • Medicina 
  • Psicología 
  • Farmacia 
  • Biología 
  • Bioquímica 
  • Química 
  • Biotecnología

En caso de proceder de otras titulaciones, será necesario acreditar una formación básica en técnicas cuantitativas de 12 créditos ECTS y cursar los siguientes complementos de formación: 

  • Análisis estadístico (6 créditos) 
  • Fundamentos de algoritmia, programación y pensamiento computacional (6 créditos)
  • En caso de dudas, tu tutor o tutora podrá orientarte de forma personalizada sobre los complementos de formación y el curso preparatorio que puedas necesitar cursar.

Conocimientos previos

Para poder seguir con éxito este programa y aprovechar al máximo el itinerario formativo, es necesario disponer de una base instrumental en el análisis de datos.

En concreto, para acceder al máster, deberás acreditar haber superado 12 créditos ECTS de técnicas cuantitativas (estadística, análisis de datos, métodos de investigación cuantitativa o similares) durante tu formación universitaria previa.

Si tu formación previa no incluía esta carga estadística, la UOC pone a tu disposición un curso preparatorio para que puedas acceder al máster tras superarlo.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.
Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados a la Inteligencia de Negocio en Organizaciones

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año) **: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Sin intereses
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás hacer una propuesta de matrícula habiendo elegido las asignaturas que quieres cursar durante el semestre. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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